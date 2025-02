El exentrenador de la medallista olímpica Eugenia Bosco, a quien la deportista y otras tres mujeres acusaron de abuso sexual, fue detenido en las útlimas horas por personal de la DDI de la provincia de Buenos Aires en su casa de Vicente López.



Se trata de Leandro Luis Tulia, de 53 años, quien trabaja desde hace años como entrenador de vela en el Yacht Club de Olivos.

El hombre, de 53 años, fue arrestado tras la denuncia de una mujer que se presentó ante la Justicia en noviembre del 2024 y relató que había sido víctima de abusos entre los años 2010 y 2013.

La denunciante contó que, durante su infancia, practicaba vela en el Yatch Club de Olivos y que Tulia, su entrenador, dormía en el predio y viajaba con los atletas a las competencias. En esas salidas, que solían durar entre 15 y 20 días, él pedía que no hubiera padres como acompañantes.

En su relato, la mujer a afirmó que Tulia "le pedía que se quedara en su habitación y le decía que le realizaría masajes para que no estuviera tensionada, acariciando sus piernas y tocando sus partes íntimas".

Después de recibir otras tres denuncias similares contra Tulia, una de ellas de la medallista olímpica Eugenia Bosco, la Justicia determinó que todas las mujeres lo acusaron de tocamientos no consentidos, aprovechándose de su posición de autoridad como entrenador mientras estaba a cargo de las menores.

La denuncia de Eugenia Bosco

En enero de 2025, Bosco contó en una entrevista con La Nación que recordó haber sido abusada por su exentrenador de vela, Tulia, cuando tenía 12 años.



La deportista, ahora de 27 años, relató que se dio cuenta de lo que le había sucedido cuando veía el documental Atleta A, que aborda las denuncias de abusos de gimnastas estadounidenses. "No podía creer lo que veía, y lloraba. Se me desbloqueó el recuerdo. Y pensaba: ‘Esto me pasó a mí’."

La medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 agregó: "Sucedió cuando era muy chica, navegando en Optimist. No sé cómo explicarlo, pero fue algo que pasó, que no lo controlé, tenía 11 ó 12 años y lo aparté de mi vida hasta hace un par de años que lo pude ver, trabajando y con gente acompañándome".

Los abusos ocurrieron en la casa de Tulia, quien vivía dentro del Yacht Club de Olivos. Los fines de semana, para optimizar los tiempos de entrenamiento, varios chicos -entre los que se encontraba Bosco- se quedaban a dormir en la vivienda del entrenador.



"Yo venía de San Pedro todos los fines de semana, viajaba a veces con mi hermano, a veces sola y después éramos un grupo grande que se quedó a dormir en el mismo lugar, todos bajo el cuidado de esta persona", afirmó.

De ese tiempo, recuerda que el entrenador le hacía comentarios sexuales a ella y otras niñas y que solía manipular a sus víctimas para obtener "favores".

De todos modos, agregó que en aquel entonces ella no se daba cuenta de lo que pasaba. Recién pudo comprenderlo en su adultez: "Cuando te vas distanciando de todo eso, o cuando hablas con gente de otros clubes, o cuando vas creciendo, te vas dando cuenta de que había cosas que no estaban bien".

Bosco contó que al volver de los Juegos Olímpicos de París tomó la decisión de hacer la denuncia. "Entre mucho asesoramiento y mucha ayuda, conseguí hacer esta denuncia y me sentí muy liberada. La noche anterior a hacerla no paraba de llorar", relató.

La regatista hizo la denuncia acompañada por sus padres. "Fue muy liberador, muy sanador. Desde ahí me sentí poderosa", agregó. Bosco hizo la presentación ante la UFE Género de Vicente López, a cargo de Lida Osores Soler. A partir de su denuncia, otras mujeres afirmaron haber sido víctimas de hechos similares.

