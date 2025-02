Diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, integrantes del bloque de Unión por la Patria y de distintas extracciones políticas, analizaron ante Buenos Aires/12 los sucesos de la última semana y su creciente impacto institucional, económico, político y penal. El Congreso Nacional es uno de los campos de batalla donde se evidenció quiénes condenan y quiénes amparan a Javier Milei.

Los legisladores de UxP abordan las iniciativas más recientes del bloque: el pedido de juicio político recientemente presentado en conferencia de prensa el lunes pasado y el proyecto de revocación de la delegación de facultades incluidas en la ley de bases, presentado por la platense Victoria Tolosa Paz, elaborado en sintonia con un planteo del gobernador Axel Kicillof, que fue acompañado por la mayoría de la bancada.

Carlos Castagneto sostiene que "nunca nadie dejó los dedos tan pegados", Constanza Alonso afirma que "es momento de revocar las facultades delegadas pero también de derogar el DNU70/2023" y Mónica Litza dice estar "preocupada por la fragilidad emocional del Presidente", a la vez que adelantó que se está evaluando realizar una denuncia penal.

También se refieren a lo ocurrido en la Cámara Alta en las últimas horas, donde faltó un voto para lograr los dos tercios necesarios para aprobar la conformación de una comisión investigadora que cite, entre otros, a Karina Milei.

Para ese resultado, fueron necesarias la ausencia del senador porteño Martín Lousteau y el arrepentimiento del correntino Eduardo Vischi que votó en contra del proyecto que él mismo había presentado, en una conducta de la que es difícil encontrar antecedentes.

Además, otra voz se sumó al debate. En diálogo con este diario, Sergio Palazzo, titular de La Bancaria y representante de la Provincia en el Congreso, apuntó contra la decisión de Milei que decretó la conversión del Banco Nación en una sociedad anónima. "Un intento desesperado por correr el eje de atención", advirtió.

"Puente de oro"

Para Castagneto, el panorama es bastante claro: "Milei actuó como puente de oro entre un activo financiero bastante dudoso y los inversores que lo compraron de buena fe, empujados por él. Ya lo había hecho siendo panelista de televisión y diputado, sólo que en una escala menor, pero una operatoria similar".

El ex director de AFIP se refiere al caso Coin X, que Milei promocionó en 2022 y terminó siendo una estafa. Posteriormente, en una entrevista con Ernesto Tenembaum, reconoció haber cobrado por esas presencias y posteos.

"Los funcionarios públicos y las personas políticamente expuestas tenemos restricciones. Como diputados nacionales, por ejemplo, no podemos comprar dólares de igual manera que cualquier otro ciudadano. Cuando estuve a cargo de AFIP, no podía asesorar a las mismas empresas a las que debía fiscalizar", relató el legislador platense.

Además, remarcó que el Presidente "no puede alegar su propia torpeza" y que "el desconocimiento no va a funcionar como excusa".

Respecto al pedido de juicio político, aclaró que no es un acto destituyente. "El juicio político, entendemos que es el mejor camino para conocer la verdad de lo ocurrido y, además, Diputados no resuelve nada por sí mismo, porque solo investiga, reúne la prueba y formula la acusación tal como dice la Constitución, y después le corresponde al Senado decidir qué se hace con eso", explicó, aunque el último antecedente de la Cámara Alta no se el más sonriente para UxP.

A la vez, Castagnetto se muestra optimista respecto a la resolución del caso. "El mundo cripto tiene a su favor un altísimo grado de trazabilidad. A la hora de investigar, debería ser sencillo reconstruir la operatoria y la ruta del dinero. Nunca nadie dejó los dedos tan pegados", expuso.

Más voces bonaerenses en el Congreso

Mónica Litza, oriunda de Avellaneda y militante del Frente Renovador, hace un raconto de los hechos desde la madrugada del viernes. "Se decidió optar por el juicio político el sábado, en reunión de compañeros que integramos la comisión de Legislación Penal, tras mucha discusión. Estábamos shockeados. En tiempos de posverdad hay que chequear todo mucho, pero la evidencia es abrumadora", repasó.

"También trabajamos en una denuncia penal por estafa", adelantó la legisladora. "Es un delito global, hay que seguir las consecuencias a ese nivel, aunque muchas veces los que realizan este tipo de inversiones lo hacen con dinero no declarado y prefieren no darse a conocer", agregó.

Litza también destaca la fragilidad en la que quedó el Gobierno nacional. "Se empezó a romper el blindaje mediático. La entrevista con Jonatan Viale fue un papelón. Al mago del Kremlin se le ven los hilos. Milei perdió toda credibilidad en su supuesta cruzada contra la casta. Ahora la gente duda de su honestidad y de su capacidad como economista", esgrimió la diputada.

"Me preocupa realmente la fragilidad emocional del presidente, que se agrava a medida que se conoce más informacion y que se acerca cada vez más a su hermana. Por eso es tan importante revocar las facultades especiales, por eso la mayor parte del bloque firmó ese proyecto", sostuvo Litza.

Además, la diputada renovadora habló en sus redes luego de la votación frustrada por la comisión investigadora. "La sombra de Kueider se agiganta en el Senado. ¿Cuánto le habrá costado a la Argentina estas ausencias,el cambio del sentido del voto, etc? Nos deslizamos hacia el abismo a la velocidad de un rayo. Inexorablemente", publicó en X.

Y remató: "Nos cansamos de advertirlo. No nos escucharon o no fuimos creíbles. No me pone feliz cuanto peor mejor. Pena por la Argentina. Ojalá sepamos parar este desquicio".

También conversó con este medio la diputada Constanza Alonso. Chivilcoyana y referente de la agrupación La Cámpora en ese distrito, sostuvo que "dicen que no tienen nada que ocultar, pero no pueden explicar todas las reuniones con Novelli y con Hayden Davis en Casa de Gobierno".

Para Alonso, el episodio seguirá creciendo y ramificándose, porque "construyeron en base al discurso antipolítico y de supuesta honestidad y transparencia y ahora quedan expuestos como los estafadores que realmente son a nivel mundial".

En referencia a las crecientes acusaciones de pedidos de coimas, cree que "lo que dijo Cristina Pérez ayer sobre el sistema de pagos de peajes para llegar al presidente es gravísimo, porque entonces su entorno está compuesto de timberos y apostadores, incapaces de advertir al presidente de los errores".

"Hay dos opciones, es estafador o es sumamente ignorante", sentenció Alonso. "Tanto de la ley de ética pública y del funcionamiento de los mercados financieros. En cualquiera de los dos casos, no está en condiciones de tener facultades delegadas ni de gobernar discrecionalmente, sin presupuesto, como lo está haciendo hasta ahora. También es el momento de ir contra el DNU 70", resumió.

Cortina de humo

Según Sergio Palazzo, que además es secretario general de la Asociaicón Bancaria, y trabajó codo a codo con el gobierno provincial para derogar la ley 15.008 de María Eugenia Vidal, que modificaba el régimen jbilatorio de los trabajadores del Bapro, también fue categórico. "El decreto que convierte el Banco Nación en sociedad anónima es un intento desesperado por correr el eje de atención", dijo.

¿Qué pasó? En los últimos minutos del miércoles, el vocero Manuel Adorni, mediante un posteo en X, anució el decreto presidecial que convierte el Banco Nación en una sociedad anónima. El instrumento desconoce tanto el trámite parlamentario por el cuál se excluyó del listado de empresas a privatizar en la ley de bases, como la potente movilización callejera y juntada de más de un millón de firmas en contra del anuncio.

Rápidamente, la Asociación Bancaria que conduce el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Palazzo, publicó un comunicado de repudio, bajo el título "Estafador".

El texto enumera los antecedentes del caso. "El 25 de abril del año pasado se juntaron más de un millón de firmas en contra de su privatización, donde luego de una gran movilización al Congreso Nacional fueron entregadas todas las firmas recolectadas. Se realizaron conjuntamente distintas acciones, como asambleas, abrazos al banco, protestas en cada punto del país, se visibilizó la importancia de tener un banco público para todos los argentinos y argentinas".

"Finalmente el BNA fue excluido de la posibilidad de privatización, parcial o total, en la denominada Ley Bases, y sin embargo el presidente insiste en transformarlo en S.A. para luego privatizarlo, cuando por otro lado el Juez Ramos Padilla resolvió que no pueden avanzar en una privatización si no es con una ley en el Congreso. A que amigos querrá beneficiar esta vez, entregándole el negocio más rentable del sistema financiero argentino?".

Luego resume la situación actual, que se precipitó a partir de la estafa fallida del viernes pasado. "Un presidente denunciado por estafador, que puede terminar preso por las investigaciones que se realizan tanto en la República Argentina, en la Comisión de Valores de EE. UU. y el propio F.B.I., pretende arrebatarnos por la fuerza el banco. Periodistas (incluida la esposa de uno de sus ministros) denuncian que les cobran coimas para que el presidente los atienda o les dé una reunión, que se llevaron sin ningún escrúpulo el oro del BCRA y sin dar ninguna explicación, que estafan con criptomonedas truchas y ahora directamente quieren robarse el patrimonio de la Nación".