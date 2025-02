El Turismo Carretera volvió a desplegar su magia en las pistas argentinas con un inicio de campeonato cargado de emoción, coronado con el triunfo de Jonatan Castellano a bordo del Dodge Challenger en el autódromo de Viedma, Río Negro. El hombre de Lobería obtuvo su primer halago desde que corre en el Tomás Abdala Racing, sosteniendo al arrecifeño Agustín Canapino (Camaro) detrás, desacoplados del interminable tren patagónico formado por los autos del TC en carrera. En el tercer lugar culminó el mendocino Julián Santero (Mustang), para mostrar el "1" del campeonato en el podio a pesar de la incertidumbre de reacomodar la escuadra en pocas semanas.

Luego de haber hecho un trabajo impecable en la clasificación, el coche naranja se posicionó entre los candidatos a dar batalla por un gran resultado. Este sentimiento se volvería cada vez más especial, contando que es la primera vez que esta chance aparece desde que decidió sacar el auto fuera del histórico taller de su ciudad y confiar en otra escuadra para la atención. Pero el Tomás Abdala Racing trabajó en el vehículo con todas sus fuerzas, con las tareas de Sebastián Prósperi en la dirección técnica y el aporte fundamental de nombres como el de Luciano Monti, Aldo Tedeschi o Fabián Giustozzi, a cargo del motor.

Castellano no ganaba desde el 2021 en Concepción del Uruguay | Prensa ACTC

"Cuesta mucho tener la oportunidad de ganar y luego concretarlo", remarcó Castellano luego de abrazar a los integrantes de la escudería. "Estoy agradecido, trabajaron muchísimo, se modificó el auto con conocimiento técnico y los cambios cayeron muy bien", continuó el hijo del tricampeón Oscar "Pincho" Castellano luego de sellar su novena victoria en TC. Desde el primer momento de la carrera impuso su plan, con una partida impecable en el amplio curvón a la derecha que tiene el circuito rionegrino. "Era clave superar a Agustín en la largada, aprovechamos que levantó viento y que favorecía al que iba por afuera", explicó quien lidera el torneo con su temprana victoria.

Espectacular largada con 54 de los 56 anotados | Prensa ACTC

Agustín Canapino, que largó primero y se mantuvo cerca del ganador luego de haber sido superado, no pudo ocultar la amargura. El sábado se quebró con la emoción del recuerdo de su padre, Alberto Canapino, a cuatro años de que el covid-19 se llevara al exitoso preparador de autos. Pero el domingo no pudo sostenerse como la mejor referencia, siendo derrotado por Castellano. "Lo importante es que empezamos firmes", rescató del resultado que lo deja a un punto de Jonatan en el certamen recién abierto. Por otro lado, Julián Santero no pudo estar menos que conforme con el tercer lugar. "La verdad es que llegamos con lo justo y corrimos a la defensiva", reconoció el de Guaymallén. El monarca del 2024 batalló con un referente como Mariano Werner (Mustang) hasta que éste último tuvo un fallo mecánico, pero luego quedó en posición de presa para Marcelo Agrelo (Camry) y José Manuel Urcera (Mustang), pero se defendió con todo lo que tenía al alcance para sostenerse como el mejor del resto. "Jonatan y Agustín estaban en otra liga", lanzó.

Castellano y el 1er triunfo con un auto armado fuera de su taller | Prensa ACTC

Con esto, el torneo es liderado por Castellano con 45 puntos, seguido por Canapino (44), Santero (38,5), Urcera (35,5) y Agrelo (34). La actividad del TC seguirá en territorio patagónico el próximo mes, con la segunda fecha del campeonato el 9 de marzo en El Calafate (Santa Cruz) y 30 de marzo en Centenario (Neuquén) la tercera.