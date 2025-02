Dentro del complejo panorama que se le presenta al gobierno como derivación del escándalo cripto, una de las piezas del rompecabezas que más preocupa en la Rosada es un empresario estadounidense de directa relación con Javier Milei y que ha sido fundamental en el lanzamiento de $LIBRA: Hayden Mark Davis. Principal impulsor del proyecto LIBRA a través de su empresa Kelsen Ventures, Davis es identificado en su país por los damnificados con el token LIBRA, como uno de los mayores responsables del daño causado. Incluso el joven Hayden ha denunciado que está siendo víctima de amenazas y que teme por su vida. Pero de amenazado pasó a amenazador: el domingo le exigió al presidente argentino que "en 48 horas" definiera un plan para dar respuesta a los damnificados, o de lo contrario iba a "empezar a hablar". Este martes cumplió: se largó a hablar. Y los dardos envenenados que empezó a enviar caen muy cerca de Balcarce 50, en la capital argentina.

Las sospechas sobre el manejo del dinero, las responsabilidades que habría asumido Milei y algunos empresarios cercanos a él pero no cumplidas con respecto al proyecto LIBRA, y además la atribución al mandatario argentino de la culpa por el fracaso del proyecto, son parte de un menú más completo que empezó a lanzar al aire Hayden Davis, calentando un ambiente con temperatura ya elevada por la cantidad de denuncias presentadas por inversores damnificados (más de un centenar) ante la Justicia estadounidense

En ese clima, no son pocos los que expresan sus dudas de que Javier Milei pueda cumplir con su visita a Washington este jueves, para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora que se inicia ese día en Washington. Milei está invitado como expositor y el cierre estará a cargo de Donald Trump.

Davis se presenta a sí mismo como asesor del presidente Milei "en proyectos de tokenización de activos en Argentina". El 30 de enero visitó al presidente argentino y se fotografió con él, presuntamente en los preparativos del lanzamiento de $LIBRA, un proyecto que pretendía ser un fondeo para emprendimientos productivos en Argentina.

Si bien Hayden Davis se presenta como si solo prestara servicios profesionales para la construcción del activo financiero, en Estados Unidos dos familiares directos, Tom y Gideon Davis (padre y hermano de Hayden), aparecen directamente involucrados en las primeras operaciones de la cripto LIBRA.

Según lo informado en fuentes locales, Tom Davis admitió en una entrevista que su equipo creó $LIBRA y utilizó múltiples direcciones de billeteras para comprar grandes cantidades de la criptomoneda en etapas tempranas. Esta estrategia les permitió vender luego a precios inflados, obteniendo ganancias estimadas en 6 millones de dólares.

Hayden Davis rechazó las acusaciones que han surgido sobre el token, negando que se haya tratado de una maniobra conocida con el nombre de rugpulling (tirar de la alfombra, en su traducción literal), por la cual se crea una criptomoneda, se utiliza un promotor influyente para atraer inversores (en este caso, sería el rol asignado a Milei), y al momento de alcanzar una fuerte valorización, los dueños del activo financiero venden las tenencias que se reservaron desde el origen para acumular fuertes ganancias antes que la cotización comience a derrumbarse. "LIBRA no era un rug pull, es simplemente un plan que salió estrepitosamente mal", aseguró Davis.

En sus declaracioines de este martes, responsabilizó a Milei del derrumbe del criptoactivo, por haberle retirado su apoyo al proyecto. Además, aseguró que "sus socios me habían asegurado que surespaldo permanente estaba garantizado", haciendo referencia a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos traders vinculados a Milei antes de que éste se iniciara en la política. Son, por otra parte, los organizadores de Tech Forum, que en 2024 juntó a Milei con Davis y con el empresario asiático Julian Peh, de Kip Protocol, de la mano de quien arrancó el proyecto de $LIBRA.

Según Davis, tiene bajo su administración un capital de cerca de 100 millones de dólares que, según afirma, pertenece a socios argentinos, que sugirió que son parte del entorno presidencial.

Otras revelaciones en torno a los antecedentes del lanzamiento de LIBRA pasan por la participación que se le asigna a un conocido inversor e influencer en el ámbito de los negocios de criptomonedas, Dave Portnoy, fundador además de un portal de deportes, Barstool Sports. Se ha señalado querecibió una oferta de 6,5 millones de unidades de $LIBRA, aparentemente para que promoviera su compra. Portnoy, muy conocido en el ambiente, rechazó la oferta. Pero declaró públicamentre que conocía el proyecto desde semanas antes de su lanzamiento, al tiempo que cuestionó el manejo que se hizo del precio en perjuicio de los inversores.

Se espera que en las próximas horas se conozca la respuesta de la Justicia a algunas de las múltiples demandas presentadas en los tribunales. La criptomoneda se comercializó en la plaza financiera norteamericana y, por lo tanto, operó bajo la órbita de la poderosa Security Exchange Commission (SEC) que intervendría en el asunto. Entre sus atribuciones, o bien por una orden judicial, cabe la posibilidad de que se le exija a las plataformas organizadoras de su lanzamiento que informen la titularidad de los dueños (owners) de la criptomoneda, lo que abre una ventana a conocer los directos responsables en lo que se considera una estafa emblemática.

Si, como sugiere Hayden Davis, se trata de argentinos vinculados al presidente que promovió la moneda, podría generarse un escándalo político de alcances inimaginables. Por lo pronto, ya Javier Milei recibió algunas sugerencias de que no sería oportuno su viaje a Washington en estos momentos. La recepción no sería tan cálida como lo tienen acostumbrado, aunque su destino sea ir a un foro conservador internacional en el que, hasta no hace tanto, era una figura destacada.