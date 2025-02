El gobierno de Milei anunció esta semana que el índice inflacionario del mes pasado. Según esos datos, la inflación fue de 2,2 por ciento en enero de 2025. "Los datos de inflación no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos, para la mayoría de la población ese porcentaje no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses con nuestros ingresos. Hoy podemos demostrar que ese desfasaje es real y tiene una explicación clara. El Indec utiliza una metodología de cálculo desactualizada. El gobierno no se atreve a modificarlo porque revelaría que la inflación es mayor que la publicada”, señala el comunicado de más de 30 entidades sindicales.