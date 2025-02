La Selección Argentina Sub 20 cumplió el primer gran objetivo y ahora se perfila para pelear por el título. Con un agónico gol de Ian Subiabre, el conjunto de Diego Placente se impuso 1-0 a Colombia y aseguró su plaza en el Mundial de la categoría, que se jugará en septiembre en Chile. El conjunto argentino no jugó un gran partido, pero su vocación ofensiva y su insistencia tuvieron premio sobre el final del encuentro.

El primer tiempo fue muy parejo, con muy pocas ocasiones de riesgo frente a los arcos. Argentina tuvo un poco más el balón, pero no llegó a inquietar nunca al arquero García. Colombia, bien plantado en el centro del campo, neutralizó a los talentosos de Argentina y generó más peligro con la posición de Batioja bien abierto por la derecha. Un remate suyo que controló bien Martinet y un cabezazo de Mosquera apenas desviado resultaron las chances más claras de esa primera mitad.

Poco cambió en la segunda mitad, con un desarrollo trabado y sin posibilidades de generar peligro. Sin embargo, Argentina no se frustró, siguió insistiendo y se fue adueñando cada vez más de la pelota. Así, comenzó a presionar más arriba y obligó a Colombia a replegarse en los minutos finales. Y con el ingreso de Mastantuno y Subiabre, el equipo de Placente se fue acercando cada vez más a García, que dos veces tuvo que intervenir con acierto para neutralizar sendas chances de Hidalgo.

Parecía que el empate no se iba a mover, pero la insistencia de Argentina tuvo su premio: tras una segunda jugada después de un corner, Subiabre capturó la pelota en el borde del área, se perfiló hacia su derecha y clavó un remate al primer palo que dejó sin chances a García. Así la albiceleste sumó su tercer triunfo consecutivo y mantiene el puntaje ideal junto a Brasil, que en el primer turno venció 3-1 a Paraguay.

1 Argentina

Martinet

Pierani

Giménez

Ramírez

Gorosito

Delgado

Acuña

Soler

Echeverri

Carrizo

Hidalgo

DT: Diego Placente





0 Colombia

J. García

Sarabia

S. García

Mosquera

Bazán

Arizala

K. González

Rentería

Batioja

Villarreal

Perea

DT: Torres Ramírez



Estadio: Brígido Iriarte

Árbitro: Andrea Colombo (Italia)

Goles: 87m Subiabre (A)

Cambios: 60m Mastantuono por Carrizo (A); 68m Villarreal por Perea (C); 77m Subiabre por Echeverri (A); 79m Landazuri por Arizala (C); 85m Barrera por Batioja (C) y Montaño por Villareal (C); 90m Gerez por Acuña