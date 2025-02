El actor escocés David Tennant (Doctor Who, Good Omens) ofició como presentador de los Premios Bafta por segunda vez consecutiva y en su discurso apuntó contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aseguró que la arquitectura de El Brutalista es “la más audaz del cine de este año, además del pelo de Donald Trump en El aprendiz”. También comentó que Trump no había visto el film basado en su biografía porque “tenía un 15 (calificación según el Reino Unido)” y se horrorizó de haber mencionado su nombre tres veces. “Es como en Beetlejuice. Lo he invocado. Y hablando de villanos...”, continuó con sorna, e introdujo comentarios de dos sucesos del género terror: Nosferatu y Heretic.