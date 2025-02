El presidente de Colombia, Gustavo Petro, chicaneó este sábado a su par argentino, Javier Milei, luego de que el economista libertario promocionara la criptomoneda $LIBRA y desatara una ola de críticas en la Argentina.

"Invierte presidente, en café colombiano está creciendo de precio internacional como nunca antes. Y se vende también por Libras", escribió Petro en su cuenta de X, en una clara alusión a la criptomoneda $LIBRA.

Y continuó: "No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia". El tuit adjuntó la explicación de Milei sobre lo ocurrido. El presidente argentino borró la publicación en la que promocionaba $LIBRA y dijo que no tenía "vinculación alguna" con la cripto y que "no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto.

Tras la publicación original de Milei, subió el valor de $LIBRA. La burbuja duró lo suficiente como para que haya una ganancia de 87 millones de dólares, dejando un tendal de estafados cuando se desplomó el precio de los token.

Petro y Milei no tienen buen vínculo. Ya en la campaña de 2023, el mandatario colombiano comparó al economista con Hitler por sus ideas, también lo equiparó con Videla y Pinochet. Milei lo tildó de "terrorista".

El punto más alto llegó en la cumbre del G20 en Brasil. Hubo un fuerte cruce entre ambos, según dijo Petro días más tarde, y aseguró que el gobierno argentino ocultó las imágenes, en las que el presidente argentino habría estado muy exaltado.