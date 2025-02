Fernando Brom está llegando a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y para algunos corre riesgo de que la puerta se le cierre en su nariz o, peor, que caiga la guillotina. Y es que cuando todavía Ana Lamas estaba retirando sus cosas de la oficina, Brom dijo que "había prioridad cero" en la cuestión bosques y, sobre todo, en el tema control y prevención del fuego. Es más, sin anestesia afirmó que "evidentemente no se ha hecho bien" el trabajo en la subsecretaría. Cuando trascendieron sus dichos, en Casa Rosada hubo una marea de malhumor. Manuel Adorni, el vocero presidencial, intentó de mala gana bajarle el tono a esas declaraciones y no encontró mejor respuesta que prácticamente definir a Brom como un ignorante al afirmar que sus dichos son los correspondientes a los de alguien "que no se ha interiorizado en la función y en todo lo que hemos hecho en función de la catástrofe de los incendios". Brom, por si acaso, no volvió a abrir la boca.

El problema de los dichos de Brom no está limitado exclusivamente al hecho de que no conoce la repartición que deberá conducir (algo de por sí preocupante) sino que en rigor, con sus declaraciones se metió en el medio de la pelea que Javier Milei comenzó contra la joven cantante María Becerra, que recibió una dura respuesta presidencial luego de cuestionar el manejo del fuego en los bosques de la patagonia. Milei atacó.

El punto fue que Brom, lejos de ponerse del lado de la postura del Presidente, le terminó dándo la razón a la cantante: "El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana. Así que que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien", afirmó.

En sus declaraciones Brom no hizo leña del árbol caído, al referirse a Lamas, su antecesora. Afirmó que ella sufrió un desborde en sus funciones "posiblemente por la no comprensión de que el tema ambiente no es un tema ideológico, sino que es un tema absolutamente ecológico", aseguró.

Por si faltara algo, Brom se animó a afirmar que "es un derecho humano y una obligación humana preservarlo y cuidarlo, porque es dónde vivimos, es la casa en que vivimos", dijo. A eso le sumó que durante todo el año que estuvo al frente del Inistituto Nacional de Asuntois Indígenas (INAI) "hubo mucha manipulación de los temas, no solamente de terrorismo, que ya es extremo, sino de criminalidad, donde también eso hay que combatirlo. Yo diría que se ideologiza y se politiza", afirmó Brom.

"Lo que originalmente son derechos humanos se transforman en un negocio. La venta en tala de árboles, el incendio de bosques deliberado para poder cambiar la perspectiva de un bosque y transformarlo en una plantación, en un cultivo. Eso sí hay que perseguirlo con todos los medios, tanto legales como judiciales", remarcó.



Adorni tuvo que ocuparse de intentar enderezar los dichos de Brom, de quien dijo que "todavía no es funcionario". Es por eso que durante la jornada sobrevoló en la Rosada la la posibilidad de que se convierta en un funcionario que nunca llegó a asumir. Un guillotinado, podría decirse al recurrir a la figura que gusta usar al presidente Milei sobre los funcionarios que caen en desgracia.

"Cuando Brom tome conocimiento de cómo fuimos manejando todo el tema, la gran cantidad de ayuda y el soporte que hemos dado, en el que respondemos a la solicitud de las distintas jurisdicciones, seguramente tendrá una opinión más atinada", añadió Adorni visiblemente molesto.

Lo cierto es que más allá de los dichos de Brom y de Adorni, el fuego sigue consumiendo miles de hectáreas y no solo en el sur sino también en el centro y noreste de la Argentina. Sin solución de continuidad, los focos de incendios no controlados arrasan bosques de El Bolsón y Epuyén, en Chubut, y en los parques nacionales Nahuel Huapi y Lanín, en Río Negro y Neuquén. También el fuego consume extensiones en Corrientes, con más de 100 mil hectáreas arrasadas por el fuego, en Córdoba e incluso Catamarca. Milei, en tanto, prefiere discutir de manera violenta con cantantes mujeres a través de las redes sociales.

Brom, que tien 74 años y en su juventud supo integrar un conocido grupo musical conocido como "Industria Nacional". Allí compuso algunas canciones que se volvieron populares como "Un día de paseo en Santa Fe". El punto es que su ingreso a la subsecretaría no termine siendo un paseo interrumpido por abrir demasiado la boca.

Mientras tanto, el gobierno nacional comenzó a descubrir la existencia de los incendios una vez que miles de hectáreas humeaban y se habían perdido casas, animales y bosques. Prometieron leyes para endurecer penas a los autores de los incendios ignorando que ya había leyes al respecto pero que habían sido anuladas por la ley Bases. En tanto, como si fuera poco, la policía de las provincias patagónicas perseguían a voluntarios y bomberos que luchaban para extinguir los fuegos. Para completarla, el gobierno le adjudicó la responsabilidad del desastre ambiental a la acción humana de grupos mapuches radicalizados. Una tesis a la que Brom adhiere y tal vez sea lo que todavía lo mantiene como posible subsecretario de Ambiente.