Mariano Soso no tiene aún ninguna idea de la formación de Newell’s que recibirá el domingo a las 17 a Central. Las pésimas actuaciones del primer equipo llevaron al entrenador a realizar cambios permanentes en el once titular rojinegro, lo que amplifica las dudas sobre el equipo que disputará el clásico. La única sospecha que tiene el entrenador es que la alineción principal será más parecida al que terminó jugando el segundo tiempo con Defensa y Justicia que el que inició el partido el pasado miércoles en el Coloso del Parque. La vuelta de Ever Banega y el debut de titular de Carlos González en ataque son las únicas certezas sobre la formación leprosa. Aunque también tienen un lugar asegurado el arquero Keylor Navas y los zagueros Tomás Jacob y Saúl Salcedo, quienes por rendimiento fueron lo único a destacar en la última derrota.