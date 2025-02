Para no ser pobre en enero de este año, una familia de cuatro integrantes necesitó 1.033.716 pesos: 58,8 por ciento más que durante el mismo mes de 2024.

De acuerdo con los datos que difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en términos interanuales la canasta básica alimentaria (CBA) subió 58,8 puntos porcentuales y la canasta básica total (CBT) aumentó 73,2 por ciento.

En enero de 2025, según el informe oficial, una familia de cuatro integrantes debió tener ingresos superiores a 1.033.715,62 para no caer en la pobreza y a 453.384 pesos para no ser indigente.

"El 2,2% es la inflación más baja en casi 5 años. Bienes 1,5%. Canasta Básica 0,9%. El proceso de desinflación continúa", aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X. En la misma plataforma el presidente Javier Milei lo felicitó al grito de “VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!”.

El titular de la cartera de Hacienda hizo referencia a la comparación intermensual pero evitó el dato de la variación entre enero del año pasado y enero de 2025, donde los números empiezan a enfrentar a la gestión libertaria con su propio espejo. En este caso, los indicadores sufrieron alzas del 60 y 70 por ciento, aproximadamente.

Con respecto a diciembre de 2024, las dos canastas se incrementaron un 0,9 por ciento. El cálculo de la CBT incluye alimentos, indumentaria, salud, transporte o educación para establecer la línea de pobreza, mientras la CBA se estima sobre bienes de primera necesidad.

El mismo día, el Indec publicó el número de inflación de enero que quedó en 2,2 por ciento y se convirtió en el más bajo desde julio de 2020. En promedio, el rubro alimentos en el primer mes del año se incrementó 1,8 por ciento. Sin embargo, continúan los cuestionamientos sobre la medición de las canastas porque "no representa, hoy, el costo de vida real". Ocurre que el indicador no se actualiza desde hace 20 años. El peso de los servicios no varió en el calculo del Indec pero sí en los bolsillos de la población que destina una mayor proporción de sus ingresos para afrontarlos.

Sobre la estimación individual de las canastas, el organismo informó que una persona adulta precisó 334.536 pesos para cubrir la canasta básica y 146.726 pesos para la alimentaria.

En tanto que un hogar de tres integrantes necesitó 822.958 pesos para no ser pobre y 360.947 pesos para no ser indigente. Mientras una familia de cinco debió tener ingresos por 1.087.241 pesos y 476.860, para alcanzar cada canasta respectivamente.

Alimentos

La caída en el consumo de alimentos centrales en la dieta nacional combina con las estimaciones del Indec. Un informe reciente de las fundaciones Encuentro y la Fundación Innovación con Inclusión revela que se desplomaron las ventas de productos como leche, carne y yerba mate durante todo el 2024.

En el caso de la leche sufrió la reducción per cápita más grande de los últimos 34 años. Respecto a 2023, la producción fue -6,5 por ciento; el consumo -9,1 por ciento y las exportaciones +7,0 por ciento. "Hay que remontarse a 1990 para encontrar un año con consumo similar al 2024", señaló el documento.

La venta global de lácteos en el mercado interno el año pasado se retrajo 9,7 por ciento, según el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA). En el acumulado respecto a 2023, cayeron postres lácteos y flanes (-49%), leches en polvo (-34,2%), leches chocolatadas o saborizadas (-34,8%), quesos de muy alta humedad (-25,8%), otros quesos como rallados y fundidos (-13,8%), leches no refrigeradas (-10,8%) y dulce de leche (-10,7%).

Asimismo, las ventas de yerba mate tuvieron el desempeño más bajo desde 2016. Se retrajeron 9,2 por ciento. La población también dejó de comer carne vacuna: en 2024 el consumo per cápita fue el segundo más bajo desde que existe registro. Se redujo 9 por ciento respecto a 2023, según la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA).