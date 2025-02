El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, reunió a una veintena de intendentes del oficialismo y de la oposición, quienes en conjunto firmaron una presentación judicial contra el gobierno de Javier Milei, denunciando un desvío de fondos que deberían destinarse a las rutas nacionales y su consecuente deterioro.

La demanda será presentada este jueves ante la Justicia Federal y apunta al Ministerio de Economía que comanda Luis “Toto” Caputo; al Banco Nación a cargo de Daniel Tillard; a la Dirección Nacional de Vialidad que tiene como titular a Marcelo Jorge Campoy; y a la empresa concesionaria Corredores Viales S.A.

En la ciudad de Luján, cuna de la virgen patrona de los automovilistas en la Argentina, se congregaron los intendentes Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Boto (Luján), Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), Mauro Poletti (Ramallo), Miguel Gesualdi (San Andrés de Giles), Mariana San Martín (Mercedes - interina) e Iván Villagrán (Carmen de Areco).

También se sumaron al reclamo Marisa Fassi (Cañuelas), Germán Lago (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Daniel Stadnik (Carlos Casares), Darío Golía (Chacabuco), Alberto Gelené (Las Flores), Fabián Jacquet (interino en Mar Chiquita), Julio Marini (Benito Juárez), Matías Nebot (Saavedra), Sergio Bordoni (Tornquist), Nelson Sombra (Azul), Marcos Pisano (Bolívar) y Gilberto Alegre (General Villegas).

“Le estamos pidiendo a la Justicia Federal que le ordene al Gobierno que reinicie todas las obras, con carácter de urgente”, sentenció Katopodis con la Basílica de fondo, a la vez que subrayó que “debe ser una respuesta muy rápida” dado que “está en riesgo la vida de nuestras familias”.

Desde la cartera de Infraestructura focalizaron en el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos que, por ley, debe ser destinado en buena parte al trabajo sobre las rutas nacionales, una tarea crucial para la logística del campo y la industria nacional

En el análisis que comparten funcionarios e intendentes, desde que asumió Javier Milei y con el aumento a ese tributo a los combustibles, las naftas subieron más del 250 por ciento, que llevó al Gobierno nacional a recaudar más de 2,5 billones de pesos en 2024, casi 4 veces más que en 2023.

Como reza la ley, la Nación está obligada a destinar el 28,58 por ciento de esa recaudación al “Fideicomiso de Infraestructura del Transporte”, y el 50 por ciento de ese fondo debe llegar a Vialidad Nacional para obras viales. Así, mientras se debían transferir 349,13 mil millones a Vialidad, solo se destinaron 149 mil millones de pesos.

Por otro lado, en relación al ya extinto Impuesto PAIS, el grupo que firmará este miércoles evaluó que el 28,2 por ciento de lo recaudado con este impuesto debía destinarse a la Secretaría de Obras Públicas para obras de infraestructura, incluyendo obras viales, pero el área solo ejecutó cerca de 38,77 mil millones, es decir un 2 por ciento de lo que correspondía por ley.

Una por una, las nueve obras clave frenadas en la Provincia

La provincia de Buenos Aires cuenta con nueve rutas nacionales que atraviesan 57 municipios sumando más de 4 mil kilómetros. De esas comunas, 32 están a cargo de intendentes de Unión por la Patria, en tanto que hay 23 a manos de alcaldes del ex Juntos por el Cambio (PRO y radicales) y dos vecinalistas.

Según los datos de la cartera de Infraestructura, la inversión de Vialidad Nacional en Buenos Aires cayó 85,9 por ciento durante 2024 con respecto al año anterior, siendo la provincia más perjudicada por los recortes de todo el país.

El informe elaborado por la Provincia al que accedió Buenos Aires/12, enumera las nueve obras clave con un considerable estado de avance que quedaron frenadas por la administración nacional.

Estas son:

* La Autopista Presidente Perón Tramo 1: Autopista Camino del Buen Ayre Acceso Oeste – Arroyo Morales, que tiene un 86 por ciento de avance.

* El Tramo 2 de la misma Autopista, de Barrio 20 de Junio – Intersección Ruta Provincial 58, con 96 por ciento de ejecución.

* El Tramo 3, que va de la Intersección Ruta Provincial 58 a la Intersección con la Ruta Provincial 53, con 85 por ciento de avance.

* La Autopista RN 7 Luján - Junín, en el tramo que va de Carmen de Areco a Chacabuco, que quedó con un 10 por ciento de avance.

* La Variante Chacabuco de la misma, que tiene un 74,54 por ciento de concreción.

* Las rutas nacionales 3 y 33 en los Accesos a Bahía Blanca: Paso Urbano y Viaducto El Cholo, con un 44 por ciento de avance.

* La duplicación de calzada en el tramo Bahía Blanca – Tornquist de la misma ruta, con 60,35 por ciento de avance.

* La transformación en autovía de la Ruta Nacional 3 con construcción de la Variante Cañuelas, que tiene 47 por ciento de avance.

* El fin de la variante Las Flores - Intersección con Ruta Provincial 30, con 49 por ciento de avance.

Con este panorama, la Provincia y los intendentes advirtieron que esta falta de inversión vial generará un costo mayor a futuro porque “no sostener el nanciamiento constante en el mantenimiento de las rutas aumenta en un 50 por ciento la inversión total demandada por kilómetro, por lo que las obras resultan 6 veces más costosas si se interviene en un momento posterior al adecuado”.

La voz de los intendentes

Más allá de las diferencias políticas, entre los firmantes primó la preocupación no solo por el peligro vial, sino también por la afectación a los sectores productivos dado el trastorno para trasladar la producción.

“Somos un distrito netamente agropecuario, o sea que todo lo que son cereales, ganado y demás circulan por nuestras rutas y hoy esas rutas no solamente están en muy mal estado, sino que hay obras sin terminar y no hay mantenimiento", describiió el vecinalista Matías Nebot.

"También afecta principalmente, el problema más importante tiene que ver con los accidentes que pasan en la Ruta 33, que es la nuestra y también muchos jóvenes de nuestra ciudad estudian en la Universidad del Sur o en distintas instituciones educativas de Bahía Blanca que también se ven afectados”, describió a Buenos Aires/12 el intendente de Saavedra.

El alcalde se mostró “convencido” de que “todos juntos” los intendentes “vamos a poder llevar este planteo y exigimos que se mantengan las rutas como tienen que estar”.

“Somos los intendentes los que estamos con los vecinos todos los días, entonces nosotros tenemos la obligación de llevar esas problemáticas y el vecinalismo nos da la herramienta de poder sentarnos sin importar el espacio político del funcionario de turno, canalizamos las necesidades de nuestra gente para poder resolverlas”, agregó.

Por su parte, el intendente de Carmen de Areco, Iván Villagrán, calificó la situación como “muy preocupante”, en especial considerando una reciente tragedia sobre la Ruta 7, donde perdieron la vida policías que viajaban a San Nicolás a cubrir un evento deportivo.

“Tienen la plata para poder avanzar y no la están usando, no la están ejecutando, no ejecutaron un solo peso en mantenimiento, en corte de pasto, en luminarias, en arreglo, en avance de las obras. Hay un abandono total por parte del Gobierno Nacional y creo que hacer esta presentación judicial puede ayudar a que la Justicia ordene que la Nación comience a hacerse cargo”, amplió el referente de La Cámpora.

Para Mauro Poletti, intendente de Ramallo, es “peligroso que sobre el puente de la Ruta Nacional 9 haya un bache que genera rotura de vehículos y siniestros”, dado que la ciudad es “un destino turístico y por allí circula un montón de gente que no conoce el lugar”.

“En la gestión del ministro Katopodis al frente de Obras Públicas de Nación, con un peaje de 200 pesos no solamente se hacía el mantenimiento, la repavimentación del puente y las colectoras, sino que también se realizó el recambio de luminarias”, recordó a la AM1270, al tiempo que comparó señalando que “hoy el peaje está 1.300, tuvo un aumento del 400% pero el gobierno nacional no es capaz de tapar un bache”.