Anunciamos oficialmente que competiremos nuevamente por un nuevo mandato legislativo.El próximo 13 de abril debemos renovar mandato en el recinto y ya nos pusimos en marcha. Es nuestro compromiso seguir trabajando en la construcción de una Baigorria por Baigorrienses.

Por lo pronto, en este 2025, comenzamos el cuarto año de mandato en el Concejo de Granadero Baigorria, con una gran cantidad de proyectos presentados. Desarrollamos una férrea oposición al Ejecutivo local donde notificamos sobre la deuda multimillonaria que el municipio estaba perdonándole a Vanzini, los movimientos extraños con el dinero del Fondo de Financiamiento Educativo, y más.

Agradecemos que nuestra actividad legislativa haya tenido destacada recepción en la comunidad baigorriense: Antes de que llegáramos el Concejo trabajaba a puertas cerradas. Ningún vecino se enteraba de nada de lo que pasaba ahí, y era un espacio estanco, que no se retroalimentaba de lo que pasaba en la ciudad. Considero que eso comenzó a cambiar. Empezamos a pedir información y si bien es difícil conseguirla; pudimos denunciar ante el vecino qué está pasando.

Cabe mencionar, en la antesala de una nueva campaña, que en el 2023 reunimos 10.200 votos, quedando a menos de 150 votos de arrebatarle la intendencia a Adrián Maglia quien se “perpetúa”, en el poder desde hace más de una década. Ahora pretende dejar a su hijo, parientes y amigos como si fuera una pyme familiar.

No hay ni un vecino que nos crucemos en la ciudad que no nos diga que nos robaron la elección. Sabemos que hicieron movimientos que posibilitaron que no ganemos. Pero así como lo sabemos nosotros, también lo saben los baigorrienses, y confío en que la historia va a cambiar. Nosotros queremos seguir trabajando con la honestidad y la cercanía de siempre.

Reivindicamos desde nuestro espacio que la banca en el Concejo es de cada uno de los vecinos que nos aportaron información, que nos han señalado algo a cambiar, presentaron una idea que luego fue motorizada.

Es así como creo que deben hacerse las cosas. No se puede gobernar sin estar en contacto entre vecinos, de la misma manera que yo como baigorriense tengo mis preocupaciones y deseos para la ciudad, se que cada uno de los vecinos también. Y es un ejercicio enriquecedor seguir caminando juntos.

Este camino hacia abril en realidad es parte de un camino más largo que comenzó hace más de 10 años. Dicha labor nos llevó a ser concejal, y estar muy cerca de ganar la intendencia.

No es solo una renovación de mi puesto en el Concejo, y conmigo de los vecinos que quieren transformar la ciudad; es un paso más hacia el 2027, porque confiamos en que otra ciudad es posible y ese sueño viene de la mano del trabajo que vamos a seguir realizando juntos.

Antonella García

Concejal de Granadero Baigorria