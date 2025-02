Tiene 28 años de edad, antes de sacarse una foto con Javier Milei, no sólo no había postales suyas en las redes, sino que ni siquiera su nombre salía en los buscadores. En la industria local de las cripto, muy extendida, tampoco sabían quién era. Los que siguen el tema destacan, además, que cuando se graba en video, no lo hace en ningún lugar identificable. Fondo blanco o irreconocible, por el celo judicial que genera el tema en los Estados Unidos. La mega estafa con la cripto $Libra, que nació con un mensaje de Milei promocionándola en X, es un escándalo internacional que tiene como actor central y curador a un joven, Haylen Mark Davis, que se mueve en secreto, que infiltró la Casa Rosada en base a relaciones con gestores locales, se arroga poder sobre Milei y cada vez que puede involucra al Gobierno en el asunto.

Lo paradójico es que, en ese contexto, el Presidente Milei y hasta los trolls oficiales no reaccionan contra él, sino más bien lo toman como un interlocutor al que conocieron, al que hay que proteger y no mucho más. Todo mientras sus jugadas disparan denuncias locales y en los Estados Unidos contra el propio primer mandatario y su entorno. Davis, en tanto, ya trabaja en Argentina con una abogada local que prepara, en reserva absoluta, una estrategia judicial para su representado. La referencia es para la experta en Derecho Penal Yanina Nicoletti.

Haylen Davis, que según supo Página I12 pasa sus días en Los Angeles, sigue siendo un personaje muy brumoso que conecta a todos los involucrados en la supuesta estafa cripto. Hay funcionarios cercanos al Presidente que están buscando la forma de que, en el marco de la visita de Milei a los Estados Unidos, haya algún contacto con este personaje. Son los mismos que, en silencio, puertas adentro de la Casa Rosada, tienen una especie de monitoreo permanente de lo que declara este joven en las sendas entrevistas que da y los videos que graba. Llamó la atención, por caso, lo que ocurrió el martes: Davis le habría entregado al medio especializado Coindesk capturas de chats de Whatsapp donde él sugiere que había que pagarle a Karina Milei para ver al Presidente. Usó la palabra "sister", pero no el nombre de Karina. Sólo unas horas después, en una movida curiosa, el propio Davis salió a desmentir los chats y a despegar a la hermana.

"¿Conoces a este tipo Hayden?"

Hace unas horas, como adelantó este diario, apareció un personaje contando detalles con nombre y apellido en un escenario donde hay pocas evidencias concretas de personajes conocidos. Diógenes Casares, de Stream Finance, ya había relatado que gente del entorno de Milei pedía 5 millones de dólares para acercar empresarios al mandatario, pero volvió a hablar. En una entrevista con el streaming Unchained, aseguró que "recibí mensajes de personas que me decían, ¿conoces a este tipo hayden? él dice que si le pagas una tarifa de consultoría maneja como algunas cosas, como muy fuertemente refiriéndose a sobornos, y que puede conseguir asociaciones oficiales con el Gobierno de Milei".

Davis, que conoció a Milei en la Tech Forum de octubre del 2024 gracias a su creador e involucrado en la causa, Mauricio Novelli (NW Professional Traders), salto a la fama cuando el 30 de enero entró por primera vez a la Rosada a ver al Presidente. Antes de esa fecha, en el mes de noviembre del año pasado, Novelli también entró a Balcarce 50 con Davis en dos oportunidades. En esas misas fechas, alquiló un avión de la empresa Royal Class para visitar algunos países de la región. Tampoco hay datos de esas visitas al extranjero ni él habló del tema.

Cuando estuvo en Rosada y se fotografió con el Presidente, el 30 de enero, hablaron concretamente del proyecto $Libra y el mandatario posteó un texto del encuentro. Escueto, redactó que "hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis", sin mayores detalles. Se sospecha que de ahí Milei habría sacado la orden de ir con el mensaje en X sólo minutos después de creada la cripto.

Davis es titular de una empresa, Kelsier Ventures, con la que trabajó en la curadoría de $Libra y, según él mismo, en el lanzamiento de $Melania y $Trump, las criptomonedas que se hicieron para la pareja presidencial de los Estados Unidos. No sólo no hay evidencias de esto último, sino que la página web de Kelsier es casi fantasma: no tiene direcciones, ni nómina de directivos, tampoco permite acceder a un contacto. Ni menciona proyectos realizados. La única data que hay es una descripción que asegura que la firma "impulsa la innovación en web3 a través de la sinergia de la experiencia en la comercialización, la investigación en profundidad y las inversiones específicas".

También Davis tiene, según la prensa angelina, una empresa que se llama Luxury Drip, fundada en 2020 y de la cual tampoco se conoce actividad. Su perfil de Linkedin, en paralelo, tiene sólo 35 contactos. Lo particular es que nadie en el Círculo Rojo local, ni los ceos de la cripto, tienen el menor detalle de quien es, y lo califican como "un fantasma peligroso".

Aún en este nivel de oscurantismo en el que se mueve, en la Casa Rosada decidieron protegerlo para, lo que se estima, será una estrategia común dado que Davis tiene información vital de la operación $Libra. El origen de la estrategia hay que buscarlo, cuentan los que conocen la operación, en una de las ultimas frases que dejó en las entrevistas con medios de los Estados Unidos. Consultado sobre los 100 millones de dólares de la estafa que se produjo con la baja abrupta de los precios de la cripto, Hayden Mark Davis dio que movería no antes de tener instrucciones del gobierno argentino: "Hasta que no tenga respuesta de Javier Milei y su equipo no voy a entregar la plata. Por eso le di una ventana de 48 horas", presionó sin eufemismos.