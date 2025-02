Lumiton continuará las últimas semanas de feberro y en marzo con su ciclo de cine dedicado al director David Lynch. Tanto el Cine York como el espacio del Centro Cultural Munro tendrán funciones especiales del famoso director estadounidense, que falleció recientemente a los 78 años tras cuatro décadas de carrera cinematográfica.

"Te esperamos para homenajear a uno de los directores más influyentes del cine independiente y la cultura pop", afirman desde sus redes sociales la usina audiovisual. El ciclo permite explorar el universo narrativo característico de Lynch, lleno de giros inesperados, personajes excéntricos y atmósferas oníricas.

En el Cine York, quedan dos funciones de las originalmente planteadas. El miércoles, se proyecta el doble programa Una historia sencilla (The straight story), a las 18.30hs y a las 21hs Twin peaks: fire walk with me. El jueves será el turno de More things that happened, a las 18.30hs e Imperio (Insland empire) a las 21hs.

Además del ciclo que ya estaba planeado, desde la programación de la sala agregaron nuevas funciones para cerrar el mes recordando al extraño amante del absurdo. El viernes serán Cabeza borradora (Eraserhead) y El hombre elefante, a las 18.30 y las 21hs.

El sábado habrá doble función de Terciopelo azul (Blue velvet) y el domingo de Corazón salvaje (Wild at heart). El miércoles 26 se repetirá el programa del miércoles anterior, el jueves habrá doble función de Carretera perdida (Lost Highway) mientras que el viernes de Mulholland drive.

El sábado primero de marzo será un fin de semana aún más especial, porque a las 18.30hs será el turno del documental Pretty as a picture: the art of David Lynch. Y a las 21hs el primer programa de una selección de piezas breves. La segunda parte será el domingo, y a las 21hs se cerrará el ciclo con una proyección sorpresa.

El centro Cultural Munro también homenajeará al director con su propio ciclo.