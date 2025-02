El gobierno porteño dio marcha atrás este jueves con la parte del reglamento escolar que ubicaba a docentes en policías del pensamiento de las aulas: les prohibía expresarse en relación a temas de género, religión, etnia, sexualidad entre otros y las obligaba a hacer intervenir a directivos cada vez que surgiera uno de estos temas en el aula. Esto sucedió después del repudio generalizado de la medida, la movilización docente y del movimiento xMásESI CABA y el reclamo de los sindicatos.

“Con esta modificación logramos defender la libertad de expresión y sostener la concepción de que lxs niñxs y jóvenes son sujetxs de derechos, activxs en la construcción de conocimiento en las aulas. Seguiremos alertas para garantizar los derechos de nuestrxs compañerxs y estudiantes y defender una escuela democrática Modificaron el artículo 75 del reglamento escolar”, difundió UTE en sus redes (aunque todavía la resolución no fue publicada en el boletín oficial). La semana pasada el sindicato había hecho el pedido al Ministerio de Educación para que se vuelva a redactar el capítulo que iba contra los derechos de docentes y estudiantes; pedido al que se sumaron otros sindicatos.

Antonella Bianco, secretaria de Género de UTE, dijo a Página/12 que hoy llegó la resolución con la nueva redacción. “El cambio es sustancial y lo vemos positivamente porque gracias a la lucha de la docencia y de nuestro sindicato se echó atrás y se vio obligado a modificar ese artículo”.

“En caso de ser cierto que el gobierno de la ciudad se haya retractado creo que es importante decir lo fundamental que es alzar la voz, decir hasta acá. No es sin la lucha , en todos los sentidos que se la puede entender, que se logran escuelas democráticas y plurales”, dijo a este diario Sabrina Flax profesora del nivel primario y de nivel medio, antropóloga, formadora de docentes y creadora de contenido digital para docentes. Flax, como otras docentes, sigue preocupada por el apartado que no fue modificado en el que se “pone en jaque nuestro derecho constitucional a hacer huelga y la no mención del 24 de marzo como acto escolar en las escuelas”.

El artículo 3 del Capítulo VII prohibía "expresar, durante el desarrollo de las clases, opiniones o adoptar conductas de manera intencionada que pudieran influir, confundir y/o afectar a los menores en temas relacionados con religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar relevancia". Además, el artículo ponía al personal docente en lugar de policía del pensamiento: "En caso de que estos temas surjan durante la clase por iniciativa del estudiante, el docente deberá informar al equipo de conducción para que los equipos especializados puedan intervenir y brindar el acompañamiento necesario al estudiante y su familia en cada situación".

El nuevo texto dice que se prohíbe la imposición de “opiniones personales en temas de religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otros de similar índole. La enseñanza debe desarrollarse con apego a los lineamientos curriculares y la normativa vigente, garantizando un ámbito de aprendizaje basado en el respeto a la libertad de conciencia de los estudiantes, la promoción del debate plural y la formación en valores democráticos”. Por otro lado, no obliga sino que da la posibilidad de que “ante inquietudes de los estudiantes sobre estos temas, y si la situación requiere un acompañamiento especializado, el personal docente podrá solicitar la intervención de los equipos correspondientes”.

Como otras veces, el gobierno se jugó al “si pasa pasa”. Pero del otro lado, hubo organización y resistencia. Recordemos que en defensa de la ESI, desde el movimiento x Más ESI CABA se convoca al “Festival xMásEsi de la Ciudad”, previsto para el 16 de marzo, a las 16 hs, en el Parque Centenario.

Laura Velasco, educadora, feminista, ex legisladora porteña, integrante del Movimiento xMás ESI, dijo a este diario que “es una pequeña victoria, luchar siempre vale la pena”. “Es un logro de nuestras redes en defensa de la Educación Sexual Integral ESI, de la libertad de cátedra, de los derechos de trabajadoras/es docentes y de niñas, niños y adolescentes. La actual formulación del reglamento, contraria a la imposición de opiniones y promotora de la pluralidad, es respetuosa de la democracia en los contextos educativos. Del mismo modo estamos en alerta y acción para que se garantice el acceso a los materiales pedagógicos de ESI sin ningún tipo de censura, de modo de garantizar la aplicación de las leyes nacional y de la Ciudad. Con la ESI frenamos abusos a las infancias, prevenimos embarazos no planificados y violencias, promovemos la igualdad en la diversidad para vidas más justas, libres y felices en comunidad”, finalizó.