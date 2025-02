El director deportivo de Racing, Sebastián Saja, respaldó este viernes el trabajo del árbitro Yael Falcón Pérez en el triunfo ante Boca y minimizó los reclamos de los dirigentes xeneizes, que se sintieron "robados" por el juez en esa ocasión.

Racing venció 2-0 a Boca en el Cilindro en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Tras el encuentro se desataron polémicas por algunas jugadas que generaron reclamos en el Xeneize, especialmente por las declaraciones de Raúl Cascini.

El integrante del Consejo del Fútbol de Boca afirmó que "siempre nos roban en esta cancha", haciendo alusión a un supuesto perjuicio arbitral. Ante esta acusación, Saja salió a responder y respaldó el desempeño del árbitro Falcón Pérez.

En una entrevista televisiva, Saja sostuvo: "Habrá partidos que nos tocará alguna a favor y otra en contra, creo que el árbitro en el partido con Boca dirigió muy bien, tuvo una gran personalidad".

Además destacó la intención de Racing de mantener buenas relaciones dentro del fútbol argentino: "Acabamos de llegar, estamos queriendo entablar buenas relaciones con todos, con los clubes, árbitros, con la AFA; por supuesto que siempre defendiendo los intereses de Racing, pero no creo que así sea", agregó.

En relación con la jugada más polémica del partido, un supuesto penal por mano de Juan Ignacio Nardoni, el ex arquero minimizó las quejas de Boca: "Creo que no era penal, por suerte el VAR no le quita la picardía a este deporte. Gracias a Dios la tecnología no ha matado la picardía, hacer una falta rápido o un lateral; para mí el árbitro dirigió muy bien", opinó.

Por último, Saja reiteró su respaldo al equipo arbitral y elogió el rendimiento de Racing. "Yo creo que la picardía forma parte del deporte. Para mí el árbitro dirigió muy bien, los cuatro árbitros tuvieron una gran personalidad y nosotros felices porque el equipo hizo un gran partido y pudo superar a un buen rival como es Boca", concluyó.