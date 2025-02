El líder de la juventud radical porteña, Agustín Rombolá, cargó contra el Presidente Javier Milei después de que promovió una estafa con la criptomoneda $LIBRA y aseguró que es fundamental avanzar con un juicio para esclarecer toda la situación. Rombolá, uno de los denunciantes del mandatario, aseguró que se trata de un episodio "inaudito e indignante".



“Es algo inaudito, indignante. Una muestra más de la inmoralidad que nos rodea con este Gobierno. Por eso presenté una denuncia, porque no podía creer que estaba siendo testigo de una estafa a cielo abierto con la cuenta del Presidente de la nación”, sostuvo.

El dirigente radical añadió que “cuentas automatizadas hicieron compras millonarias al segundo de su lanzamiento y Milei la vende como un financiamiento para las empresas argentinas”.

“Me pareció todo burdo y desagradable. Me siento obligado a que Milei dé las explicaciones que tiene que dar”, afirmó mientras en la Justicia avanzan más de 100 denuncias y en el Congreso se impulsará un puñado de pedidos de juicio político.

Rombolá cuestionó la defensa esgrimida por dirigentes libertarios, que aseguraron que la recomendación no fue en su rol como Presidente. “Es una vergüenza el argumento. El Presidente es presidente las 24 horas. No hay un relevo del cargo. No hay horario laboral. Si no le gustaban las condiciones no se tendría que haber presentado”, señaló.

Y añadió: “No resiste el más mínimo argumento la cuestión esta de la recomendación personal, porque fue de la cuenta oficial del presidente”.

En tanto, fue irónico sobre la justificación de la siempre oficialista de derecha María Florencia Arietto, que dijo que todo lo que pasó se explica desde los astros, ya que “plutón entró en acuario”.

Explicó con ironía: “Aún así, es la declaración más seria que le escuché a en toda su carrera. Igual no sé cuál habla, si la larretista, la bullrichista, la progresista”. “Este tipo de comentarios que hace hacen que la gente no crea más en la política. Nosotros queremos una Argentina mejor”, finalizó.