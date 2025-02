En paralelo al escándalo del Presidente Javier Milei promocionando una cripto moneda que terminó en estafa, la economía doméstica, la de la gente de a pie, sigue dando malas noticias. El consumo masivo mostró en enero una caída interanual del 10,6 por ciento, un dato muy malo considerando que se compara contra el primer enero de la gestión Milei, el del 2024, donde el gasto de los hogares ya había caído 3,5 por ciento.

La cifra que dio a conocer la consultora Scentia (que mide en todo el país y en todos los canales) es incluso peor que la que esperaba el sector supermercadista: venían calculando una caída de 5 puntos, que terminó siendo el doble. "No hay plata, los ingresos no alcanzan y los precios siguen altos", se sinceró ante Página I12 un gerente de una multinacional del retail. Es que la mayoría creía que cuando iniciaran los números interanuales negativos, las cifras de este año serían positivas, pero no pasó.

En febrero del 2024, según Scentia, el consumo había caído 4 por ciento, esa es la base de comparación que tendrá el consumo de Milei durante ese mes de este año. Todo indica que volverá a ser negativo. En el sector esperan que los números positivos recién aparezcan en marzo, cuando la caída fue del 7,4, o en abril, donde superó ya los 10 puntos de derrumbe. "Si no mejoramos ahí, estamos sonados para todo el año", admiten los comerciantes.

Los barrios, en problemas

Lo más serio es que cuando se desglosa, la baja general del consumo es mucho más fuerte en los comercios barriales que en los hipermercados. La venta en autoservicios independientes cayó 13,5 por ciento interanual en enero, contra una baja de 7,2 en los hipermercados.

Además, Scentia mostró que en el AMBA, la zona más poblada del país y la que concentra la mayor cantidad de demanda, el derrumbe del consumo fue mucho mayor a la media: el informe señala que en los comercios barriales de Capital Federal y el GBA cayó 17,1 por ciento; mientras que la baja fue más de 8 por ciento en los grandes supermercados de esa región.

13 meses de números en rojo

Milei es el primer presidente, desde 2001 a la fecha, que cosecha 13 meses seguidos de baja del consumo. Mucha responsabilidad en eso la tiene la propia política oficial de salarios pisados y precios que quedaron muy altos por devaluación de diciembre del 2023.

Eso hizo que a más de un año de gestión, ninguno de los rubros del consumo masivo alcance cifras de recuperación, al menos en lo que respecta a las ventas en los supermercados.

El rubro Alimentación tuvo una baja del 5,4 en las ventas, pero lo más golpeado fueron las Bebidas. Las con Alcohol bajaron 19,3, las sin Acohol, un 16,8. Desayuno y Merienda se desplomó casi 10 puntos, mientras que Higiene y Cosmética cayó 8,2 por ciento.

Limpieza de Ropa y Hogar, en tanto, bajó sus ventas un 7,9 por ciento, y Perecederos bajó 1,1 por ciento. Otro rubro que cayó mucho en volúmen son los Impulsivos, que bajaron 17,4 por ciento. La referencia es para las golosinas, bebidas, pilas y otros atractivos que se disponen en el camino a las cajas de pagos.