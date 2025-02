Argentina y Brasil volverán a disputar un duelo clásico a nivel deportivo, esta vez en el encuentro decisivo del Argentina Open de tenis, cuando este domingo se enfrenten desde las 16 horas Francisco Cerúndolo ante el joven Joao Fonseca.

La final de la edición 25 del certamen será protagonizada por los dos jugadores que exhibieron el mejor rendimiento en el Buenos Aires, y con el atractivo que genera en el público cualquier enfrentamiento ante un brasileño.

El argentino superó 6-2, 6-4 al español Pedro Martínez, con otra gran demostración de tenis, de la misma manera que lo había hecho el viernes ante Alexander Zverev, número dos del mundo. Precisamente, ese día alcanzó el mejor porcentaje de efectividad (48%) ante rivales posicionados entre los diez primeros lugares del escalafón, superando a nombres como Juan Martín Del Potro y Guillermo Vilas, quienes poseen peor promedio aunque con más encuentros jugados ante esa clase de rivales.

El porteño, que vive a cinco cuadras del club de Palermo, jugará su segunda final en Buenos Aires, después de la que perdió en 2021 6-1, 6-2 ante Diego Schwartzman. Con el triunfo ante Martínez subió un lugar en el ranking (26), y si llega a salir campeón ocupará la 24 posición en el mundo. Su mejor puesto fue 19°, en junio de 2023. Los tres títulos que lleva ganados en su carrera son los de Bastad 2022, Eastbourne 2023 y Umag 2024. La otra final que disputó fue la de Lyon 2023.

Cerúndolo no fue quebrado en ningún pasaje del encuentro, y le ganó el servicio al europeo en el quinto game del primer set, y en el cuarto del segundo. Martínez intentó reaccionar, pero no pudo ante la supremacía del local, quien tuvo el control del desarrollo en todo momento.

"Llegar a la final acá es increíble, la anterior fue en medio de la pandemia y no había público. Por eso estoy muy ilusionado con esta, porque habrá un lindo clima", dijo Cerúndolo después del partido. Y agregó: "Me estoy sintiendo muy cómodo, es una gran semana, no sé si la mejor, pero me siento muy bien".

En relación a su próximo rival, el argentino indicó: "Él tiene tiros muy buenos y es un jugador impresionante. Voy a tener que jugar muy bien. Espero que ahora haya buenos puntos y buenos momentos de tenis. Valoro mucho estar en una nueva final".

Cerúndolo destacó también que "definir el torneo en el país de uno se valora mucho. Por suerte me vuelve a tocar. En la otra que estuve no tenía la consolidación que tengo ahora".

Fonseca, por su parte, definió a pura contundencia su encuentro ante el serbio Laslo Djere, luego de una paridad muy grande en los dos primeros parciales. El resultado fue 7-6 (7-3), 5-7, 6-1, y el nacido en Río de Janiero jugará su primera final de un torneo ATP.

Además, es el segundo finalista más joven de la historia del certamen porteño, con 18 años y cinco meses. El primero había sido el misionero José Acasuso, con 18 años y cuatro meses, en 2001 -perdió el partido ante Gustavo Kuerten-; y el tercero es el español Carlos Alcaraz, con 19 años y nueve meses, en 2023.

Joao Fonseca tuvo mucho respaldo del público brasileño. Imagen: Alejandro Leiva

El chico ganó el primer set en el tie break, y en el segundo tuvo un match point a favor pero no lo pudo definir. Djere quebró el servicio de su rival dos veces y se quedó con el parcial. El último tuvo un instante particular cuando el ganador pidió la asistencia médica. La interrupción pareció desconcentrar al serbio, y Fonseca lo aprovechó para vencer 6-1.

"Me falta un objetivo, lo que más quiero es ganar este torneo. El partido fue durísimo, ante un gran jugador. Lo gané con el corazón, con las ganas, y fue para los brasileños que estuvieron acá, gracias por venir. Espero que puedan estar el domingo también", dijo el brasileño luego de la victoria. El clásico sudamericana tendrá una nueva versión en Buenos Aires.

[email protected]