Cada vez son más las voces críticas hacia el presidente Javier Milei por su participación en la estafa multimillonaria con la criptomoneda $LIBRA. Este domingo, a ese coro de voces se sumó Santiago Siri, especialista del mundo cripto, que calificó la operación del pasado viernes como un “papelón internacional”.

“El presidente, creo que un poco bajo la influencia de Donald Trump, que hizo algo parecido días previos a ser presidente de los Estados Unidos, implementó lo que se conoce como una memecoin, que permite intercambiar monedas a una comisión muy baja", detalló el experto.

“Este tipo de criptomonedas por lo general no tienen ningún tipo de sustento, más allá de ser un chiste, un meme, donde los especuladores compran y venden como si fuese una suerte de casino digital, no se las toma con mucha seriedad y no son particularmente proyectos que tengan una funcionalidad, más allá de representar una idea o un meme”, remarcó el especialista.

Y explicó: “De lo que si dependen estos proyectos es de influencers, de gente que tiene llegada en las redes sociales, de gente que puede llegar a millones de personas y que obviamente cundo un influencer promueve una memecoin, eso genera una burbuja especulativa muy grande”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia.

El presidente Javier Milei, advirtió en ese sentido, "es una de las personas más conocidas del mundo, tiene una influencia de alcance global y al momento de publicar en su cuenta de X, se generó una burbuja especulativa alrededor de esta memecoin”.

Irregularidades del criptogate

Según Siri, “hubo en el proceso irregularidades muy llamativas" ya que "el 70% de las monedas se repartieron nada más que en dos direcciones, 50% en una sola dirección".

"La distribución fue bastante desprolija. Por lo general, en cripto, un proyecto serio no reparte más del 10% o 15% a los fundadores. Acá vimos que prácticamente dos tercios de las monedas estaban en manos de dos personas, eso ya de por si es muy desprolijo”, insistió Siri.

Además, “hubo gente que evidentemente tenía perfecto conocimiento del instante en el que el presidente iba a twittear y en esos trades se ve gente que ha drenado millones de dólares generando un efecto de desplome, ha sido extremadamente irregular el lanzamiento”, aseguró.

Por otro lado, “es muy improvisado el hecho de que hayan querido decir que iban a usar los ingresos para invertir en pymes argentinas, eso rompe con el esquema de ser una memecoin”, sostuvo.

"Milei tiene que ofrecer explicaciones claras"

Respecto a la participación del mandatario, Siri opinó que al tratarse de un presidente en funciones que está regido por un código ético, “Milei tiene que ofrecer explicaciones claras” y recordó algunos antecedentes del economista publicitando sitios de traid y su conexión con la polémica actual.

“El presidente ya desde la época que era diputado promovía una compañía de Trading, y esa gente fue la que le acercó a la firma KIP Protocol que son los implementadores técnicos de esto”, afirmó.

Por último, Siri se mostró decepcionado con el mandatario y su poca expertise en el tema: "Siendo el presidente libertario siempre tuve la expectativa que entendiera sobre bitcoins", lamentó, al tiempo que dijo que con su actuación en el criptogate Milei demuestra ser "un presidente siglo XX".

"Es un papelón internacional, no había ninguna necesidad de hacer eso”, concluyó.