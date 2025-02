La acumulación de casos sobre Juan Carlos Monedero y la confirmación por parte de Podemos de que recibió el testimonio de dos mujeres que denunciaban diferentes comportamientos machistas del expolítico confirman las actitudes inapropiadas que sobrevolaban en torno a su figura desde hace un tiempo. Público, además, tiene constancia de otros episodios y de que existen investigaciones en otros ámbitos fuera de la política. La Universidad Complutense de Madrid ha abierto un informe reservado sobre el profesor de Ciencias Políticas tras haber recibido una denuncia de acoso sexual por parte de una alumna, tal y como ha informado El País.

La primera en pronunciarse públicamente contra Monedero fue la exeurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey. Lo hizo el domingo en la red social X, donde describió un episodio ocurrido durante un cierre de campaña de Podemos. "Me empotró contra la pared para invitarme a su casa (...) Pero es que más tarde hizo lo mismo a otra compañera. Está salido", escribió Sánchez Caldentey.

ElDiario.es publicaba unos días más tarde una investigación donde se refleja que la Secretaría de Feminismos de Podemos, entonces a cargo de Ángela Rodríguez, 'Pam', recibió en septiembre de 2023 un correo electrónico con un testimonio que también relataba cómo Monedero "se dedica a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas" y donde se solicitaba que se actuase de forma interna. La mujer que envió el mail fue una de las victimizadas por dichos comportamientos.

"También tenemos conocimiento de un incidente en el que el señor Monedero intentó besar a una compañera estando ebrio y han ocurrido episodios similares estando este en estado de embriaguez", continúa la información publicada en este medio.

Dos de los casos más importantes que circulan en torno al expolítico son los que se denuncian en el seno de Podemos. En primer lugar, porque a uno de los sucesos se le da cauce formal dentro del partido (con la apertura de un procedimiento que no termina de ser concluyente, pero al que se le da trámite en diferentes órganos de la formación en base a su protocolo anti acoso).

Podemos deja de invitar a Monedero a sus actos

Y en segundo lugar, porque el otro caso es el que motiva a Podemos a tomar la decisión política de apartar a Monedero de los actos de la organización, aunque en ese momento ya no tenía ningún cargo.

En septiembre del 2023, la Secretaría de Feminismos de Podemos recibe un correo con una denuncia contra Monedero, que en el partido califican de "genérica" (porque, según relatan, no mencionaría detalles concretos), sobre episodios de violencia sexual.

La Secretaría traslada el caso a la Comisión de Garantías y responde a la denunciante para informarle de que su caso comienza a cursarse, pero, explican en Podemos, no obtienen ninguna respuesta. Posteriormente es la Comisión de Garantías la que, tras asumir el caso, vuelve a contactar con la denunciante a través de un nuevo correo, que tampoco obtiene respuesta.

Desde el partido explican que el objetivo era el de recopilar detalles concretos sobre esta denuncia para poder avanzar en el trámite, pero que la imposibilidad de volver a contactar con la denunciante lo impide. Es por esto, trasladan, que el trámite continúa, de alguna manera, abierto, pero estancado por la falta de nuevas pesquisas o información.

Esta no es la única acusación que Podemos tiene acerca de este tipo de conductas por parte de su exdirigente. En esas mismas fechas, otra persona le hace llegar a dirigentes del partido, esta vez de manera informal, que ha sido víctima directa de comportamientos de violencia sexual por parte de Monedero.

En este caso no se abre un procedimiento formal porque la persona le pide al partido tratarlo de manera interna y apartarlo de los actos de Podemos. Aunque en ese momento Monedero ya no tiene ningún cargo (ya había dimitido como presidente del Instituto República y Democracia, aunque la decisión no se conoció hasta septiembre, según recoge el acta de una reunión del Patronato de la fundación, a la que ha tenido acceso Público), en la formación toman la decisión de dejar de invitarle a sus actos.

En Podemos defienden que no hicieron públicos estos dos casos porque ambas denunciantes pidieron que sus trámites se desarrollaran de manera interna, y, por lo tanto, priorizaron la protección de las víctimas. En otoño de 2023 Podemos no pasaba por su mejor momento.

El partido estaba inmerso en un proceso de ruptura con Sumar (que concluyó en diciembre con la salida de los cinco diputados de la formación morada del grupo parlamentario de la coalición en el Congreso) y algunos de sus antiguos dirigentes se estaban pasando a la formación liderada por Yolanda Díaz.

Un audio filtrado "sin consentimiento"

ABC, por su parte, ha publicado un audio del periodista Sergio Gregori filtrado por la influencer Raquel Ogando sin su consentimiento. Tal y como ha explicado en sus redes sociales Gregori, quien ya estudia medidas legales contra quienes han "vulnerado" su "intimidad", se trata de un audio que pertenece a "una conversación privada" que el presentador mantuvo con Ogando. "No fui testigo directo ni indirecto de nada, solo conocía rumores y lo que me contaron las presuntas afectadas", ha escrito Gregori en un comunicado en X (antes Twitter). En el audio se habla de episodios de "baboseo" que implican también a dos mujeres.

Entre tanto, Monedero ha respondido con una larga carta publicada en sus redes donde se ha dirigido a Gregori y se ha referido a Ogando como "otra periodista que lleva un tiempo señalando a Podemos". "La discusión sobre el feminismo creo que es una de las más relevantes ahora mismo. A mí me queda mucho que aprender de ese debate", ha reconocido. "Estaría bueno. Siempre podemos hacer mejor las cosas. He defendido y creo en el 'solo sí es sí', porque nos hace a todas y todos más libres. Porque marca muy claros los límites en nuestras relaciones: si no hay consentimiento, se terminó. Seguramente nos falta ser más sensibles y aprender a ponernos más en el lugar de la otra persona. La empatía relacional es una asignatura siempre pendiente", ha añadido el profesor.