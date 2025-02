La asamblea provincial de Amsafé definió ayer un paro docente de 24 horas para el lunes, en rechazo a la oferta salarial del gobierno provincial y en adhesión a la huelga lanzada a nivel nacional por Ctera. Así lo confirmó el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, quien indicó que hubo más de 18 mil votos contra el ofrecimiento del aumento trimestral del 5 por ciento. El ministro de Educación, José Goity, vaticinó que las escuelas estarán abiertas y anticipó que se descontará el día a los maestros que hagan paro.

El resultado de la votación del gremio de docentes de escuelas públicas representa el 82% del total de 22 mil votos en la provincia. La medida de fuerza consiste en lanzar un paro el lunes 24 de febrero. Se trata de un plan de lucha que además expresa el apoyo a la resolución que tomó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera). El rechazo tuvo que ver con que esta semana el gobierno provincial oficializó la propuesta salarial de un 5% de aumento en dos meses, complementando con sumas adicionales que se pagarán por planilla complementaria. .

"Más de 22 mil compañeros han participado en esta definición que ha sido muy clara, tan clara que de ese total, más de 18 mil votaron el rechazo a la propuesta paritaria. Hubo una primera caracterización: que la propuesta es totalmente insuficiente, que no cubre las expectativas que tenemos los trabajadores activos y los compañeros y compañeras jubilados. También hemos tomado una definición que tiene que ver con que este rechazo va a estar acompañado de una exigencia a nueva convocatoria paritaria, para discutir una nueva propuesta. Entendemos que el gobierno de la provincia está en condiciones de mejorar la propuesta salarial", sostuvo Alonso en conferencia de prensa.



Luego agregó: "Mientras tanto, vamos a llevar adelante acciones a lo largo y ancho de la provincia, con movilizaciones, concentraciones, clases públicas, actos, lecturas de cartas a la comunidad educativa". Desde Amsafé Rosario se difundió que en la jornada de paro habrá una concentración en la plaza San Martín, frente a la sede de Gobernación, a partir de las 10.30.

En ese sentido, planteó: "Diferimos cuando dicen que el gobierno no tiene recursos". Además, cuestionó que desde el gobierno se apunte a los descuentos de días de paro e "incitar a los padres a que lleven a los chicos a la escuela"; y preguntó "por qué no se preocupan en destinar más recursos para la educación". Sobre las declaraciones del gobernador en cuanto a la relación con la docencia, indicó que "los que votaron son docentes, afiliados a Amsafé, estamos transmitiendo la voz de quienes democráticamente definieron" las medidas.

Consultado sobre el premio a la asistencia, Alonso indicó que "las resoluciones de Amsafé siempre fueron acatadas por compañeras y compañeros. Nosotros debatimos mucho, hay 19 asambleas departamentales. Todos hemos participado democráticamente y hay una resolución, y a pesar de los aprietes y declaraciones, estamos confiados que los trabajadores y trabajadoras de la educación vamos a dar el lunes una clase, que es la clase de la dignidad, que no nos vamos a arrodillar, que seguimos de pie, defendiendo el salario y la escuela pública".

En esa línea, aseguró que exigirán que se modifique la propuesta, "porque no puede ser que los jubilados estén pasando la situación que están pasando y que un maestro cobre $633.000. No puede ser que propongan un incremento del 3,1% que es la inflación de enero, pero por febrero y marzo ofrecen el 1,9%, donde sabemos que la inflación puede ser mayor, y no pusieron cláusula de actualización automática. No puede ser que después de haber perdido durante el 2024 más de un 23% del poder adquisitivo, no presente una propuesta que implique recuperar lo perdido".

Antes de la resolución de Amsafé, el ministro de Educación indicó: “Tengo la certeza de que el lunes van a comenzar las clases. Las escuelas van a estar abiertas y funcionando". Desde la Provincia indicaron ayer que "la gran mayoría de los docentes va a ir a dar clases".

“Puede ser que en algún caso, algún docente se adhiera (al paro). Pero eso no viene siendo la generalidad ni debemos naturalizar que por una medida de fuerza no haya clases”, expresó. “El derecho a la protesta está contemplado y lo aceptamos. Pero lo que no va a suceder es que se abone un día no trabajado”, afirmó.