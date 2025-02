Tras la liberación del rehén Yardén Bibas el pasado 1 de febrero en la Franja de Gaza, Hamas anunció que el próximo jueves entregará a Israel cuatro cuerpos sin vida, incluidos los de la mujer de Bibas, Shiri Silberman, de origen argentino, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, mientras que el sábado liberará a los últimos seis rehenes de la primera fase del alto el fuego. El Gobierno de Benjamin Netanyahu pidió cautela hasta que se lleven a cabo los análisis de ADN para comprobar si los cuerpos corresponden a la familia Bibas.

El grupo islamista ya había asegurado en noviembre de 2023, poco después de la primera tregua de la guerra, que Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir, quienes hoy tendrían cinco y dos años respectivamente, murieron en un ataque israelí contra el enclave, pero Israel nunca confirmó sus muertes.

Este martes, el jefe de la delegación negociadora de Hamas, Jalil al Haya, anunció que entregará los cuerpos de la familia Bibas sin vida, junto al cuerpo de un cuarto rehén, cuya identidad no se ha hecho pública todavía. Además, el grupo espera entregar la semana que viene otros cuatro cuerpos sin vida de rehenes, a fin de completar las 33 liberaciones previstas en la primera fase del acuerdo de alto el fuego con Israel.

El padre de los niños argentinos, el israelí Yardén Bibas, fue liberado con vida el pasado 1 de febrero. El hombre había sido secuestrado el 7 de octubre de 2023 en su casa en el kibutz Nir Oz, en la frontera con Gaza, y separado del resto de su familia. Sus suegros, Margit y Yossi Silberman, fueron abatidos en esa misma escena.

Israel manifestó su profunda preocupación por Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños, pero no confirmó sus muertes. Desde la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu pidieron este martes al público y a los medios de comunicación israelíes que no difundan los nombres de los rehenes asesinados que serán entregados el jueves hasta no tener pruebas de ADN que confirmen la identidad de los cuerpos. La petición, aclararon las autoridades, es para "proteger la privacidad de las familias en este momento difícil".

Los familiares de Yardén Bibas dijeron en un mensaje compartido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos estar "conmocionados tras el anuncio del portavoz de Hamas sobre el retorno de Shiri, Ariel y Kfir este jueves como parte de la fase de liberación de los cuerpos de rehenes". Y añadieron: "Hasta que no recibamos una confirmación definitiva, nuestro viaje no ha terminado".

Días atrás, antes del anuncio de Hamas, Yardén Bibas había dicho luego de ser liberado: "Lamentablemente, mi familia aún no ha vuelto a mi lado. Mi luz continúa allí, con ellos. Mientras estén en Gaza, mi luz permanecerá con ellos, y aquí todo será oscuridad. Todavía están allí. Ayúdenme a devolver la luz a mi vida. Netanyahu, ahora me dirijo a usted con las palabras que nadie me dictó: traiga de vuelta a mi familia y a todos a casa".

Diversas figuras del ámbito político, mediático y cultural lanzaron tras la liberación de Yardén una campaña internacional para reclamar el regreso de Shiri Silberman y sus dos hijos pequeños. El movimiento global se difundió mediante un video en redes sociales, donde distintas personalidades destacadas exigían a Hamas la liberación inmediata de los tres rehenes. La iniciativa, liderada por Patricia Silberman (tía de Shiri) y Sandra Miasnik (prima de Shiri y tía de Ariel y Kfir), reunió a periodistas, actores y activistas.

Los Bibas, de origen argentino y peruano, y en especial Kfir, que fue secuestrado antes de cumplir nueve meses, se habían convertido en un símbolo de los israelíes capturados por Hamas en sus ataques del 7 de octubre de 2023.

Kfir y Ariel son los únicos dos menores secuestrados que aún permanecen en Gaza. El resto fueron liberados durante la anterior tregua de noviembre de 2023, en la que Hamas entregó a 105 civiles cautivos.

Liberación de rehenes

Este martes, el Gobierno de Netanyahu confirmó que seis rehenes serán liberados por Hamas el sábado: Tal Shoham, Omer Wenkrat, Omer Shem Tov, Eliya Cohen, Ebra Mangesto y Hisham al Sayed. Los dos últimos, el etíope-israelí Mangesto y el beduino Al Sayed, están secuestrados en Gaza desde hace una década, tras entrar al enclave de forma voluntaria.

Según lo estipulado en el acuerdo, cada uno de los rehenes será intercambiado por 77 presos palestinos, entre ellos 47 del millar que fueron liberados en el conocido como "Acuerdo de Shalit" de 2011 y detenidos de nuevo tiempo después.

Al Haya dijo que todas estas liberaciones, que pondrían fin a los canjes acordados en la primera fase, buscan hacer de esta etapa "un éxito" y "prepararse para conversar sobre la segunda fase".