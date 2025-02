El presidente Javier Milei explicó este lunes por la tarde de la decisión de remover de sus cargos a Sonia Cavallo, quien desde hace un año se desempeñaba como embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Socia (Anses), Mariano de los Heros.

En un lunes de furia, La Libertad Avanza volvió a aplicar la guillotina y a expulsar a quien se corre del libreto. La primera en caer fue Sonia Cavallo, la hija de Domingo Cavallo, el exminstro menemista que este fin de semana cuestionó la política monetaria del Gobierno y alertó al Palacio de Hacienda sobre la “apreciación exagerada” del tipo de cambio.

“El papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico, o se está de un lado o se está del otro”, definió Milei en diálogo con Radio Rivadavia, admitiendo que la funcionaria debe dejar su puesto no por una mala gestión de su parte sino por las palabras expresadas por su padre.

“Hay que ver a quién está respondiendo. Durante la campaña electoral, fue claro con quién se alineó. No se alineó con (Sergio) Massa”, deslizó sobre el exfuncionario.

Y siguió, enojado por las críticas del exministro: “Cavallo es un impresentable. Durante la convertibilidad defendía un tipo de cambio, equivalente de hoy, de 700 pesos. Y el programa que estamos llevando a cabo nosotros es muy superior al de la convertibilidad y además nosotros tenemos equilibrio fiscal, cosa que Cavallo no tenía, por lo tanto el tipo de cambio de la convertibilidad es muy alto respecto de lo que nosotros estamos gestando en materia macroeconómica”, remarcó.

“No sólo porque la Ley Bases más el DNU representan una reforma ocho veces más grande que la que se hizo durante el gobierno de Menem, además sumamos 900 desregulaciones, con lo cuál a los efectos prácticos es equivalente a 1700 reformas estructurales. Además no hemos expropiado como hizo el Plan Bonex, no hemos hecho controles de precios, no hemos fijado el tipo de cambio, no hemos tenido una hiperinflación previa y hemos reconstruido tarifas aún en el propio programa, con lo cuál la superioridad de este programa es infinitamente más grande que el de la convertibilidad”, agregó.

"Voló por los aires"

Respecto a la desvinculación del titular de la Anses, Mariano de los Heros, quien fue desplazado luego de que anunciara en declaraciones periodísticas que el Gobierno analiza una reforma previsional que incluye una suba de la edad jubilatoria, Milei explicó: “No tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda. La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden”.

“Me parece un disparate que un funcionario de segunda línea se tome el atrevimiento de hablar de un tema que no es parte de la agenda política y no entienda la secuencialidad de las reformas. Si yo pasé toda mi campaña hablando de la secuencialidad de las reformas ¿cómo a un funcionario se le va a ocurrir modificar mi agenda de reformas? Me parece una falta de respeto. Por lo tanto, voló por los aires, como correspondía”, indicó.

“La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Yo tengo el 40% del mercado laboral en el sector informal. ¿Cómo voy a estar hablando de la reforma previsional, si ni siquiera pude poner en caja el mercado laboral porque tengo el 40% de la mano de obra, en el segmento informal? Es un disparate”, sumó.

Y subrayó: “Primero hay que corregir los desequilibrios que dejó el kirchnerismo, en términos de haber invertido en cualquier cosa, cuando nos robaron las jubilaciones. Porque, en el fondo, lo que hicieron fue robarnos las jubilaciones cuando metieron las manos adentro de las AFJP el señor Massa con el señor Boudou. Además, duplicaron la cantidad de jubilados con gente que no hizo los aportes, entonces hay que reconstruir un montón de cuestiones y, sobre todo, el mercado laboral”.

Milei contra los sonidistas

Este lunes, Milei también definió a un nuevo enemigo para su imagen: los sonidistas. Ocurre que esta mañana, el presidente dio una entrevista en vivo al canal A24, que tuvo varios problemas técnicos que provocaron que el sonido se cortara durante varios tramos.

Apenas terminada la entrevista, Milei se dedicó a compartir tuits en los que se hablaba de un "sabotaje kirchnerista" por parte del equipo de sonido de A24. "De los creadores de 'Los Tosedores', llegan ahora 'Los Muteadores'. Siempre en la trampa, siempre en el chiquitaje, siempre sucios", dice una de las publicaciones que retuiteó el mandatario.

"En 2023 en A24 boicotearon a Milei haciéndole ruido por cucaracha. Hoy directamente le pusieron un audio con una calidad de mierda", dice otro de los tuits.

"Otra vez campaña sucia. Empezó la campaña de este año y ya empezaron las operetas, no hay ninguna forma de tener al presidente de la nación en tu canal y que se te caiga así el audio", denunció el youtuber Fran Fijap.

"Mega escándalo. El kirchnerismo atentó contra MILEI y le mutearon el micrófono en plena entrevista", sostuvo otro usuario, también retuiteado por Milei.

Luego, en diálogo con Radio Rivadavia, el presidente insistió: "Lamentablemente parece que han intentado sabotear la entrevista. Interfiriendo sobre el sonido cuando me estaban reporteando. La verdad, una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso".

"Y no me sorprende: porque además el estudio estaba lleno de gente haciendo ruido. Parece que las mañas que utilizaron en la campaña electoral del 2023, parecen que intentaron replicarlas. Pero más allá de eso el mensaje quedó claro", indicó.

Devaluación

Este lunes, el presidente reiteró que su Gobierno no realizará una devaluación. “No vamos a devaluar, de hecho la moneda en Argentina se tiene que apreciar por varias condiciones, en primer lugar porque Argentina no sólo que no emite pesos, si no que absorbe 6% de la base monetaria por mes con el superávit fiscal, esto quiere decir que si yo lo extrapolo linealmente en el año podemos quitar el 72% de los pesos que están en la calle, por lo tanto no hay combustible que haga subir el precio del dólar”, observó.

Además, siguió el mandatario, “el año pasado compramos 5 mil millones de dólares de más respecto de lo que era la regla de emisión cero, más los 5 mil millones de dólares que vamos a estar acumulando como consecuencia de la baja transitoria de retenciones, más pongan el número que quieran sobre el acuerdo con el FMI, el mercado dice 10 mil millones, quiere decir que tenemos una pared de 20 mil millones de dólares para enfrentar lo que el mercado quiera”.