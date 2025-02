Desde Barcelona

UNO Si hay algo más perturbador y hasta doloroso que el querer y no poder ser escritor (no poder escribir lo que se quisiera escribir), eso es descubrir a ese escritor que escribe y que lo que escribe es aquello que uno quisiera escribir para poder ser un escritor así. Le pasa cada vez menos a Rodríguez. Pero le sigue pasando. Y cuando le pasa es cada vez peor. Y la última de las demasiadas veces que ya le pasó y que le pasaron fue, días atrás, con Gustavo Faverón Patriau. Ay.

DOS Y a Rodríguez le pasó saliendo del cine de ver The Brutalist. Película que le pasó por encima como hacía tiempo que no le pasaba en un cine porque pasa poco por ellos. Pero se dijo que esta valía el esfuerzo de salir de casa y de Netflix & Co. porque, seguramente, era una película de verdad, era cine. Y sí lo fue. Más de tres horas + intermedio y saga arquitectónica de elegido por la época en la que le tocó construir y erigirse y para auto-elegirse a sí mismo como piedra fundacional y cúpula con pararrayos de su plano y proyecto. Y muchos han querido ver en The Brutalist vigas y ladrillos de Ayn Rand y su The Fountainhead pero lo cierto es que a Rodríguez le recordó mucho más (y mucho mejor) a esas novelas no históricas sino historicistas del gran E. L. Doctorow. Allí, en una gran pantalla en un mundo de pantallitas, el afán revisionista del director Brady Corbet dando cuenta (con destellos que por momentos recuerdan a Francis Ford Coppola y por otros a Terrence Malick y a Paul Thomas Anderson) de las vigilas e insomnios del en más de una ocasión pesadillesco Sueño Americano. Y The Brutalist está filmada y proyectada en VistaVision: celuloide horizontal y no vertical para conseguir --cortesía de un formato más grande de fotograma-- mejor definición. Formato espectacular que en sus tiempos utilizaron De Mille y Donen y Vidor y Hitchcock y Ford y que por estos días recuperan Tarantino y Nolan. Y Rodríguez sale de allí satisfecho y bien apuntalado y con los ojos llenos de esas visiones a las que sólo se accede desde los andamios más altos. Y, lo de antes, entra a una librería y ahí está Minimosca, la nueva novela en VistaVision de Gustavo Faverón Patriau.

TRES Y la librería es Finestres. Y la novela (muy bien expuesta, es una de las tres finalistas al premio que esta librería se dispone a entregar) está escrita y dirigida, de nuevo, en VistaVision. Porque Faverón Patriau escribe en formato grande y vertical y su aspiración es tan clásica como novedosa y se apoya en el imperativo democrático en que toda novela debe descubrir un mundo y contener multitudes. Lo suyo es la novela total y totalitaria en el bienvenido y benéfico sentido de que, el sentarse a sostenerla y a leerla, implica el irse lejos para volver transfigurado. Y de acuerdo: los tres finalistas --qué audacia la del jurado-- son latinoamericanos, son hombres. Y los otros dos son más que dignos de encomio: el argentino César Aira y el guatemalteco Eduardo Halfon. Pero lo de ellos se ve y se lee como exquisito Super 8. Y hace frío de verdad por primera vez en tanto tiempo. Y Rodríguez necesita algo que arda bien y largo, más largo todavía. Así que Rodríguez --sosteniendo con dificultad y regocijo sus 715 páginas-- se dice que lo que necesita es algo como Minimosca: una novela peso-pesado.

CUATRO Y, sí, Rodríguez se acuerda de eso que alguna vez le leyó a ese escritor argentino al que detesta: "Escribir largo es como leer y escribir corto es como escribir". Pero Gustavo Faverón Patriau --quien recientemente teorizó brevemente sobre la novela larga en un número de Cuadernos Hispanoamericanos-- escribe muy largo. Y trasciende los límites de todo cuadrilátero. Y, entonces, al leerlo largo se lee mucho. Y en una entrevista al autor, Rodríguez había leído que la intención y pesaje inicial había sido el de nouvelle: "Pero me equivoqué, quedó diez veces más larga de lo que había planeado. Era la historia de un boxeador, un muchacho joven que ha migrado a Lima después de una historia traumática en su infancia, que está tratando de reconstruir sus defensas frente a ese trauma de la niñez. Lo hace por dos caminos: la literatura y, sorpresivamente incluso para él, el boxeo. Era un boxeador que no sabía boxear, pero tumbaba a sus rivales recitándoles al oído versos de César Vallejo. Esa era la idea original, después se extendió en muchas direcciones". Y el muldireccional Faverón Patriau siempre gustó de subirse al ring a boxear sombras ominosas e históricas de la histeria latinoamericana pero --en tiempos en los que ha venido imperando la miniatura testimonial y auto-ficticia-- optó por el gran fresco-puzzle cósmico-polifónico-caleidoscópico y amnésico-memorioso y anatómico-melancólico y maníaco-referencial. También, decirlo, lo suyo es muy divertido. Lo hizo en 2015 con El alquimista (psycho-más barroco que gótico-serial con infamias universales y muerte y brújula y senderos que se bifurcan), en 2019 con la muy celebrada Vivir abajo (donde uno de sus torturados temas es el cine como forma de subversión definitiva en tiempos de Operación Cóndor proponiendo variante alquímica y pulp de la novela política continental), en 2021 con El orden del Aleph (visionario ensayo-explorador-mapa del tesoro a la vez que meta-ética-estética privada a partir del polifacético y por siempre vital espectro del inmortal Borges). Y vuelve a hacerlo, ahora, con Minimosca: el uso del microscopio como telescopio y apuntar al cielo para acabar viendo todo lo que permanece escondido bajo tierra. Y Rodríguez leyó todo eso (todo en Candaya: nunca del todo bien ponderada editorial --rebelde y ajena a todo imperio de lo impreso, más secreto a gritos que secreto a voces, haciendo y saliéndose con la suya-- que cumple dos décadas descubriendo y certificando talentos con elegancia y gracia y muchas gracias) y ahora lee todo esto.

Sí: Rodríguez de nuevo ahí dentro, bien afuera, leyendo a Faverón Patriau, admirándolo mucho y odiándolo bastante por ser quien es y por haber hecho lo que hizo: eso que, de nuevo, no hizo Rodríguez, porque Rodríguez no es Faverón Patriau.

CINCO Y Gustavo Faverón Patriau nació en Perú en 1966 y fue dado a luz literaria cuando a los catorce años leyó a Vargas Llosa. Pero a no engañarse: el fantasma de la electricidad en los huesos del rostro de lo de Faverón Patriau (junto al del ya mencionado bibliotecario-enciclopédico Borges) no es otro que el del Roberto Bolaño y su afán de patriota extranjero y bibliotecario nómade. Y no es casual que --junto al boliviano y también diferente en el mejor sentido del término Edmundo Paz-Soldán-- Faverón Patriau haya curado en 2008 (Candaya otra vez) la antología de ensayos Bolaño salvaje. Porque sí: tanto Vivir abajo como Minimosca cuentan hasta 2666 para, una vez alcanzada esa cifra, seguir contando hasta 2.666.666 y el infinito y más allá hasta hacer comulgar, en Minimosca a Melville con Duchamp con el King Stephen con encuadres de David Lynch. Pero en lo de Faverón Patriau también coinciden métodos de Faulkner en ¡Absalón, Absalón!, de Gaddis en Los reconocimientos, de Burgess en Poderes terrenales, de Mosley en Monstruos de buenas esperanzas, de DeLillo en Submundo, de Pynchon en V. y El arcoiris de gravedad y Contraluz, de Gass en El túnel y Middle C, y de Ellroy mapeando la diabólica Los Ángeles como los nueve círculos del Infierno redondeados por el compás de Piranesi: ese acertado arquitecto en la portada de las profundidades de Vivir abajo.

Y así Rodríguez de nuevo allí, aquí: dando saltitos y contra las sogas y recibiendo golpes en los ojos con VistaVision y envidia primero y alegría enseguida.

Y el brutal cuadrilátero como laberinto brutalista.

Y K.O.

Y O.K.