El Gobierno trabaja contrarreloj para intentar cerrar este fin de semana un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que le permite cambiar el eje de la agenda de la cripto estafa $Libra, pero el organismo maneja sus tiempos y recién en abril estarían los desembolsos. En ese escenario, según supo Página I12, el ministro de Economía, Luis Caputo, empezó a deslizar que el nuevo acuerdo, quer será un Facilidades Extendidas, no computará como deuda nueva.

La estrategia, naturalmente, apunta a que el desmbolso no pase por el Congreso para ser aprobado o rechazo, dado que existe una ley que exige que toda toma deuda del Estado atraviese ese camino. "Es la línea que vamos a tener, en la que vamos a insistir", detallaron desde Hacienda, entendiendo que ya le han garantizado al organismo que el acuerdo no tendrá escollos políticos y no se votará en el Parlamento.

Tras la reunión con Milei, Georgieva destacó los "resultados significativos" del plan del Gobierno. "Hoy recibí al Presidente Milei en el FMI para hablar sobre el plan de estabilización y crecimiento de Argentina, que está dando resultados significativos. Nuestros equipos siguen trabajando de manera constructiva en pos de un nuevo programa", posteó la búlgara titular del organismo

Milei ya anticipó que no devaluará, y desea cerrar un nuevo acuerdo que implique un desembolso extra de al menos 11.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central y abrir el cepo financiero. Lo que se especula, según fuentes en Washington, es que podría haber una parte del desembolso antes de las elecciones, y luego el resto.

Eso ocurriría con una excepción importante: que no sea dinero de libre disponibilidad, es decir, que Caputo no pueda usar esos dólares para intervenir el mercado cambiario. Este dato es clave, porque el Gobierno está decidido a seguir planchando el dólar para que la inflación no se dispara. Para eso, precisa divisas que hoy no tiene.

Cómo sigue la gira

Este viernes, el presidente brindó un discurso titulado “El modelo económico argentino” en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y después se encontró con el presidente del Banco Mundial, Ajay Benga.

El sábado, según espera la comitiva oficial, habrá una reunión bilateral con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El encuentro sería, en horas del mediodí, en el evento de la CPAC donde también hablará el presidente argentino. El sábado por la noche, en tanto, Milei y su comitiva partirán en un vuelo hacia la Ciudad de Buenos Aires, a la cual arribará a las 8:20 de la mañana del domingo.

El encuentro con Trump es para el Gobierno casi lo más relevante de la gira. No sólo porque buscan una foto con él el marco del escándalo de la crtipto $Libra, sino porque el mandatario es la llave política del desembolso de dinero del Fondo Monetario.