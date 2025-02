La comunidad de tutores y estudiantes que reciben formación del nivel primario en la Escuela Hogar Guido Spano, en la localidad puneña de San Antonio de los Cobres del departamento Los Andes, mantienen desde el jueves al mediodía una protesta pacífica en la puerta de la institución.

"Reclamamos por las designaciones de maestros que vienen de Salta (capital) para jubilarse en San Antonio de los Cobres", explicó a Salta/12 la presidenta de la cooperadora de la Escuela Hogar 4661, Vanesa Carral. Esos educadores "llegan a la Puna porque así pueden tramitar su retiro por zona desfavorable, y nosotros no queremos maestros de edad, que están 2 o 3 meses de jubilarse", repitió. "Al poco tiempo de llegar se van, y nuestros chicos se quedan sin clases hasta que las autoridades encuentran alguien nuevo", indicó.



Carral, que es madre de dos chicos que asisten a la Escuela Hogar en San Antonio de Los Cobres, evaluó el problema como una falta de criterio del área de Educación del gobierno salteño. "Autorizan designaciones a docentes que no son de la Puna", insistió. Por ese motivo comentó que decidieron debatir qué hacer para visibilizar la situación. "Nos reunimos todos los padres y decidimos que era el momento de manifestarnos", informó. "Es un problema que viene de largo y repercute tanto en la escuela primaria como en el Hogar", aseveró.

El Guido Spano es uno de los hogares escuelas que se construyeron durante los quinquenios peronistas durante el siglo pasado. Al establecimiento actualmente asisten "18 estudiantes que provienen de parajes muy alejados", según detalló Carral. "Forman parte de los 400 chicos y chicas que asisten regularmente a clases" en la institución educativa pública, "y todos de la Puna", remarcó.



Las designaciones de educadoras o educadores foráneos también genera otro tipo de inconvenientes. "Como estos maestros son de la ciudad de Salta, no quieren quedarse los fines de semana con nuestros niños y niñas internos", continuó Carral. "Por ese motivo queremos maestros de la Puna", volvió a solicitar, "y dispuestos a trabajar", enfatizó luego.



Franco Martínez, otro padre que visibilizó su descontento en la puerta del Guido Spano, opinó en una entrevista con Radio Nacional Salta que en esas condiciones "no es igualitaria la educación que reciben nuestros hijos porque son docentes que buscan jubilarse con mejor sueldo, en vez de designar docentes que están desarrollando su carrera y tienen todas las ganas de trabajar", sostuvo.

Padres y estudiantes del Guido Spano de San Antonio de Los Cobres durante la manifestación pacífica el jueves por la noche. Imagen gentileza Vanesa Carral.

En el mismo orden, recordó que en San Antonio de los Cobres existe un establecimiento de nivel terciario específico (el Instituto de Formación Docente 6028) y que pese a la posibilidad, "los jóvenes que egresan de esa institución y buscan continuar sus carreras en la zona puneña" no puede desempeñarse en la zona, porque "no encuentran trabajo por este tema de los nombramientos". "¿En qué mundo cabe tener un terciario donde se forman maestros para que después no puedan brindar educación primaria a nuestros jóvenes?", cuestionó Martínez. "Pedimos que se valore a nuestra gente", reclamó.

Para este residente puneño, la falta de equilibrio y criterio en las designaciones docentes repercute además en la construcción cultural del estudiantado local. "Los maestros que vienen de afuera festejan Halloween, una celebración que nada tiene que ver con nuestra cultura", explicó con el ejemplo Martínez. "Nosotros tenemos nuestras creencias (...) pero encontramos que esos docentes quieren matar la cultura que viene de nuestros antepasados", lamentó. "La escuela no solamente viene de la casa, sino de la escuela", reflexionó luego, "y por eso queremos que los docentes profundicen sobre nuestras creencias y nuestra cultura", insistió.

Reclamo de legisladores departamentales

El viernes último ingresó al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta una nota de un grupo de legisladores y un intendente de la comuna vecina a San Antonio de Los Cobres, reclamanto "la inmediata suspensión de los procedimientos administrativos de designación docente" en varios establecimientos, incluido el Guido Spano. La misiva dirigida a la titular del área, Cristina Fiore, fue firmada por el senador por el departamento Los Andes, Leopoldo Salva, y el diputado por la misma jurisdiccón, Gerónimo Avelino. Acompañaron el representante por La Poma, Daniel Nolasco, la senadora por Rosadrio de Lerma, Leonor Minetti, y el intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos.



Legisladores e intendente aseguraron haber constatado que "diez docentes fueron trasladados desde establecimientos educativos de la ciudad de Salta hacia el departamento Los Andes, sustentando sus traslados en domicilios que no se reflejan en la realidad fáctica", o lo que es lo mismo: "dichos docentes no residen en el departamento Los Andes".

Localización de las escuelas públicas (Fuente IDESA. Analía Brizuela)

A semanas del inicio del ciclo lectivo 2025, los representantes provinciales ponderaron que esas designaciones generan "un perjuicio para docentes locales que cumplen con los requisitos exigidos". "Es preocupante la falta de equidad y transparencia" porque "afectan directamente la estabilidad del sistema educativo y al derecho de los estudiantes a recibir una educación adecuada a su realidad sociocultural", resaltaron. Al igual que ocurre con las designaciones en el Guido Spano, reclamaron por situaciones similares en los establecimientos públicos 4564 y 4183, ambos de San Antonio de Los Cobres, y otros (sin aclarar cuáles) situados en Rosario de Lerma y La Poma.

La posición del Ministerio de Educación

La supervisora de los establecimientos públicos de San Antonio de los Cobres, Gloria Suarez Ríos, negó que haya arbitrariedad en los traslados docentes, tal como asegura la comunidad educativa del Guido Spano. "Ellos plantean que los traslados son arbitrarios y no es así", afirmó. "Por Ley 6830 (Estatuto del Educador) y la Ley 3338 (Estatuto del Docente), los maestros pueden solicitar traslados argumentando distintas causales", explicó. "La Junta de Clasificación, Mérito y Disciplina analiza cada solicitud, y realiza los traslados correspondientes", detalló sobre l procedimiento administrativo.

Sin embargo, dado que padres, madres y estudiantes cuestionan hace tiempo al proceso burocrático, Suarez insistió en precisar que "todos los docentes se nombran por un orden de mérito y teniendo en cuenta la zona". Agregó que "las inscripciones también se hacen en la Junta de Clasificación, Mérito y Disciplina (cada) junio con la presentación de documentación respaldatoria".



La Secretaría de Gestión Educativa del Ministerio de Educación informó a este medio que cuando se tramitan cambios de domicilio y residencia ante la Junta Calificadora de Méritos y Disciplina de Nivel Inicial, Primario y Modalidades, "la residencia declarada por el docente se acredita únicamente mediante el DNI". En el mismo orden, recordaron que ese domicilio "debe coincidir con el que figura en el cuadro de orden de méritos provisorio", una regla de procedimiento administrativo que permite luego "que todo reclamo o impugnación (...) se efectúe en el periodo de tacha que tiene lugar (cada) noviembre".