La selección argentina empezará a competir en marzo por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El 21 de ese mes, visitará a Uruguay en el estadio Centenario. Cuatro días más tarde, se las verá contra Brasil en el Monumental de Núñez a las 21. Ambos encuentros serán los primeros de este 2025, año que tendrá como principal objetivo clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Como el seleccionado nacional es el actual líder de la tabla de posiciones con cinco puntos de ventaja, está todo dado para clasificarse. Para ello, deberá ganarle al conjunto charrúa comandado por Marcelo Bielsa. En caso de que no pueda sumar de a tres de visitante, le alcanzará con superar a Brasil de local. Cabe recordar que Uruguay le quitó el invicto en La Bombonera en noviembre de 2023, pero luego se recuperó y logró un histórico triunfo ante la Verdeamarela por 1-0 en el Maracaná en lo que fueron las respectivas fechas 5 y 6.

En los primeros días de marzo, el entrenador Lionel Scaloni presentará la lista de convocados para los dos encuentros. En dicha convocatoria, habrá una reducción en la línea defensiva por varios lesionados. Se ausentará Lisandro Martínez, quién sufrió una rotura de ligamento cruzado de su rodilla izquierda, lo que le demandará una recuperación de entre seis y ocho meses. El marcador central entrerriano se lesionó en su último encuentro con el Manchester United frente al Crystal Palace, en donde se retiró en camilla.

Frente a la baja de Licha Martínez, el técnico oriundo de Pujato evalúa la posibilidad de citar a otros marcadores centrales para probar y que vayan tomando ritmo de selección. Son varios los centrales zurdos que están en carpeta para ser evaluados. Por ejemplo, Valentín Gómez, ex Vélez, último campeón del fútbol argentino, se encuentra en el Udinese y es seguido de cerca por Scaloni. El joven, de 21 años, todavía no jugó en esta temporada, ya que todavía no se cierra su venta al club italiano porque al grupo inversor Foster Gillett aún no le abonó el dinero a Vélez. Este parate le podría generar un problema para ser llamado a la Selección por falta de ritmo.

No obstante, podría haber una sorpresa en esta convocatoria, porque está siendo observado Tomas Palacios, zaguero de 21 años que nació en General Pico y se encuentra en Monza, a préstamo del Inter de Milán, donde recaló previamente con pasos por Independiente Rivadavia de Mendoza y Talleres. Otro que se encuentra en la órbita de Scaloni es Marcos Senesi, con llamados varios y poco rodaje en el seleccionado argentino. El ex San Lorenzo se recupera de una lesión en el muslo que sufrió jugando para el Bournemouth de la Premier League. Desde Inglaterra, cuentan que un posible regreso a las canchas podría ser en abril, lo que haría que se pierda la doble fecha de eliminatorias.

Siguiendo con futbolistas que están entre algodones, el Cuti Romero arrastra un desgarro y todavía no pudo volver a las canchas para jugar con el Tottenham. Aunque falta más de un mes para los encuentros de la Albiceleste, Scaloni hoy tendría a disposición para utilizar en la zaga central titular a Nicolas Otamendi, que viene teniendo rodaje en el Benfica de Portugal. Sin ir más lejos, en los últimos cinco encuentros del elenco argentino en el 2024, el experimentado zaguero de 36 años reemplazó al Licha.

Además de Otamendi, está en condiciones de jugar Facundo Medina del Lens de Francia, que también en caso de ser necesario podría pararse como lateral izquierdo. En tanto, Nahuen Pérez es otra alternativa para ocupar la función de marcador central, como también Leonardo Balerdi, que fue citado en las últimas convocatorias.

Este año, para el cuerpo técnico de la Selección nacional los desafíos pasarán por la renovación en los habituales convocados porque hasta Scaloni lo reconoció en la última conferencia de prensa que concedió. "Optamos mucho por seguir con la base que nos dio la alegría de la copa y no hubo tanto tiempo de traer a otros futbolistas. Pero a partir de ahora, necesitamos que todos jueguen, y a partir de ahí decidir por el nivel futbolístico de cada uno. Como siempre hemos hecho, salvo en esta ocasión", dijo en noviembre pasado. Desde aquel momento, el técnico campeón del mundo en Qatar 2022 le abrió la puerta al recambio, aunque puso una condición sine qua non: "Será importante cómo están en sus clubes”.

Este 2025 será el año para que varios juveniles vayan sumando más minutos, otro desafío que se plantea el cuerpo técnico argentino. Y a partir de esa premisa, varios de ellos en caso de explotar cuando les toque jugar, podrían ganarse su lugar para la gran cita mundial en 2026. Son los casos de Giuliano Simeone, con un muy buen presente en el Atlético de Madrid como volante por derecha; Balerdi, que lleva un buen desempeño en el Olympique de Marsella, siendo el capitán del equipo; Valentín Castellanos, con muy buen presente en la Lazio, con once goles marcados en 28 encuentros; Nicolás Paz que es figura y titular en el Como italiano; y Alejandro Garnacho, con gran rendimiento en el Manchester United. Estos son algunos de los futbolistas que podrían tener más rodaje durante este año.

Otro reto que se plantea Scaloni es buscar variantes en posiciones de la cancha con poco recambio. Por ejemplo, en el lateral derecho, Nahuel Molina se ganó el lugar como titular, y Gonzalo Montiel regresó a River de buena manera para competirle en el puesto. Pero cuando ambos no pudieron jugar por diversos motivos, el DT probó con Pablo Maffeo, un español nacionalizado argentino que juega en Mallorca y tiene 27 años, y fue el octavo durante el ciclo del entrenador. Anteriormente, habían sido evaluados Juan Foyth, Renzo Saravia, Gabriel Mercado, Fabricio Bustos y Lionel Di Plácido, pero luego no fueron llamados nuevamente. Después, no aparece ninguna otra opción para pelear un lugar en esa zona, por lo que será un objetivo para encontrar durante este año.

En el lateral izquierdo, ocurre una situación similar. Nicolás Tagliafico fue el que más minutos sumó en el último tiempo, mientras que Marcos Acuña arrastra problemas musculares que no lo dejan tener continuidad en River. Valentín Barco no jugó en Sevilla el año pasado, tuvo poco rodaje en el Brighton inglés y ahora se fue a préstamo al Racing de Estrasburgo, pero últimamente no fue citado a la Mayor. Por este motivo, en las últimas convocatorias el DT citó al ex jugador de Lanús Julio Soler, hoy en Bournemouth inglés. En los últimos encuentros, fue el Licha Martínez el que ocupó ese lugar de la cancha, pero ahora con su lesión, será una variante menos. También, Nicolás González supo jugar allí, ya que es un futbolista polifuncional, pero no es su posición natural de la cancha.

Por último, además de medirse con Uruguay y Brasil, al seleccionado nacional le quedarán cuatro fechas más por clasificatorias. En junio, visitará a Chile en Santiago de Chile y recibirá a Colombia. Luego, en septiembre será local ante Venezuela y cerrará su participación con Ecuador en Quito. Estos compromisos que restan servirán para que el conjunto argentino continúe ganando rodaje. A todo esto, se le sumarán amistosos que podrían ser en la India, por un acuerdo que tiene la AFA con el Ministerio de Deportes de ese país, que le permitirán a Scaloni seguir probando otros futbolistas que tiene en el radar y que irá observando en los próximos meses de cara a la lista definitiva para la gran cita que será dentro de 18 meses.