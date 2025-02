La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, anunció este domingo que presentó su renuncia al cargo tras un desencuentro con el presidente colombiano, Gustavo Petro, durante la reunión de gabinete del martes pasado. Muhamad explicó que su decisión está ligada a las diferencias que surgieron respecto al nombramiento como Jefe del Despacho Presidencial del cuestionado exembajador, Armando Benedetti, que ya causó otras cuatro renuncias en el gobierno.

"Como feminista y como mujer"

"He presentado la carta de renuncia al señor presidente Gustavo Petro", dijo Muhamad en una entrevista con el programa "Los Danieles", en la que aseguró que fue una "decisión difícil" que tomó tras expresar su desacuerdo con la elección de Benedetti. El martes Muhamad respaldó a la vicepresidenta, Francia Márquez, en sus críticas hacia Benedetti, procesado por corrupción y protagonista de un escándalo de violencia machista.

En julio del año pasado, quien fuera embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) fue denunciado por su esposa, Adelina Guerrero, por agresiones físicas durante un viaje a Madrid. "Como feminista y como mujer yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti", dijo Muhamad durante la reunion del Consejo de Ministros, transmitida en vivo por televisión y redes sociales.

La exministra, que acompaña al presidente desde su puesto en la alcaldía de Bogotá en 2011, aseguró que el haber anunciado su renuncia cinco días después de la reunión "no quiere decir que las palabras que pronuncié ese dia no las sostenga", sino que se debe a la decisión de Petro de reivindicar la elección de Benedetti. "Frente a eso me manifesté y frente a eso me sostengo; le he presentado la renuncia al presidente, él la tiene en sus manos, él obviamente va a tener que reorganizar todo el consejo de ministros, tendrá también muy pronto las renuncias del resto de ministros", sentenció Muhamad, que aseguró que el presidente probablemente solicitará la renuncia del resto de los ministros para recomponer el gabinete.

En cuanto a su futuro, Muhamad expresó que atraviesa "un duelo difícil", pero se mostró confiada en que la agenda de transformación del gobierno continuará adelante. "El 2025 lo veo en el sector. Estoy segura de que alguien tomará las riendas de esta agenda", señaló.

"Como quiere la extrema derecha"

Petro defendió la permanencia de Benedetti en el cargo, quien fue pieza clave de la financiación de su campaña electoral de 2022. "Fue el primero del Congreso en apoyarme... Creo que todos merecen una segunda oportunidad", comentó el presidente colombiano durante la reunión. A pesar de las críticas, Petro insistió en su apoyo al ex embajador de Venezuela frente a su gabinete entero, señalando que su posición no lo pone por encima de los demás ministros.

"Esto levantó mucha indignidad y casi acaba el gobierno, como quiere la extrema derecha", afirmó Petro en X. Justamente el jueves pasado, la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al nominado como nuevo jefe de Despacho por supuesto tráfico de influencias por hechos ocurridos en 2016 y 2017. Benedetti fue el primer embajador designado por Petro en Venezuela, cargo que dejó en medio de un escándalo de escuchas ilegales.

Un efecto dominó

Durante la intensa reunión del gabinete ministerial, que duró seis horas, Petro buscaba evaluar la ejecución de los objetivos de su gobierno, asegurando que de los 195 compromisos adquiridos, 49 fueron cumplidos a menos de un año y medio de las elecciones. Sin embargo el presidente y los distintos miembros del gobierno acabaron intercambiando acusaciones sobre fallas en la gestión y, fundamentalmente, sobre la selección de Benedetti.

Esto culminó con la renuncia el día posterior del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, hombre de confianza del presidente, y del ministro de las Culturas, Juan David Correa. Rojas, quien antes de llegar al Dapre la semana anterior fue embajador en Bruselas y vicecanciller, expresó que "no es fácil ser funcionario en un gobierno que pretende una línea de cambio en un país que durante 200 años transitó la inercia política del bipartidismo".

El funcionario ya había manifestado a Petro la necesidad de una reforma en el Dapre, el organismo encargado de manejar la parte administrativa de la presidencia, pero decidió retirarse tras el nombramiento de Benedetti, cuyas funciones aún no están claras. "Los hechos del martes anticiparon esta decisión", afirmó Rojas, antes de explicar que tomó la decisión de dimitir pues lo consideró esencial para "preservar la institucionalidad del país" ante el posible sobrelapamiento en las funciones de ambos. "No quería parecer que me confrontaba o disputaba poder" con el nuevo designado, dijo el exfuncionario en la señal local Radio Caracol.