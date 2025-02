La utilización de la capacidad instalada en la industria durante 2024 fue de 58,25 por ciento, una retracción de 11,1 por ciento respecto a 2023, de acuerdo con el informe que publicó en Indec este viernes. Se trata de la mayor caída anual desde 2002 y crece la incertidumbre ante posibles cierres de empresas con problemas de rentabilidad.

Los augurios para la mayoría de los sectores productivos no son buenos. El propio presidente Javier Milei escribió que el atraso cambiario no existe, mientras promueve políticas de apertura radical a las importaciones, no activa la obra pública y licúa los salarios. En este contexto, las empresas repiten: no somos rentables.

Entre los rubros que mide el organismo, los más afectados el año pasado fueron Productos minerales no metálicos (-24,3%), Maquinaria y equipo (-18,6%) e Industrias metálicas básicas (-17,5%). Todos sectores vinculados a la construcción que sufrieron la retracción brutal de la demanda por la paralización de la obra pública nacional.

La única exenta de la crisis fue Refinación de petróleo que creció 2 por ciento en relación al 2023, por el impulso exportador. Algo similar ocurrió con Alimentos y bebidas que tuvo una baja de solo 0,8 por ciento. En el mismo período, el 41,75 por ciento de las instalaciones industriales se mantuvieron ociosas.

“La cancha no está desnivelada. Se pagan impuestos altos, tanto para producir como para importar. Hay que bajar ambos y competir, para que la gente se beneficie con bienes de mejor calidad a mejor precio", aseguró en X el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de reunirse con la plana mayor de la Unión Industrial Argentina (UIA) esta semana.

En el encuentro, la entidad que agrupa a los industriales más relevantes del país en términos productivos y de empleo, le reclamó al funcionario "igualdad de oportunidades" para poder competir.

La cancha

En el último mes de 2024, el volumen de producción se ubicó en 56,7 por ciento, con una retracción intermensual de 5,6 puntos. El segundo peor diciembre de los últimos seis años.

El dato de diciembre, sin embargo, fue superior al del mismo mes de 2023, cuando quedó en 54,9 por ciento. La comparación positiva coincide con la asunción de Javier Milei y las consecuencias de la devaluación acelerada.

Sin embargo, en la relación intermensual el nivel de diciembre fue considerablemente menor al de noviembre del mismo año cuando marcó 62,3 por ciento.

Los bloques sectoriales que en el relevamiento oficial se ubican debajo del nivel general, en diciembre, son Industrias metálicas básicas (52,4%), Productos minerales no metálicos (50,9%), Edición e impresión (48,1%), Metalmecánica sin automotores (45,7%), Industria automotriz (44,2%), Textiles (43,1%), Productos de caucho y plástico (42,0%) y Productos del tabaco (37,2%).

En cambio, los productos Alimenticios y bebidas muestran un nivel de utilización de la capacidad instalada de 65,9 por ciento, superior al registrado en diciembre del año anterior (57,4%), debido a una mayor molienda de oleaginosas.

Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la elaboración de aceite y subproductos de soja presenta un aumento interanual de 89,5 por ciento en el mes de referencia. Y de acuerdo con el Índice de producción industrial manufacturero, la producción de carne vacuna registra en diciembre un aumento interanual de 12,8 por ciento.

La industria metalmecánica, excluyendo automotores, registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 45,7 por ciento, superior al registrado en diciembre de 2023 (37,9%), por los mayores niveles de fabricación de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

En efecto, según datos del IPI manufacturero, la fabricación de maquinaria agropecuaria registra una suba interanual de 52,9 por ciento en diciembre y la fabricación de aparatos de uso doméstico aumenta 32,3 por ciento para la misma comparación.

La producción de sustancias y productos químicos registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 64,0 por ciento en diciembre, superior al mismo mes del año anterior (58,2%), cuando el polo petroquímico de Bahía Blanca sufrió los efectos del temporal con corte de energía eléctrica en las plantas productivas.

La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 44,2 por ciento, por encima de diciembre de 2023 (42,6%), relacionado con la mayor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

El acero

En diciembre de 2024, respecto al mismo mes de 2023, las industrias metálicas básicas muestran la principal incidencia negativa, con un nivel de utilización de la capacidad instalada de 52,4 por ciento, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (64,5%). La estimación aún no contempla las consecuencias de las medidas proteccionistas que decidió EE.UU bajo la presidencia de Donald Trump.

Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción del crudo presenta en diciembre una caída interanual de 23,1 por ciento.

Por su parte, los productos minerales no metálicos registran en el último mes del año 50,9 por ciento de capacidad: inferior al del mismo mes de 2023 (60,8%), como consecuencia, de la menor fabricación de vidrio, artículos sanitarios de cerámica, ladrillos huecos, mosaicos graníticos y calcáreos, y placas de yeso.

Finalmente, los productos de caucho y plástico presentan volúmenes de 42,0 por ciento, por debajo de igual mes de 2023 (46,5%), por la reducción en la producción de neumáticos y de manufacturas de plástico.