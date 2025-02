El Gobierno desplazó este lunes al titular de Anses, Mariano de los Heros, tras las tensiones que generó al remarcar la necesidad de avanzar en una reforma previsional.

"Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi. Fin", publicó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

También lo confirmó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en su cuenta de la red social X.

Este lunes a la mañana, el presidente Javier Milei había salido a poner paños fríos a los dichos del titular del Anses sobre la intención del Gobierno de avanzar en el debate de una reforma jubilatoria.

"Corre por cuenta de él y no es lo que está en carpeta", dijo el mandatario, descartando que sea un objetivo para este 2025; aunque ambos coincidieron en que el sistema actual no es sostenible y apuntaron contra las jubilaciones por moratoria, cuyo último vencimiento será el 23 de marzo y no será renovada.

Noticia en desarrollo.