La ubicación y construcción de una pileta olímpica para los Juegos Odesur 2026, que van a tener a Rosario y otras ciudades de la provincia como anfitrionas, despertó la alarma de organizaciones ambientalistas por la posibilidad de que, si se realizan en el Parque Independencia, la obra suponga la tala de árboles históricos del pulmón más grande que posee la ciudad.

“Lo que no se puede hacer es sacar un solo árbol del parque, ni de ningún otro lado, para meter bajo tierra la misma cantidad de cemento que tiene hoy todo el estadio de Newell’s Old Boys, para unos juegos que son interesantes, que son muy saludables, pero no a costa de destruir árboles y espacios verdes”, dijo a Rosario/12 el responsable del Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) de la UNR, Damián Verzeñassi.

“No estamos en contra de las piletas, para nada, pero no sacrificando un bosque urbano de 146 árboles”, añadió Silvia Molina, de la ONG Protegiendo Nuestros Árboles.

Junto a la Asociación Amigos del Parque Independencia y la organización Nuestros Árboles Rosario, convocaron para el próximo domingo a las 10.30 a un abrazo al parque, con el fin de obtener una respuesta clara de las autoridades sobre el lugar en el que se van a construir las piletas para los juegos.

¿Por qué clara? Porque el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó en una nota periodística que ese no será el lugar escogido para la obra, sino las instalaciones del club Provincial en su predio de Oroño y Jorge Cura.

Sin embargo, en la misa publicación otro funcionario, el coordinador de los Juegos Odesur y secretario de Vinculación Institucional del Gobierno de Santa Fe, Julián Galdeano, sostuvo que el sitio de la construcción será el parque Independencia, porque una ordenanza lo permite y por un pedido del Isef, el Instituto Superior de Educación Física ubicado en el Hipódromo de la ciudad.

“Exigimos que sean explícitos en esto: No queremos dobles discursos, no queremos falsas soluciones. No nos dejamos engañar”, reclamó Verzeñassi quien, junto a organizaciones ambientales viene pidiendo ser escuchado por las autoridades municipales y provinciales a cargo de la obra.

“No hemos tenido respuestas”, dijo el médico de la UNR, para agregar que “mientras seguimos reclamando certezas y solicitado audiencias públicas que no son respondidas, los encargados de resolver la situación nos hablan con dobles discursos a través de la prensa”.

Para el titular del Inssa, “la falta de transparencia que están teniendo los funcionarios responsables constituye una clara violación a las leyes nacionales y tratados internacionales vigentes en materia ambiental”.

Molina agregó, en diálogo con este diario, que “estamos decepcionados porque no tenemos una respuesta firme de parte de los gobiernos provincial y municipal, sentimos un atropello hacia nuestros espacios verdes públicos”.

Las obras

Una de las obras que requiere la organización en 2026 de los Juegos Odesur –que también tendrán como sede Santa Fe y Rafaela-, es el complejo del Centro Acuático. Enrico sostuvo que se llevará a cabo en el Club Atlético Provincial, en el country que la institución posee en Oroño y Cura, lo cual contempla adecuar la piscina existente a las reglamentaciones exigidas para las disciplinas de nado. Es no provocaría una agresión al arbolado público, que en Rosario cuenta con unos 420 mil ejemplares.

Entre las tareas previstas para albergar a los juegos, se encuentra un microestadio en el Parque Independencia, un centro de entrenamiento en el club Gimnasia y Esgrima, la cubierta Paseo 21 –que, paradójicamente se trata de una sombra artificial-, el estadio Rosario Arena en el predio de la ex Rural, la renovación del parque y el Centro Acuático Olímpico, con la pileta incluida.

Parte del financiamiento de las obras que deben llevarse a cabo se hará a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y el resto con recursos provinciales.

Los riesgos

Verzeñassi señaló que la ciudad “está viviendo olas de calor cada vez más frecuentes y un aumento de la temperatura”, por lo que se preguntó: “¿Cómo puede ser que nuestras autoridades no adviertan que Rosario necesita más árboles y espacios verdes, y menos cemento?”.

En esa línea, agregó que reemplazar un ejemplar añoso requiere de la plantación de 20 jóvenes y la espera de al menos tres décadas para obtener las mismas prestaciones en términos de producción de oxígeno, reducción de la temperatura y permeabilidad de los suelos.

El médico dijo que “no entendemos qué hay escondido atrás de este empecinamiento, porque Rosario tiene clubes que tienen pileta, que con un mínimo impacto podrían adecuarse a las condiciones que exigen los juegos”.

También se cuestionó sobre el uso del recurso agua. “Cuánta agua va a llevar la pileta olímpica, cuánta va a llevar la construcción y cuánta le falta a la gente que vive en zona oeste”, se preguntó, para afirmar: “Aprovechemos lo que ya hay. No le decimos no a los juegos, pero no pongamos la mirada en el turista que va a venir cinco días, sino en los vecinos que viven acá y van a la canilla comunitaria para tener acceso al agua”.

“Tenemos que discutir en serio si en Rosario vamos a seguir estimulando que las constructoras talen los árboles urbanos como sucede hoy en día para hacer negocios inmobiliarios, o vamos a encarar un plan de reverdecimiento integral de toda la ciudad desde las veredas hasta las calles”, destacó el profesional.

En esa línea, agregó que “en las ciudades del mundo donde existe la prioridad en el cuidado del arbolado para cubrir veredas y calles con verde, que permite reducir la contaminación al tiempo que bajar la temperatura y garantizar la permeabilidad de los suelos, se ha demostrado científicamente una mejora en la calidad de vida de la población”.

Las organizaciones ambientalistas que advierten sobre el riesgo de realizar la obra de las piletas en el Parque Independencia, se concentrarán el próximo domingo, a las 10.30, en la zona de Bulevar Oroño y Dante Alighieri, “en defensa del mayor pulmón verde de Rosario”.

“Estamos haciendo una convocatoria para todo aquel que quiera defender el parque Independencia, a participar el domingo de un espacio de encuentro y reflexión”, cerró Molina.