Illya Kuryaki and the Valderramas se subirá 10 minutos pasada la medianoche al escenario Aperol Spritz, el plato fuerte de la jornada en el festival Buena Vibra, que repite en Ciudad Universitaria. Sin embargo, el cierre de los shows en vivo estará a cargo de la agrupación Cindy Cars en el escenario Coca Cola y Marttein en el escenario Alternativo. En paralelo, funcionará el escenario Luxo, orientado a la música electrónica. Por ahí desfilarán las DJs Sol Ortega, Franzizca y Anita B Queens, así como el set de Evlay y el live set de la dupla marplatense Varese. También hay quinto escenario, que no figura en el programa oficial, llamado Andes Origen. Ahí estarán, entre las 17 y las 20, Francisca y Los Exploradores, Santi Muk y Santi Motorizado.

Casi en paralelo al grupo de Dante y Emmanuel, Winona Riders actuará en el escenario Alternativo. La antesala para esa sobredosis de groove estará a cargo de Bandalos Chinos en el Aperol y la sensación rosarina del funk Caliope Family en el Alternativo. Louta estará también al filo de la medianoche en el escenario Coca Cola, antecedido en el mismo lugar por Marilina Bertoldi y militantes de Clímax. El grupo pop El Zar, en el Aperol, coincidirá con la rapera Lara91K, en el Alternativo. Y el invitado internacional, el chileno Alex Anwandter, tocará en el Coca Cola a las 19.30, poco antes de que lo hagan Indios en el escenario Aperol y Dietrich en el Alternativo.

Cuando las puertas se abran a las 16, Niño Monja recibirá al público en el Coca Cola. Lo secundarán Sir Ragga en el Aperol y Fer Moreno en el Alternativo. A continuación, Alan Sutton y Las Criaturitas estará en el Aperol y Tiger Moods en el Alternativo. Feli Colina y la banda 1915 completan la programación del Coca Cola, mientras que Jaze cumplirá el mismo rol en el Alternativo. Pabels abrirá el escenario Luxo, y Juana Molina, en su condición de emperatriz de la música indie, termina de colorear un evento donde manda la diversidad. Todavía quedan tickets disponibles tanto para el ingreso como para el estacionamiento.