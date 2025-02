La secretaria general de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García, anticipó un posible conflicto docente si el Gobierno no convoca a paritaria nacional.

A semanas del inicio del ciclo lectivo, los gremios advirtieron que si el Ejecutivo nacional no abre las negociaciones salariales podrían lanzar una serie de medidas que pondrían en riesgo el normal comienzo de las clases.

En diálogo con la 750, García recordó que la Secretaria de Educación “ya el año pasado nos dijo en la cara que la mesa salarial a la que nos invitan tiene que tener previo un acuerdo con el Consejo Federal”.

Según su explicación, “los ministros de cada provincia llamarán a (Carlos) Torrendell y le dirán: ‘mi gobernador no me autoriza más que un 1% o un 3%’, entonces Torrendell busca con algún mecanismo tratar de ponernos de acuerdo para hacer un ofrecimiento mínimo. Mientras eso no suceda, no nos van a convocar”.

En este contexto, advirtió que podría peligrar el inicio de clases y podrían no cumplirse los 190 días de período escolar.



“Para llegar a los 190 días de clases, deberían comenzar el 24 de febrero. Pero aparecieron Gobernadores instruyendo a sus ministros con que debían correr la fecha de inicio, entonces se hace muy elástico el tiempo de comienzo, por eso supongo que eso a Torrendell también le da un marco”, señaló.

“A nosotros nos convocan a esta mesa no para que hablemos del tiempo y si llueve o hay carnaval, sino para que nos pongamos de acuerdo y fijemos un salario mínimo garantizado por debajo del cual ningún docente en el país debe trabajar ni estar parado frente a un aula. Y hoy está fijado en 420 mil pesos, una vergüenza”, cerró.