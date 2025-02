El presidente Javier Milei buscó poner paños fríos a los dichos del titular del Anses, Mariano de los Heros, sobre la intención del Gobierno de avanzar en el debate de una reforma jubilatoria. "Corre por cuenta de él y no es lo que está en carpeta", marcó Milei, descartando que sea un objetivo para este 2025; aunque ambos coincidieron en que el sistema actual no es sostenible y apuntaron contra las jubilaciones por moratoria, cuyo último vencimiento será el 23 de marzo y no será renovada.

Milei aseguró que "la reforma previsional no es parte de este momento" sino que el primer objetivo es avanzar en una reforma laboral; con el objetivo de flexibilizar las condiciones de contratación y despidos, algo que según el jefe de Estado impulsará la formalización del empleo. "Usted no puede reformar el sistema previsional si usted antes no reforma el sistema laboral. El kirchnerismo hizo un montón de aberraciones. Una de esas fue dar jubilaciones sin aportes", señaló.

El mandatario no descartó avanzar en una reforma jubilatoria más tarde, sino que se concentró en criticar la decisión de las adminitraciones de Cristina Fernández y Alberto Fernández por sostener el plan de moratoria; que permitió a mujeres, de entre 50 y 60 años, y hombres, de entre 55 y 65 años, que no llegaban a los 30 años de aporte a completarlos a través de una moratoria y poder acceder a una jubilación mínima. El programa finalizará este 23 de marzo.

"Usted tiene un pozo de donde saca el dinero, el de los aportes. Se multiplicó el número de manos, y entonces queda la mitad de fondos. Eso lo generó el kirchnerismo", argumentó Milei sobre las personas que ingresaron a ese programa, mientras que "el 40 por ciento del mercado del trabajo está en el sector informal".

"Primero hay que avanzar en la reforma laboral para que el sector informal se formalice, y eso va a duplicar los aportes. Esa es una forma de mejorar la jubilación. Mejorarla honestamente", prometió Milei, en diálogo con A24, aunque las condiciones laborales que busca imponer ya fueron exhibidas en el DNU 70/2023 y frenadas por un fallo de la Justicia impulsada por la CGT.

El capítulo de "Modernización laboral" de la Ley Bases, que sí logró ser aprobado con acuerdo de la CGT, mostró algunas avances: extensión de los periodos de prueba, creación de la figura de "trabajador colaborador" --que permite emplear hasta cinco personas sin relación de dependencia--, amplió los motivos de despido e impulsa una modificación en el sistema de indeminzación.

La respuesta de Milei fue a partir de los dichos de De los Heros, quien enmarcó la necesidad de avanzar en una reforma previsional en lo firmado por Milei y los gobernadores en el Pacto de Mayo. "Es el punto 9 del Pacto de Mayo", recordó el titular de la Anses. Más allá de los tiempos, si antes de fin de año o más adelante, De los Heros ofreció los mismo argumentos que Milei, apuntando contra la moratoria jubilatoria que finaliza en marzo y que incluyó al benificio previsional a 6 millones de personas, muchas de ellas mujeres amas de casa.

"El promedio de los años que compran por moratoria está arriba de los 25. O sea, es gente que ha aportado 5 años y 25 los compran a un precio vil. Con lo cual hay un estímulo negativo a la formalización, porque termina ganando el que se mantiene en la informalidad", apuntó De los Heros.

Al momento de dar soluciones, el titular de la Anses también marcó el camino de la reforma laboral o, al menos, de las cargas sociales que pagan los empleadores: "La informalidad tiene que ver también con los impuestos al trabajo, que es una cuestión que el Gobierno también está evaluando", sostuvo.

Para el futuro de las personas que ya no pueden acceder a la moratoria, De los Heros fue claro: "Hay gente que no llega a los 30 años de aportes porque ha cambiado el mundo laboral. Entonces, quien hoy no llega a los 30 años de aportes no tiene derecho a la jubilación".

De esta manera, a partir del 23 de marzo, quienes no alcancen los años de aporte deberán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) --creada durante el gobierno de Mauricio Macri--, que se obtiene a partir de los 65 años, sin derecho a la pensión por viudez, y por un monto equivalente al 80 por ciento del haber mínimo.