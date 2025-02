La Patagonia sigue encendida con múltiples focos de incendio. En El Bolsón los brigadistas trabajan en distintos frentes para apagar el fuego que comenzó el jueves 30 de enero. Hay focos activos en los parque nacionales Lanín y Nahuel Huapi e incluso se desató un nuevo gran incendio en Chile, en la zona fronteriza con Neuquén. En Puerto Madryn lograron extinguir el incendio iniciado la semana pasada y las llamas se contuvieron en Epuyén, Parque Los Alerces y El Pedregoso. Pero en El Manso –cerca de Bariloche— la situación es muy complicada y corre riesgo de desbordarse.

Desde la zona de El Manso, Daia Giorlando, comenta a Página/12 que la situación sigue siendo caótica: “amanecemos y nos vamos a dormir cada día con ansiedad, con miedo e incertidumbre. La ayuda la agradecemos pero realmente no alcanza, necesitamos que vengan aviones hidrantes, varios, muchos, porque uno no alcanza. Y necesitamos helicópteros con helivaldes, elementos aéreos para combatir el fuego. En este momento está trabajando la cuadrilla de pobladores locales de El Manso, gente del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales y algunas personas de parques. Pero para este combate cuerpo a cuerpo se necesita agua, aviones, eso se está pidiendo y si hoy no se actúa rápidamente, esto se prende fuego todo como en El Bolsón y El Hoyo. El origen de todo este fuego comenzó el 16 de diciembre del 2024 con el incendio por tormenta eléctrica; se iniciaron tres focos: El Cerro Ventisquero, el Lago Manzano y el Río Villegas. Se apagó el Cerro Ventisquero y el Río Villegas. Pero el lago Manzano queda ardiendo y todo eso no se está apagando”.

Arde El Bolsón

Shanti es un brigadista voluntario de El Bolsón de un grupo que sale con sus propios recursos y autos personales desde hace años :”nos vamos capacitando en terreno, laburando al lado de los que más saben”. En diálogo con Página/12 cuenta que esta temporada ya tuvieron dos incendios de grandes magnitudes y en este momento, sigue ardiendo la zona de Mallín Ahogado desde hace 11 días: “en este momento está un poco más tranquilo en la zona rural, que es donde están las viviendas; hay focos aislados en un perímetros muy grande y hacemos guardias de ceniza para controlarlos, es muy peligroso porque cualquier foco de esos puede generar un nuevo descontrol del incendio El incendio no está controlado, simplemente está contenidos, pero en un área muy grande y dispersa. El sector de la cordillera sobre el faldeo este y norte del Cerro Hielo Azul se está quemando casi en su totalidad. Es el lugar donde tiene ahora actividad absolutamente fuera de control en un terreno muy difícil. Se está trabajando con algunos medios aéreos, no mucho, y cerca del río donde corren peligro algunas casas. Nos llegan algunas donaciones de todas partes del país, no solo para equipar brigadas vecinales, sino a personas que perdieron sus casas. Y me parece que esa va a ser la parte fundamental dentro de poco, cuando pase la urgencia del fuego. Nuestro grupo se llama Brigada Patagónica y se está convirtiendo en una brigada de combate a incendios”.

El Comando Unificado entre el Parque Nacional Lanín y el Gobierno de Neuquén informaron que el incendio allí también sigue activo, afectando 15.200 hectáreas. Durante el día, brigadistas lograron avanzar en el sector 4 (cola) y el flanco derecho hacia la cabeza del incendio.