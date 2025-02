BAILE DE DISFRACES X MISSA

Este sábado presentan el Carnaval de lxs enamoradxs en una fusión que se da por primera vez para bailar disfrazadxs sobre el río hasta que salga el sol. Tocan en vivo Pamelo, Fifí, Camila Isabel y May McLaren. Fotos por Sebastián Freire, video por Melisa Arrouy y los cocktails más increíbles a cargo de Roxana Maldonado, en una noche de oda al amor en todas sus formas. Tickets disponibles por Passline. El Baile de Disfraces es la legendaria fiesta organizada por Alejandro Ros que ahora junto a MISSA, una fiesta inclusiva fundada en el 2018, invitan a esta ceremonia en la que todxs son bienvenidxs. Sábado 15 de febrero a las 23:59 en el Club de Pescadores, Costanera Norte, Av. Rafael Obligado S, Av. Sarmiento N.





KUMBIA QUEERS EN LA PAZ ARRIBA

Se viene una nueva fecha explosiva de la banda de tropi punk local integrada por Inés Laurencena, Pila Zombie, Juana Chang, Flor Linyera y Pat Pietrafesa en el marco del ciclo "Cumbias en las Noches de Verano" de La Paz Arriba, para mover las cuerpas y cantar toda la noche con un show con entrada libre y gratuita. Cierra la noche el DJ set de Pita Pawer, para no parar hasta el amanecer. Sábado 15 de febrero a las 20 en La Paz Arriba, Av. Callao 1082.

FIESTAS

Pop Hereje. Se viene una nueva edición de la fiesta con la categoría afterparty junto a les DJs Orque, Fede Haro y Desch, con las luces de Bravofrann y el hosteo de Laurent Tropikalia. Sábado 15 de febrero a las 23:59 en Maquinal, Anchorena 364.

Club 69 Súper Sábado. Nueva fecha y nueva temporada de la fiesta queer junto a las estrellas asiduas del Club y unas cuantas sorpresas comandadas por el ballet irreverente de bailarinxs, performers, drags y los Live Shows de la Compañía Inestable del Sixty Nine! Sábado 15 de febrero a las 23:59 en Niceto Club, Av. Niceto Vega 5510.

Fiesta Jolie. En el mes del cupido queer con una nueva oportunidad para ser parte de la fiesta que le suma un sábado caliente a la semana para festejar con mucha música, baile, sudor, pizza, amor, color y entrada libre y gratuita. Miércoles 12 de febrero desde las 23 en Club Aráoz, Aráoz 2424.

TERTULIAS

La contraproductividad del amor. Clase magistral pre-San Valentín creada y conducida por Nicolás Colfer, para indagar en las diferentes formas en que el amor ha sido, y podría ser de ahora en más, imaginado en la literatura gay contemporánea. Jueves 13 de febrero a las 20 en Fetiche Libros, Thames 744.

Tres Jolie: Vino tinto y lesbis. Vinito, lesbianas y speed dating en esta Cata TresJolie especial anti San Valentín, para hacer amigas, degustar vinos rodeadas de LesBis, tapeo y luego bailar o cantar en el karaoke. LesBimelier: Barby Lorenzo. Sábado 15 de febrero a las 21:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Romántica y polémica. Se viene la segunda edición del ciclo en el día de San Valentín junto a lxs invitadxs especiales Kinga Sanden, Martina Roja, Javiera Luna Fantin y Mecha Botta, con la conducción y participación de Ivo Colonna. Viernes 14 de febrero a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

STAND UP

Oxímoron Machete. Un show de Ana Caro + Irantzu Varela sobre las paradojas que usamos en el lenguaje cotidiano y cuya puesta en cuestión podría suponer la destrucción del sistema. Un diálogo sobre las trampas que se esconden tras conceptos imposibles, que se nos han hecho ver como reales, de tanto repetirlas: "Inteligencia militar", "nueva masculinidad" o "desarrollo sostenible", son trampantojos culturales que se pueden desmontar con algo de espíritu crítico y mucho humor. Viernes 14 de febrero a las 21 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

CINE

VHS Manía. Oh My Goth! presenta una nueva fecha del cine club en un doble programa: a las 20, la primera función con "Jem & The Holograms" y su "Capítulo Piloto" de 1985, luego un intervalo para disfrutar de la nueva propuesta culinaria de Casa Alsina y charlas con otros VHS Maníacxs. A las 22:15 la segunda función con "Gremlins 2: La Nueva Generación". Presenta: Peter Pank. Sábado 15 de febrero desde las 20 en Casa Alsina, Balvanera, toda la información en Instagram: @oh_my_goth

MUESTRAS

Experiencia N1. Inaugura la muestra de los artistas Nicanor Aráoz y Carlos Herrera, por primera vez en formal colaboración artística, en donde reflejan su sensibilidad profunda con una muestra que interviene el espacio de la galería Pasaje 17: una obra que representa la práctica escultórica y el vínculo de amistad entre ambos, mientras permite pensar en la vida, la memoria y el sentido de pertenencia. La muestra se puede visitar de martes a viernes de 14 a 19 con entrada libre y gratuita. Inauguración: jueves 13 de febrero a las 18 en Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559.

CONVERSATORIOS

Judith Butler. Nuevo encuentro de "Filosofía a la gorra" con Diego Singer para debatir sobre la filosofía de Judith Butler, en un momento en donde crecen los mensajes de odio desde el gobierno nacional y la violencia contra el colectivo LGBTQ+, para acercarnos a reflexionar, cuestionar y construir desde el amor y la organización colectiva. Domingo 16 de febrero a las 19 en JJ Espacio Cultural, Jean Jaures 347.

RECITALES

La Ferni. La cantora, docente y activista trans no binaria se presenta en vivo con una nueva fecha para interpretar música popular contemporánea y resignificar el cancionero latinoamericano, proponiendo nuevxs autorxs disidentes y dando cuenta del compromiso poético con las luchas y reivindicaciones de la actualidad. Sábado 15 de febrero a las 21 en Pista Urbana, Chacabuco 874.

Marina Izu. Se presenta con un show en vivo para hacer canciones de su nuevo disco "Mundo Galáctico". Comparte escenario con Juani Cardillo, que tocará canciones de su disco "Creo". Entrada a la gorra. Sábado 15 de febrero a las 21 en La Greco Bar, Perú 269.

Canción de cine argentino. Nueva función del espectáculo que transita un recorrido musical en pantalla grande por las películas icónicas del cine nacional, con dirección de Carlo Argento y Emiliano Samar y protagónico de Francisco Pesqueira en voz e interpretación. Domingo 16 de febrero a las 20 en Pista Urbana, Chacabuco 874.

TEATRO

Kabaret Elektro Pank. Nueva función del show creado mediante la poesía, el humor, el erotismo y la música para dar cuerpo y vida al mítico cabaret del under porteño: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigida por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Viernes 14 de febrero a las 22 en La Greco Bar, Perú 269.

TALLERES

Cómo vomitar textitos. Se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de escritura coordinados por Ana Laura López en un espacio que busca construir las condiciones sensibles y lúdicas para que cada quien explore y ejercite su voz escrita. Inicia en marzo, adultxs: los martes a las 19 con frecuencia quincenal o los jueves a las 19:30 con frecuencia quincenal. Adolescentes inicia en abril, los jueves a las 17:30 con frecuencia semanal, zona Boedo (Muñiz y Pavón). Formulario de inscripciones y más información en forms.gle/9Y9BvjkfHFgeqc9D8

MARCHA

Marcha de la Resistencia. Una lucha que no se apaga. Desde el viernes 14 hasta el sábado 15 de febrero, Las históricas argentinas van a estar llevando adelante la icónica Marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo, la plaza de la lucha y la resistencia, en donde históricamente dieron pelea contra las políticas de ajuste y violaciones de los Derechos Humanos. Como en la dictadura, como en los ‘90 y durante el macrismo, todas y todos unidxs y organizadxs venceremos. Sábado 14 de febrero a las 17 en Plaza de Mayo, Av. Hipólito Yrigoyen s/n, C1087.

EXTRA

Encuentro de familias diversas. Si formás parte de una familia diversa y acompañás a personas de la diversidad este es el momento, más que nunca, de estar juntxs en un espacio para fortalecer esos lazos y para agrandar el abrazo. Para sumarse y/o consultas se debe escribir por mensaje privado a El Teje o No Binaries Argentina. Domingo 16 de febrero a las 14 en zona Palermo, toda la información por mensaje privado de Instagram: @elteje__ y @nobinaries_arg

NEUQUEN

Planes para una fuga. La banda de shoegaze y música alternativa continúa su Tour de Verano por la Patagonia junto a Ninio Ayer y otras bandas con varias fechas, entre las que se encuentran el miércoles 12 de febrero en Ctrl Z y el viernes 14 de febrero en el Spazio Morrigan de Neuquén. Toda la información y más fechas en Instagram: planes.parauna.fuga

FORMOSA

Eclosión. Una experiencia onírica en resonancia y equilibrio con nuestra comunidad y con la naturaleza con Nina León en poesía y performances y Ernesto Romeo en sintetizadores e instrumentos electrónicos, junto a lxs invitadxs Karen Cantero en el piano, Martina Barrientos en el saxo y Juan Hernández con visuales inmersivas. Abre la noche Vale Cini con su voz y su guitarra presentando "Rutas Paganas", que cuenta historias de la Argentina a través de canciones basadas en ocho personajes/mitos de la fe popular, transportándonos a través de los territorios en un relato musical. Sábado 15 de febrero a las 21 en el Teatro De La Ciudad, Formosa.