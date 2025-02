Cuando Haylen Davis, el creador de $Libra, entró el 30 de enero último a la Casa Rosada a verse con el Presidente, Javier Milei, nadie sabía quién era. Hoy, aún con Google registrando de algún modo al 99 por ciento de la población, su nombre no aparecía en ninguna búsqueda. Tampoco nadie en el sector cripto local conocía de su existencia, pero llegó a Milei. Además, Davis volvió a hablar en público, en una entrevista con el experto estadounidense Stephen Findeisen. Y esta vez casi que habló como un jefe del Presidente. Le exigió soluciones dándole un plazo "de 48 horas" para que explique, dijo que Novelli, quien entró a la Rosada de la mano de Karina Milei, estaba atrás de la estructura; repitió que es "asesor" presidencial y que el caso $Libra, la cripto en la que Milei sugirió invertir, "debía ser un experimento".

Según supo Página I12, la nueva aparición del personaje, que llegó a Milei a través de dos traders argentinos que se conocen con él y su hermana Karina de años, molestó sobremanera en Gobierno. Es que es la postal de una Casa Rosada débil y, parafraseando a Mauricio Macri, "facilmente infiltrable". Todo con aval de la mesa chica del Presidente. Es un golpe no sólo al ego de los libertarios, sino que expresa un riesgo real en todos los frentes. Concretamente, abre la pregunta de cómo maneja Milei el poder político y económico, con qué cuidados, con qué modos, con qué tipo de filtros, y qué ocurre con otras propuestas que hacen otros empresarios y que están relacionados con negocios directos con el Estado.

De hecho, en el Círculo Rojo convencional, que disfruta el momento -porque en el anzuelo del presunto delito quedaron ceos jovenes, de poca monta, lo contrario a la caracterización de establishment de Milei- surgió la duda de qué podría estar ocurriendo con otros acuerdos económicos del Gobierno, como el caso del régimen de inversiones RIGI, donde se manejan dineros aún más sensibles.

La cacería de jóvenes

En el ministerio de Hacienda, a pesar de que hubo laderos de Luis Caputo que retuitearon la promo cripto de Libra que posteó Milei, hay preocupación por el ruido que generó el asunto. "Nos cuidamos de Rocca (Paolo, el dueño de Techint) y se nos metieron cinco pendejos armando un lío tremendo". Los jovenes referidos son Davis, el creador de Libra; el dueño de la misma a través de KIP Project, el oriundo de Singapur Julian Peh,y la pista local: Mauricio Novelli y Jeremias Walsh, socios en NW Professional Traders, que además comparten un esquema de colaboración Manuel Torres Godoy, otro joven que solía recomendar cómo ganar dinero en juegos NFT.

Milei los conoce de años, de hecho, promocionó los cursos de NW Professional. En la web de la firma aparece un video del Presidente haciéndolo, y hasta la siguiente frase: "La mayoría de las personas que invierten en la Bolsa pierden plata por su falta de conocimiento. Si queres obtener los conocimientos adecuados para aprender a invertir seriamente, te recomiendo tomar la capacitación de NW Professional Traders".

Es precisamente Karina Milei, la que avaló los ingresos de Novelli a la Rosada, quien les blanqueó a los propios que hay que salir a cazar "a estos chicos". Buscan iniciarles acciones legales, sobre todo a Novelli, al que apuntan como el armador de la historia global.

"Estaba haciéndolo en nombre de Milei"

Davis, en la entrevista que otorgó a última hora del domingo, volvió a dar detalles de cuánta interdependencia había. En primer lugar, expresó que "soy absolutamente la víctima de esta situación. No voy a sacar provecho financiero. (...) Por eso di una ventana de 48 horas".

Se refería Davis a que está esperando "hasta que tenga respuestas de Javier Milei y tenga respuestas de su grupo, hasta que tenga un plan real y concreto... Hasta que alguien presente un gran plan, si ese es el plan correcto, lo haré, sin problemas. No me importa en lo absoluto. Cederé la custodia del dinero. No me importa. No quiero tener nada que ver con esto en absoluto. Cero”. El dinero que menciona es el de los estafados por la cripto oferta que pautó Milei.

A continuación, refirió que "estaba haciendo esto en nombre de Milei. Soy su asesor. Quería hacer esto para avanzar en otras conversaciones. Avanzar en otras tecnologías blockchain, avanzar en otras iniciativas. No me importaba el dinero que esto pudiera generar para otros”. Es aquí que el entrevistador le planteó que Milei intentaba separarse del escándalo: "Recuerda que hay evidencia de que estuve con él múltiples veces, ¿verdad?”, manifestó.

"Le gustó el plan, no le importa un carajo"

Asimismo, Davis precisó que "esto debía ser un experimento. Milei tiene el deseo de hacer todo público, quiere tokenizar todas las operaciones financieras del país, entonces estuve hablando con distintas personas y distintas fundaciones para desarrollarlo en los próximos años. La idea era experimentar, la apoyaba, pero no quería convertirla en su memecoin oficial“.

Ya este lunes, en diálogo con otro trader, Davis agregó más datos. Expresó que "creo que a Milei le gustó el plan porque no le importa un carajo” (...) decir que no me conoce fue una estupidez porque él subió una foto conmigo”. En la misma línea, consideró que "no que él me haya cagado, gente cercana a él me cagó (...) Creo que no era consciente de como esto iba a afectar en el momento y cuando todo salió mal su equipo no tenía idea de qué hacer”.