La reunión de líderes europeos en París sobre la negociación entre EE.UU. y Rusia para terminar la guerra de Ucrania constató divisiones sobre si es necesario abordar el envío de tropas de paz, aunque coincidió en que Kiev y Europa deben ser partes activas para evitar un cierre en falso del conflicto. La cita celebrada este lunes por iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, reunió a los principales países de la Unión Europea, a líderes del bloque comunitario y de la OTAN y al primer ministro británico, Keir Starmer, quien también insistió en que las negociaciones deben incluir a Ucrania, el país invadido por Rusia en febrero de 2022.

La división sobre la conveniencia de discutir ahora que Europa envíe a Ucrania tropas de paz para garantizar un eventual acuerdo de paz negociado por Moscú y Washington fue uno de los puntos destacados del encuentro. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, consideró "prematuro" tratar esa posibilidad, ya que "todavía hay guerra" en Ucrania". "No se han dado todavía las condiciones de paz para pensar en ello", insistió en unas declaraciones al término de la reunión.

En la misma postura coincidió el canciller alemán, Olaf Scholz, quien aseguró que se trata de un "momento erróneo" para tener un debate sobre las tropas europeas en Ucrania, ya que ese país sigue sumido en una "guerra brutal". Tampoco se mostró favorable el primer ministro polaco, Donald Tusk, que aseguró que Varsovia no planea "enviar soldados polacos a Ucrania".

En cambio Starmer se mostró partidario de estudiar esta hipótesis, al igual que otros países no presentes en París, como Suecia. "Europa debe desempeñar su papel y estoy dispuesto a considerar la posibilidad de comprometer fuerzas británicas en el terreno junto con otras si se llega a un acuerdo de paz duradero", dijo Starmer. La cita se produjo en la víspera de la reunión en Riad entre los responsables de Exteriores de EE.UU. y Rusia, Marco Rubio y Serguei Lavrov, que podría desembocar en una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin.

Una paz con garantías

Todos los líderes que hablaron tras salir del encuentro en el Elíseo coincidieron en que cualquier acuerdo debe implicar a Ucrania y debe ser duradero. Sánchez se pronunció repetidamente contra "un cierre en falso" del conflicto, mientras que Scholz saludó que se vayan a producir contactos entre EE.UU. y Rusia, pero recalcó que no puede permitirse que haya "una paz impuesta y que Ucrania tenga que aceptar lo que se le presente".

"Se está hablando a espaldas de los ucranianos sobre los resultados de unas conversaciones que no se han producido, que Ucrania no ha consentido y en las que no está invitada a la mesa", insistió el jefe del gobierno alemán. Starmer, que la próxima semana se reunirá con Trump, remarcó que Washington debe implicarse más, porque "la garantía de seguridad de Estados Unidos es la única manera de disuadir eficazmente a Rusia de atacar a Ucrania nuevamente".

Tusk indicó que los europeos quieren "una paz duradera en Ucrania" y alertó de que "un alto el fuego por sí solo no garantizaría la estabilidad y la seguridad" de ese país y del resto de Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, coincidieron en que Ucrania "merece una paz a través de la fuerza", con "fuertes garantías de seguridad.

El encuentro también fue una oportunidad para discutir sobre la estrategia de defensa común de la UE, y la necesidad de aumentar el presupuesto de defensa del continente. "La seguridad de Europa está en un punto de inflexión", advirtió Von der Leyen antes del inicio de la cumbre en París. "Se trata de Ucrania, pero también de nosotros. Necesitamos una mentalidad de urgencia. Necesitamos un aumento en el gasto de defensa, y lo necesitamos ahora", escribió la presidenta de la Comisión Europea en la red social X.