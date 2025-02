La cantante Lali Espósito, blanco de ataques permanentes por parte del presidente Javier Milei, defendió este jueves a su colega María Becerra, a quien el mandatario ultraderechista escogió como nueva víctima para desplegar su violencia en redes sociales. "Yo la banco a muerte, una laburante, una número 1. Récord de gente que la va a ver. Capa total, laburadora, es una genia", remarcó Lali en declaraciones televisivas.

El domingo pasado, durante su presentación en la Fiesta Nacional de la Confluencia, en Neuquén, Becerra le pidió al público que colaborara con donaciones para combatir los incendios de la Patagonia -que ya consumieron 37 mil hectáreas de bosque- ante la falta de respuesta del Gobierno de Javier Milei. "Si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros", dijo la artista más escuchada en Sudamérica.

En una nueva muestra de violencia e intolerancia a las críticas, Milei respondió por redes sociales retuiteando un meme de Los Simpsons editado con la cara de la cantante, que en la imagen aparece con dos valijas llenas de dólares con la leyenda "Neuquén". Luego, fue más allá en su ataque y escribió en X: "Parece que María BCRA no se enteró del despliegue enorme que se está haciendo desde el gobierno nacional en la lucha contra el fuego. Debe ser como Ladri Depósito que habla según quien le llena el bolsillo. Estaría bueno que si hablan, por lo menos lo hagan con fundamento. CIAO!".

Este jueves, Lali defendió a su colega, a quien definió como una "laburante", y dijo que es "un delirio" que el mandatario la haya atacado de esa forma. "Un delirio. Hoy hablé con ella por su cumple y es una campeona. Cuando te pasa algo así te limitas a estar tranquilo y a entender por qué el otro necesita evidentemente decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta. Pero bueno, allá el que lo piensa, él o sus seguidores que tengan esa mirada de los artistas", expresó Lali en diálogo con Puro Show.

"Somos personas, primero, seres humanos de a pie, ciudadanos. Después además artistas y usamos los que tenemos ganas nuestro lugar para (expresarnos)", recordó la cantante, quien también fue atacada en el tuit de Milei, donde fue nombrada como "Ladri Depósito". En ese sentido, dijo que ella se encuentra "bien" pero que le parece algo "espantoso".

"Es espantoso, está mal que eso pase. Pero bueno, el mundo va para adelante. Yo creo ser siempre respetuosa. Es raro que me saquen a mi de mis casillas. Y mi madre me retaría", bromeó.

Y planteó: "Al pedo (el ataque). Tenía tanto para decir señor presidente, están pasando tantas cosas que es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mi, que soy una cantante, pero bueno, él tendrá sus motivos para hacerlo, los cuales no me interesan".

"Yo se quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son feas y violentas. Pero bueno, es una época que se va contra eso, contra algunos discursos de odio, contra formas de mierda de dirigirse al otro, y bueno, no es mi forma. Cuando tenga o quiera dar una opinión de algo siempre será con la mejor", concluyó.