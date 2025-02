Empezó el año electoral y los movimientos políticos están a la orden del día. La Unión Cívica Radical (UCR) no se queda atrás y sus intendentes mucho menos. Por eso, los jefes comunales boina blanca ya preparan el primer encuentro del 2025, que tendrá sede en la ciudad de La Plata.

Si bien prevén que el 25 de febrero pueda ser una buena opción, las y los 27 alcaldes que conforman el Foro de Intendentes Radicales también barajan que sea en los albores del mes que viene, dado que muchos están en periodo de vacaciones y luego vendrán los feriados de carnaval establecidos para 1 y 2 de marzo, además de las aperturas de sesiones en cada uno de los distritos.

Una preocupación creciente entre los intendentes radicales es la falta de un Presupuesto para 2025, que no caminó en la Legislatura. Por eso varios de ellos levantaron los teléfonos y llamaron a los legisladores de su partido y pidieron “una pronta solución”. Eso incluye la negociación por un fondo especial para los distritos, algo que se había barajado a fines del año pasado, aunque luego naufragaron los acuerdos.

La estimación es que, cuando llegue el momento de la cumbre del Foro, la Ley de leyes ya esté lista. Como contó Buenos Aires/12, en el oficialismo ya empezaron a mover la maquinaria para sesionar antes de que concluya el mes.

Otro factor de discusión tendrá que ver con el panorama electoral, dado que aún se desconoce si el gobernador tomará la decisión de desdoblar los comicios ni cuándo será eso, si se mantendrán o no las PASO en la Provincia y qué alianzas electorales concretará el partido centenario.

Al momento, reina la incertidumbre, pero también la diversidad de opiniones. Por caso, mientras el titular del Comité Provincia, Miguel Fernández, salió a defender la idea de ir por un desdoblamiento electoral, algo que replicó el intendente de Balcarce, Esteban Reino, hay otros jefes comunales que no comparten la propuesta.

Un intendente radical confió a este diario que si con boleta única para los candidatos nacionales se vota en urnas diferentes a las de los provinciales, “no tiene incidencia que haya o no desdoblamiento”.

“A los legisladores provinciales no los conoce nadie, porque además no tienen prensa nacional y la verdad, no te van a arrastrar a nada. Abajo va a quedar la del concejal y esa es la facción que va a mandar, porque tendrá un referente en la oposición o del intendente en el oficialismo”, evaluó el alcalde.

El mismo dirigente evaluó que, a la inversa, aunque a nivel nacional las listas las encabecen quienes más miden, “no va a arrastrar más que esa boleta porque va a cortar ahí y va a ir a otra urna”.

Los que componen el Foro son las y los intendentes de Adolfo Alsina, General Alvear, Florentino Ameghino, General Arenales, Ayacucho, Balcarce, General Belgrano, Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, General La Madrid, General Lavalle, Lezama, Lincoln, Lobería, General Madariaga, Magdalena, Maipú, Monte, Pellegrini, Rauch, Rojas, Saladillo, San Cayetano, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Lomas y General Viamonte.

Activó el Comité Provincia

En tanto, la sede de la UCR en la capital bonaerense es escenario de reuniones y encuentros. Es que el presidente electo, Miguel Fernández y su vice Elsa Llenderrozas, empezaron a recibir a intendentes de distintos puntos de la provincia.

En las conversaciones se abordaron las problemáticas de gestión, pero también un análisis de la situación política en cada distrito, de cara a un año que será más que complejo para muchos alcaldes que empezaron a ver cómo los Concejos Deliberantes podrían teñirse de violeta.

Desde el entorno de Fernández subrayaron que el mantener un Comité de puertas abiertas a los intendentes fue una de las consignas de campaña. “Va a convocar e invitar a todos”, aseveraron.

Por otro lado, la Juventud Radical también activó la maquinaria y este sábado desarrollará un evento en La Plata que incluye la puesta en marcha de paneles de debate, conversatorios sobre militancia, medios y políticas públicas, además de la puesta en común de proyectos destinados a los más chicos.