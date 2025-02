Con apenas 5 puntos sobre 15 posibles, Newell's sigue si poder despertarse en el torneo Apertura 2025. Este miércoles cayó como local en el estadio Marcelo Bielsa por 1 a 0 frente a Defensa y Justicia, que encontró fortuna en el tiempo de descuento de la segunda parte.

La primera parte fue realmente floja para ambos equipos y en ese intercambio magro, la visita pareció estar más cerca del arco rival, aunque sin inquietar demasiado a Keylor Navas, que lució hasta el ingreso de Ever Banega la cinta de capitán.

Hasta la primera jugada que aportó algo de emoción al encuentro fue el remate de Carlos González para el 1 a 0 de Newell's, que fue anulado por el árbitro Pablo Dóvalo, a instancias del VAR, por posición adelantada del paraguayo.

En los minutos finales, cuando el partido se hizo de ida y vuelta porque ninguno de los dos parecía conformarse con el empate, el Halcón aprovechó un contragolpe y terminó llevándose los tres puntos: un derechazo del ingresado Miritello para el que Navas no encontró respuesta.

El equipo de Soso sigue sin poder levantar su rendimiento y se viene una semana difícil en la previa al clásico rosarino. Defensa, en cambio, alcanzó los 10 puntos y quedó a uno del líder de la Zona A, Estudiantes.

Formaciones

0 NEWELL'S

Navas

Montero

Jacob

Salcedo

Luciano

Sotelo

Regiardo

Maroni

Silvetti

Plaza

Herrera

DT: M. Soso.

---

1 DEFENSA

Bologna

Rubio

Aguilera

Balanta

Soto

K. Gutiérrez

C. Pérez

L. González

Molinas

Togni

Osorio

DT: P. De Muner.

Estadio: Newell's Old Boys. Árbitro: Pablo Dóvalo. Goles: 90+2m Miritello (DyJ). Cambios: 46m Banega por Maroni, Funes por Plaza y Chiaverano por Regiardo (N), 60m Miritello por Osorio, Ramírez por Togni y F. González por L. González (DyJ), 65m C. González por Sotelo, Tabares por Luciano (N), 72m Schamine por C. Pérez (DyJ), 85m Barbona por Molinas.