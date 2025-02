Arde la Patagonia y sigue la disputa por el territorio y la insistencia en estigmatizar al pueblo mapuche. El gobierno nacional se mostró en la zona de incendios dos semanas después de iniciado el fuego, pero el mismo sigue y necesita otro tipo de equipamiento hidrante para ser combatido.

Mientras tanto, la comunidad entera sigue luchando en soledad contra el fuego. La subsecretaria de Medio Ambiente renunció y desde el gobierno nacional, con Bullrich como vocera, se refuerza la narrativa de que los culpables son quienes vienen reclamando el derecho a la tierra y personas de la comunidad que vienen colaborando en las tareas de emergencia. Entre detenciones arbitrarias y allanamientos en Chubut y Rio Negro, la ministra de Seguridad firmó la inclusión de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Patricia Bullrich le atribuye al RAM incendios sucedidos el 5 de febrero en la zona de El Maitén y El Pedregoso: “Este grupo pseudomapuche atacó nuestra soberanía, prendiendo fuego nuestros bosques y aterrorizado a nuestros ciudadanos. En nuestro gobierno, no hay lugar para los violentos” dijo a través de la red social X.

Mapa de la región que muestra las distintas zonas afectadas por las llamas.

Pasaron tres semanas desde el primer foco de incendio en El Bolsón, el mapa es complejo pero al menos se desdobla en dos planos: por un lado la persecución a brigadistas y voluntarios en la zona de Maillin Ahogado, detenciones arbitrarias y la presencia de patotas que vecinos de El Bolsón denuncian que agreden a manifestantes. Habitantes del pueblo publicaron un video en el que un hombre identificado como Víctor Hugo Araneda agrede a manifestantes en los alrededores de la comisaría. Araneda está imputado por el ataque en 2023 a manifestantes que exigían la apertura del camino de Tacuifi que Lewis mantiene cerrado. También fue guardaespaldas de Enrique Ibarra, ex secretario de obras públicas del municipio de El Bolsón, que ahora ocupa el cargo de delegado regional de vialidad nacional, hijo del interventor militar en Lago Puelo en la dictadura militar de 1976.

El otro plano está vinculado a una acusación directa por parte del gobierno nacional al pueblo mapuche. Los argumentos para incluir a la RAM en la lista de organizaciones terroristas es que le adjudican ocho focos de incendio en la Patagonia y acciones terroristas en los últimos 15 años. Candelaria Lussich, desde de Mogotes grises, uno de los bosques de roble pellín más importantes del mundo, dice a este diario "como pobladores estamos desesperados. Mi familia está acá hace 120 años, es un lugar muy particular con una flora y fauna descomunal, cuidamos mucho este lugar".

Hasta el momento, además de las miles de hectáreas de bosques quemados, casas y huertas que eran sostén de familia, hay dos personas detenidas: Victoria Núñez en Esquel y Nicolás Heredia en El Bolsón, la primera fue detenida en una serie de allanamientos en simultáneo y se la acusa de participar en el incendio de la Estancia Amancay. El segundo, es un visitante que se ofreció como voluntario para apagar los incendios. Las pruebas en contra de ambos, brillan por su ausencia.



Contra la organización comunitaria y el pueblo mapuche

“Acá nadie piensa que fue un mapuche el que inició los incendios” dice Antonella Casanova, brigadista autoconvocada. Es parte del CIC, un centro comunitario ubicado en el barrio primavera de El Bolsón que desde hace semanas viene trabajando sin descanso para fortalecer los lazos solidarios que son protagonistas en el territorio. “Hay un entramado social del pueblo que todos conocen y por eso estamos creando estrategias de defensa frente a las detenciones arbitrarias”, explica. La estrategia consiste en hacer listas de las personas que suben a combatir el fuego para poder contrarrestar las acusaciones a personas inocentes. Sucedió con las primeras detenciones en El Bolsón, en el marco de una investigación por los incendios a cargo del fiscal Francisco Arrien. De todas las personas detenidas, aún queda privado de su libertad, Nicolás Heredia, brigadista y voluntario con el cargo de “incendio en grado de tentativa”. Su madre, Sandra Gramajo, viajó a El Bolsón y encabeza manifestaciones para pedir su liberación. “Yo andaba de mochilero. Fui a llevar comida a los pibes de los pozones. Llevaba sándwiches en mi mochila, nada más”, dijo en la audiencia el martes pasado.

Mientras tanto, fue detenida Victoria Nuñez Fernandez en el marco de cinco allanamientos entre Lof y domicilios. “Los allanamientos fueron directos hacia las comunidades mapuches, algunos en los propios Lof y otros en domicilios de parientes que viven acá en Esquel” dice Claudia Ermili de Apdh Esquel y Trevelin. La detención de Victoria Nuñez se produjo en un allanamiento en Pillán Mawiza. “La acusan de estar con un vehículo en las cercanías de la estancia Amancay, que es una estancia que está cerca del Parque Nacional Los Alerces”, explicó la referente de APDH. El juez de Esquel, Jorge Criado, dictó la prisión preventiva por 60 días por el incendio de maquinaria y camiones en Estancia Amancay ocurrido el pasado 18 de enero.

“El auto en cuestión tiene un seguro con geolocalización que demuestra que no es ese el vehículo que están buscando. Esperemos que se pueda impugnar su detención, desde APDH estamos acompañando a la mamá y al papá, es una situación muy lamentable”, explica Claudia Ermili y agrega un dato: en diciembre de 2020, un Comité antidiscriminación de las Naciones Unidas (ONU) admitió la denuncia por parcialidad presentada contra el juez Criado, cuestionado por su accionar contra comunidades mapuches.



La fiscalia encabezada por Ismael Cerd y Cecilia Bagnato, verifican la prueba proporcionada por la defensoria pública, en donde consta que el vehículo estaba en Corcovado, muy lejos de la estancia al momento de los hechos. Sin embargo, advierten que no pueden otorgarle la libertad de inmediato porque para los investigadores "subsisten los peligros de fuga y entorpecimiento procesal".







El fuego es político

“Quieren instalar el odio contra el pueblo mapuche” dice Soraya Maicoño, cantante y referente mapuche: “Nos quieren responsabilizar de absolutamente todos los incendios en la zona. No son uno ni dos, vienen hace rato quemando hectáreas y hectáreas de bosque, destruyendo casas, dejando familias enteras con lo puesto y empobreciéndolas, porque esas familias no tienen adonde volver”. Maicoño resalta que tanto Victoria Nuñez Fernandez como Nicolás Heredia están detenidos sin una sola prueba para endilgarle la responsabilidad de los incendios.

“Está detenida Victoria Núñez Fernández de la comunidad del Love Pillán Mazuiza en Esquel y Nicolás Heredia que estaba de paseo por Bolsón, ayudando, colaborando en apagar el fuego con los brigadistas. Están encarcelando a personas jóvenes e inocentes” explica Maicoño.

En las últimas horas, la subsecretaría de ambiente de La Nación, Ana Lamas, presentó su renuncia al jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La ex funcionaria estuvo a cargo durante el 2024 del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y avaló una subejecución presupuestaria que alcanzó casi el 80 por ciento de los fondos destinados a ese organismo. El recién designado subsecretario de ambiente Jorge Brom dijo a pocas horas de reemplazar a Lamas que “El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es un tema que es una desgracia no solamente ecológica, sino humana. Así que que hay que reparar, mitigar y sobre todo prevenir. Y en esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien”



Las lluvias de las últimas horas aplacaron el fuego que se extendió por 40 mil hectáreas en la Patagonia, es un respiro pero el estado de alerta continúa. Hay focos activos en el parque Lanín en Valle Magdalena y Nahuel Huapi, la pregunta sobre cuáles son las medidas que toma el gobierno frente a semejante desastre, aún siguen sin ser respondidas.