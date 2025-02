Los jefes de la diplomacia de Rusia, Serguei Lavrov, y Estados Unidos, Marco Rubio, abrirán el martes en Riad, capital saudí, las negociaciones para normalizar las relaciones bilaterales y poner las bases para un arreglo pacífico a la guerra en Ucrania. Esta iniciativa generó preocupación en Europa y una reacción del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien reiteró su rechazo a una solución para Ucrania sin su participación.

Según el vocero de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, la reunión "se centrará principalmente en restaurar el conjunto de las relaciones" entre los países, fracturadas poco antes del comienzo de la guerra de su país con Ucrania. "También se abordará la posibilidad de negociaciones sobre una resolución ucraniana y la organización de un encuentro entre los dos presidentes", agregó Peskov en relación al ruso Vladimir Putin y su par estadounidense, Donald Trump.

Estados Unidos envió a su secretario de Estado, Marco Rubio, quien llegó el lunes a Riad, la capital saudí, como parte de su gira por Medio Oriente. En la reunión del martes el jefe de la diplomacia estará acompañado del consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, y del enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff.

Por parte de Rusia viajaron a Riad el canciller, Serguei Lavrov, y el consejero diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov. Ambos "mantendrán una reunión con sus pares estadounidenses el martes", afirmó Peskov en una rueda de prensa, en la que adelantó que el conflicto en Medio Oriente también podría aparecer en las conversaciones.

Las relaciones entre ambos países estuvieron prácticamente congeladas desde hace casi tres años, coincidiendo con el inicio de la incursión rusa en Ucrania. Este nuevo encuentro, que se produce a pocos días del tercer aniversario del conflicto, fue anunciado tras una llamada telefónica entre Putin y Trump, quienes mantienen una relación cordial.

"No sé qué harían los europeos en la mesa"

La oficina del presidente ruso aclaró que el conflicto en Ucrania es solo uno de los puntos de la agenda de la reunión, a la que no fueron invitados ni Ucrania ni los países europeos. Estos últimos se reunieron el lunes en París para debatir sobre el acercamiento entre Putin y Trump. "No sé qué harían en la mesa de negociación. Si van a sentarse con el objetivo de continuar la guerra, ¿para qué invitarlos?", declaró Lavrov antes de partir hacia Arabia Saudita.

Estados Unidos no considera la reunión del martes como el inicio de una "negociación" sobre Ucrania, sino como un seguimiento de la conversación telefónica entre Putin y Trump, según informó el Departamento de Estado estadounidense. En ese sentido Rubio afirmó a la cadena CBS News que aún queda "un largo camino por recorrer" con Rusia antes de abrir negociaciones de paz.

El jefe de la diplomacia destacó que Putin "expresó interés en la paz" durante su conversación con Trump, pero subrayó que "las próximas semanas y días determinarán si es serio o no" en sus intenciones. "Una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como esta", señaló Rubio.

Rusia, por su parte, se mostró dispuesto a avanzar en el diálogo sobre el conflicto. "Ahora el reto es acordar cómo iniciar las negociaciones sobre Ucrania, ya que la parte estadounidense aún no ha designado a un negociador principal", explicó Ushakov, que actúa como asesor internacional del Kremlin. Por otro lado, Lavrov enfatizó en la rueda de prensa que Rusia no quiere limitar el diálogo con Estados Unidos solo al tema ucraniano.

"Lo primero que queremos es escucharlos", dijo Lavrov, quien agregó que, en su reciente conversación, Putin y Trump "coincidieron en la necesidad de dejar atrás un período completamente anormal en las relaciones entre las dos grandes potencias". En cuanto al conflicto con Ucrania, Lavrov sostuvo que Estados Unidos "puede desempeñar un papel clave" en su resolución. "No ocultamos que esa ayuda es perfectamente posible. Además, Estados Unidos ha estado implicado en la crisis ucraniana desde sus inicios", indicó el diplomático.

Zelenski insiste con unas "fuerzas armadas europeas"

Mientras tanto el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien también se encuentra de gira por Medio Oriente y planea viajar a Arabia Saudita en los próximos días, aseguró que no reconocerá ningún resultado derivado de este encuentro y remarcó que Estados Unidos no tiene derecho a negociar con Rusia sobre asuntos que afecten a Kiev sin su participación.

"Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros", declaró Zelenski a la agencia pública ucraniana Ukrinform desde Emiratos Árabes Unidos, donde se reunió con el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman, a quien dijo que le preguntará "qué sabe sobre esto".

"Estados Unidos está diciendo ahora cosas que son muy favorables a Putin (...) porque quieren complacerlo", dijo Zelenski en otra entrevista difundida por la cadena pública alemana ARD. "Quieren reunirse rápidamente y tener una victoria rápida. Pero lo que quieren es simplemente un cese el fuego, no es una victoria", afirmó el presidente ucraniano.

"Para ser claros, ya se ha hablado antes sobre relaciones bilaterales. Solo que ahora se hace público. En tiempos de guerra, se consideraba de mal gusto dialogar con el agresor", señaló Zelenski, aludiendo a la pasada administración demócrata estadounidense, a la vez que instó a los europeos a "actuar" para evitar un acuerdo forjado "a espaldas" de Ucrania y Europa, sugiriendo la creación de unas "fuerzas armadas europeas".

Marco Rubio insistió en que "un proceso hacia la paz no es cuestión de una reunión" y afirmó que, cuando comiencen las "verdaderas negociaciones", Ucrania debería "estar involucrada". El Kremlin, por su parte, aseguró que, si se llegaran a celebrar negociaciones sobre el futuro de Ucrania, Kiev participaría "de una forma u otra".