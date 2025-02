Se detecta fácil en Joseph “T-Bone” Burnett su prosapia country. No solo porque, nacido en Misuri, abrazó el género de joven y lo fue desgranando, puliendo, hasta poder imprimir con su guitarra el toque campero que Bob Dylan demandaba para su gira “Rolling Thunder Revue”. O producirle –con su instinto catalizador- temas a Roy Orbison, John Mellencamp, Willie Nelson, Robert Plant y Leon Russell, que requerían lo mismo que Dylan, mediando los setenta: tacto y data country. No tardaría pues el fundador de Alpha Band en toparse fuerte con otro de los suyos: Ringo Starr. De los suyos porque, a pesar del zarandeo de abismal diversidad musical en que el baterista se vio imbuido a partir de su estancia en The Beatles, nunca olvidó su amor por las músicas vaqueras que amaba de tanto escuchar a tipos como Ernest Tubb, Willie Nelson, Hank Williams y Gene Autry.

Por ello fue que a Ringo le dieron las ganas y la voz para encarar “Act Naturally”, pieza de Voni Morrison y Johnny Russell que The Beatles versionaron en Help!; y “Don`t pass me by”, tema del propio Ringo que, tras ser rechazado por sus compañeros en 1963, fue finalmente aceptado cinco años después, en The White Album. Pasos previos ambos al connotado Beaucoups of Blues, su muy Nashville disco solista publicado en 1970.

Y por ello ahora es que, a través de un disco reciente edición (Look Up), Starr refrendó su amor por el country-rock. Fruto de la alianza con Burnett, cuyo apodo –dicho sea de paso- es por el legendario blusero “T-Bone” Walker, nació un trabajo de once canciones, cuyo origen se remonta a un encuentro entre ambos en la casa de Olivia Harrison, la viuda de George. Luego, Ringo entregó a Joseph una oda al amor llamada “Thankful”, el productor no solo la mejoró sino que sumó temas y músicos (la cantante de bluegrass Molly Tuttle y los guitarristas Billy Strings y Joe Walsh, entre ellos), el por siempre Beatle activó a su turno voz y batería, y trabajo finiquito.

Holísticamente, Look Up es una obra sólida, sencilla y cálida, pero sin grandes revelaciones. Concentra en sí el latir de un ser humano de 84 años que se muestra aplomado en tiempo, forma y espacio. De ahí que su sonido apacible, de una cosa rural más idealizada que real sea su marca distintiva. El country un tanto light del tema epónimo, apoyado en un video de rémoras hippies –personas que forman en círculo un símbolo de la paz, mirando hacia arriba-, sintetiza bastante el espíritu global. Aunque tal vez sea por el lado de “String Theory”, “Never let me go” o “Rosetta” que haya que buscar la trascendencia en la canción. La primera –balada ella- por su vuelo rasante, colocado, en perfecta conexión con el country-rock buscado por “T-Bone” y Ringo. La segunda, por su viaje hacia atrás, en busca del skiffle que enamoró al baterista allende los años, cuando todavía era parte de Rory Storm & The Hurricanes. Y la tercera, porque brilla en una instrumentación a medida. En especial por el sonido que Rebecca Lovell imprime a su mandolina, y Joe Walsh, a su mágica guitarra slide.

La trascendencia está dada también por el mensaje que Ringo intenta trasmitir a través de “Thankful”. Escribe, asume y canta en él sobre los vaivenes en su larga vida. “Lo tenía todo / Luego empecé a caer / Me alejé de todas las cosas que importaban / Estaba perdido en el polvo / Sin nadie en quien confiar / Mi mundo se vino abajo y se hizo añicos / Entonces llegaste tú / Mi refugio de la tormenta”, canta Ringo, auxiliado por la voz de Alison Krauss. “Todavía amo tocar. Es lo que siempre necesita la música y es lo que necesita el mundo. Ante la violencia, ante la crisis, lo mejor es dar todo con mucha emoción y disfrute. Espero que el público pueda entender, en cualquier idioma, que lo importante es el amor y la paz, y creo que la música puede trascender idiomas para comunicarlo”, expresó Ringo, recién consumada la publicación de Look Up. Su socio Burnett, compositor de nueve de las once canciones que pueblan el disco, tampoco ahorró palabras en busca de contar su incidencia en el trabajo. “Quería escribir canciones que fueran fieles a Ringo, a su historia y a su espíritu”, aseguró.