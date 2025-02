El PRO bonaerense busca una escapatoria a la interna en la que quedó inserto y a la fuga de dirigentes que migraron hacia La Libertad Avanza convocados por la extitular del partido, Patricia Bullrich. Por eso, el diputado nacional y presidente de los amarillos en la provincia, Cristian Ritondo, convocó a intendentes, diputados nacionales y legisladores provinciales para ordenar la tropa.

El encuentro estuvo marcado por dos movimientos de impacto político. Primero, el escándalo en el que quedó inserto el presidente de la Nación, Javier Milei, por la difusión de una presunta estafa de inversión cripto que lo tiene en el ojo de la tormenta. Segundo, la salida del exintendente de Lanús y mano derecha de Mauricio Macri, Néstor Grindetti, del gabinete de Jorge Macri en la Ciudad.

“Hablamos de la suspensión de las PASO en la Provincia. Es lo más claro que salió: suspender las PASO sería una buena medida”, reveló Ritondo ante los medios a la salida del encuentro en la sede de calle Balcarce.

En otro punto, destacó la “vocación frentista” del partido para “terminar con el populismo en la provincia”, donde involucró también a la Unión Cívica Radical (UCR), exsocio del viejo Juntos por el Cambio.

El tercer punto del encuentro, que empezó poco después del mediodía y concluyó a las dos horas, fue el respaldo del partido a ir por una elección desdoblada de la nacional. “Sería una opción para discutir la provincia de Buenos Aires”, argumentó.

La cita se dio en medio de una ebullición interna, dada la salida de dos intendentes y legisladores del espacio. Como dio cuenta este medio, una voz de cercanía a la ministra de Seguridad en la Provincia marcó que las afiliaciones de ex PRO al partido de los hermanos Milei responden a un “pedido del presidente”, que tuvo el apoyo de Patricia, por lo que se prevé que en los próximos días entre 60 y 70 concejales de todos los puntos de la provincia hagan lo propio.

“Puede haber otros pases, pero hasta ahora la única personalidad importante que se fue es Valenzuela, que gobierna un municipio grande, pero tampoco es Mar del Plata y además es un tipo que estuvo por todos lados; muchos otros son de CABA, son gente que solo conoce la entrada hasta el country, no saben lo que es una inundación en Virrey del Pino”, chicaneó un amarillo línea Macri.

Hasta dónde ceder, esa es la cuestión

El del PRO bonaerense fue un encuentro “en muy buenos términos”, según describió uno de los participantes a Buenos Aires/12, e ironizó: “No somos como los radicales que nos matamos a sillazos”.

Además de Ritondo y Grindetti fueron parte la vice nacional y provincia, Soledad Martínez (Vicente López), Pablo Petrecca (Junín), Ramón Lanús (San Isidro), Marcelo Matzkin (Zárate), Fernando Bouvier (Arrecifes), María José Gentile (Nueve de Julio), Juan Ibarguren (Pinamar) y Jorge Etcheverry (Lobos).

En San Telmo dieron el presente, además, los diputados nacionales Diego Santilli, Martín Yeza, Silvia Lospennato, Hernán Lombardi, Alejandro Finocchiaro, María Florencia de Sensi, María Sotolano y Gabriela Besana.

Acompañaron los legisladores bonaerenses Matías Ranzini, Agustín Forchieri, Rita Salaberry, Gustavo Coria, Fabián Perechodnik, Martiniano Molina, Fernando Rovello, Laura Ricchini, Alex Campbell, Christian Gribaudo, Alejandro Rabinovich, Jorge Schiavone y Aldana Ahumada.

Una de las principales coincidencias fue la de cerrar un acuerdo con el espacio de los hermanos Milei para estas elecciones. “La gran mayoría dice que hay que ir juntos para ganarle a Cristina, pero no tenemos la acción de dolo en esto. Un sector pide un acuerdo que no implique sumisión, pero la postura imperante fue el ser realistas: no entregarnos, pero tampoco salir a pedir como si el presidente fuera nuestro”, analizó un legislador presente.

En esa línea, algunos soldados amarillos descansan en la premisa de que a la Casa Rosada “todo lo que esté por debajo de lo nacional le refrega”.

“Sólo les importan los legisladores nacionales para llevar adelante la agenda de cambio. En la Provincia de Buenos Aires saben que no pueden hacer nada porque no tienen el gobernador, van a joder un poco pero no mucho más. No veo al gobierno discutiendo a un concejal más o menos en Punta Indio”, deslizó una voz del Congreso.

En otra vereda amarilla, un legislador provincial sostuvo a este medio que si bien “el entendimiento general es que el votante del PRO coincide con LLA” y la postura mayoritaria tiene que ver con lograr algún acuerdo, “eso no puede ir en contra de que el PRO pierda su personalidad” y argumentan: “Ya hemos tenido varias alianzas, hasta con De Narváez, y en ninguna perdimos la identidad”.

Mientras pregonan por el desdoblamiento dado el peso territorial de los intendentes, en el PRO descartan que dirigentes de peso como Grindetti o el marplatense Guillermo Montenegro “saquen los pies del plato”. Según pudo reconstruir este medio, las autoridades del partido le dejaron en claro a la tropa que el que se quiera ir a pintar de violeta lo podía hacer en ese momento y abandonar la reunión, algo que ninguno de los presentes hizo.

El escándalo de $LIBRA, la carta del PRO

Con la escalada del escándalo que generó la estafa publicitada en las redes sociales del presidente el viernes a la noche, que derivó en el pedido de juicio político por parte de Unión por la Patria, puso en jaque al PRO. Si bien calificaron el episodio como “muy grave” y pidieron una investigación, este lunes dejaron en claro que seguirán respaldando al primer mandatario.

El diputado Diego Santilli -cuyo hijo fue uno de los que perdió dinero en la inversión tal reveló su propia madre- dijo que Javier Milei fue “víctima de una cama”. Ritondo, por su parte, aseguró que “bajo ningún punto de vista vamos a acompañar el juicio político” y justificó: “Hoy el tema ya lo tiene la Justicia y se ha armado una comisión importante para la investigación”.

Ahí hay, también, una oportunidad para el partido. “Si se pone turbia la coyuntura nacional con este error garrafal del presidente, si un diputado del PRO se da vuelta, tiene un juicio político”, dijeron en el encuentro.

“El aporte que le hacemos al Gobierno es enorme, entonces no pueden tener un doble discurso dependiendo el lado de la General Paz que lo miren”, cerraron los amarillos.