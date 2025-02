Madonna no se dejó impresionar por el hecho de que Donald Trump se haya declarado "rey". La Reina del Pop, que ha dejado claros sus sentimientos hacia Trump a lo largo de los años, reaccionó a una polémica publicación de la cuenta oficial X de la Casa Blanca el miércoles.

Compartiendo una falsa portada de la revista Time en la que se alteraba el título para mostrar el nombre de Trump, el epígrafe decía "larga vida al Rey" junto a una imagen de Trump sonriendo mientras lleva una corona. El post se compartió después de que la administración de Trump ordenara a Nueva York poner fin a la tarifa de congestión, establecida para recaudar fondos para el sistema de transporte público de Manhattan. "LA TARIFA DE CONGESTIÓN ESTÁ MUERTA", escribió Trump ese mismo día. "Manhattan y todo Nueva York está SALVADO. LARGA VIDA AL REY!"» El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, también compartió una imagen generada por IA del presidente con una corona y una capa.

"Pensé que este país fue construido por europeos, escapando de vivir bajo el gobierno de un Rey, para establecer un Nuevo Mundo gobernado por el pueblo", escribió Madonna. "Actualmente tenemos un presidente que se llama Rey... Si esto es una broma, no me río". El escritor Stephen King, otro destacado crítico de Trump, estuvo de acuerdo con ella, escribiendo en X: "¡Solo quería decir que Trump es una basura, traidor y amante de Putin!".

La última maniobra de Trump se produce después de que apareciera citando una frase atribuida a Napoleón Bonaparte a través de la película Waterloo, de 1970, escribiendo en X: "Quien salva a su país no viola ninguna Ley." Este mensaje también fue compartido por la cuenta oficial de la Casa Blanca; en Fox & Friends, el programa matutino favorito de Trump, los presentadores celebraron su afirmación, ya que, según dijeron, se limitaba a "burlarse de los demócratas".

El martes, Trump emitió una orden ejecutiva para consolidar el poder asumiendo el control regulador de las agencias independientes creadas por el Congreso, que ya no pueden discrepar de él. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, contraatacó en X diciendo que "Donald Trump no es un 'rey' y no dejaremos que utilice a los neoyorquinos como animales atropellados en su gira de venganza. Nos veremos en los tribunales".

El mes pasado, Madonna arremetió contra la administración de Trump por "desmantelar todas las libertades" de las personas LGBT+, después de que firmara una serie de órdenes ejecutivas dirigidas a los estadounidenses transgénero, no binarios e intersexuales en sus primeros días en el cargo. "Es tan triste ver a nuestro nuevo gobierno desmantelar lentamente todas las libertades por las que hemos luchado y GANADO a lo largo de los años", escribió Madonna, añadiendo una bandera arco iris y un emoji de corazón roto. "No abandonen la lucha", pidió.