Todavía en éxtasis por la asunción de Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milei tomó su teléfono a las 23.10 del 21 de enero para defender a su idolatrado Elon Musk en la red X. “Nazi las pelotas”, escribió, con la elegancia que lo caracteriza, el Presidente argentino para ahuyentar las críticas por el saludo con el brazo derecho en alto del magnate. El mensaje del libertario estuvo lejos de tener un tono defensivo. Por el contrario, terminó con una diatriba. “No solo no les tenemos miedo sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen. La libertad avanza. Viva la libertad avanza”, se envalentonó el mandatario. Para la justicia –que esta semana recibió una docena de denuncias contra Milei por el criptogate–, no cometió delito alguno.

Las reacciones al tuit de Milei no tardaron en llegar. A las pocas horas, Daniel “Tano” Catalano –secretario general de la seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)--presentó una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py. Hizo el anuncio mientras participaba de una actividad en el sitio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración conocido como Virrey Cevallos, que se quedó sin personal por los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La de Catalano no fue la única presentación contra Milei por este tema. El Llamamiento Judío Argentino adhirió al escrito. El abogado Gregorio Dalbón advirtió la extrema gravedad institucional del episodio y explicó que se trataba de una “amenaza a quienes disentimos de su posición política” y que, en todo caso, el Presidente estaba señalando a un grupo de personas a quien él denomina “zurdos” como enemigos.

Myriam Bregman y Nicolás del Caño, dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), también denunciaron a Milei. Explicaron que no estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión sino que era la opinión de quien conduce el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia. Además, resaltaron que los torturadores de la dictadura también se referían con esos epítetos a los secuestrados que estaban en los centros clandestinos. En una ampliación de su presentación, Bregman y del Caño remarcaron que, en conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni había ratificado los dichos del Presidente. “Es parte de nuestra agenda eliminar cualquier vestigio de las ideologías de izquierda”, había dicho el portavoz.

También se presentó el abogado Marcelo Parrilli. Lo mismo que Francisco López Torresano y Hugo Castro Fau, integrantes del partido español Podemos en la Argentina, que pidieron ser querellantes contra Milei por su alegato contra el progresismo y lo que él llama “wokismo”.

En el caso de María Rachid, referente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+), la denuncia no solo incluyó el tuit del 21 de enero sino también la exposición de Milei ante el foro de Davos --donde el Presidente asoció a las diversidades sexuales con la pedofilia--, que dio pie a la manifestación del sábado 1 de febrero. El juez Sebastián Casanello decidió separar ambos episodios y correrle vista al fiscal Franco Picardi por las expresiones del Presidente en la red social X.

El jueves de la semana pasada, Picardi presentó un dictamen en el que pedía desestimar las denuncias contra Milei por entender que no había delito para investigar. “Más allá del desacuerdo o desagrado que puedan eventualmente causar las manifestaciones de quien detenta la máxima investidura gubernamental, podría afirmarse que el discurso allí plasmado es parte de la retórica –la cual puede no ser compartida– que se ha instalado en el debate público de ideas”, sostuvo.

Picardi comprendió que no podía acusárselo a Milei de haber vertido amenazas al decir que iba a perseguir a los “zurdos hijos de putas” hasta el último rincón del planeta. El tipo penal exige que esté determinado hacia quién se dirige el amedrentamiento. En este caso, el fiscal entendió que era indeterminado. “Los dichos del presidente podrían ser caracterizados como graves desde una perspectiva institucional y reprochables en cuanto a lo que se espera de la investidura presidencial –concedió Picardi. No obstante, tomados en el contexto de la publicación, no detentarían la gravedad y seriedad exigidas”, ponderó.

El fiscal tampoco entendió que se estuviera ante un caso de instigación ni otro tipo de delitos contra el orden público. “Las manifestaciones del presidente Javier Gerardo Milei, interpretadas en el contexto en que fueron emitidas, no tienen la virtualidad de quebrantar el orden público y/o tranquilidad social. Como así tampoco se observa que el contenido del mensaje fuera alabar o ponderar un delito concreto”, afirmó. “No se vislumbra, de momento, que el mensaje esté destinado a inducir a la discriminación de un grupo de personas o a incitar la persecución o el odio”, añadió.

El representante del Ministerio Público también hizo un alegato en contra de la judicialización de la política, el juego que mejor juegan, en general, en los tribunales de Retiro. “El derecho penal debe ser la última opción para la gestión de los conflictos y no puede ser el primer regulador de situaciones sociales como las presentadas en esta ocasión”, subrayó. A su entender, el tuit no se tradujo en hechos lesivos para persona alguna o para la seguridad o el orden público.

Si bien al no haber impulso fiscal, Casanello no tendría más que hacer, sí expresó su apoyo a la posición del representante del Ministerio Público. “Cabe señalar que el tribunal comparte el razonamiento y las conclusiones del dictamen del Sr. Fiscal. El contenido y el contexto del discurso criticado determinan su irrelevancia penal”, convalidó el juez.

En esa línea, Casanello también rechazó la pretensión de los integrantes de Podemos, Bregman, del Caño y Parrilli de ser tenidos como querellantes en la causa porque dijo que no se advertía la existencia de un perjuicio directo padecido por los solicitantes como consecuencia del discurso de Milei.

El archivo de la denuncia se firmó el lunes último, cuando empezaban a acumularse en Comodoro Py las presentaciones contra Milei por la estafa con la $LIBRA que se habría orquestado --también-- desde la cuenta de X del Presidente. Estas denuncias terminaron recayendo en el juzgado de María Servini y recién este viernes el fiscal Eduardo Taiano motorizó medidas preliminares.

A los denunciantes no les cayó bien la decisión de archivar el tema, y ya apelaron la resolución. La cuestión debería ser analizada por la Cámara Federal porteña, donde no vislumbran un panorama favorable.

“Es un archivo en tiempo récord, sin producir ninguna medida de prueba, cuando está más que demostrado que las expresiones desde los altos puestos de poder legitiman ataques concretos. Ayer lo salvó el Senado y, en este caso, los tribunales”, se quejó Bregman.

“Hicimos una apelación. No estamos de acuerdo con los fundamentos. A partir de la posición pública del Presidente estamos sufriendo distintas instancias de violencia”, apuntó, por su parte, Catalano horas después de haber sido blanco de la represión a quienes se movilizaron al Ministerio de Capital Humano. “Creemos que esta decisión es parte de la lógica de protección que tiene Javier Milei en los tribunales y que es una vergüenza que los fiscales no estén investigando de oficio”, remató el dirigente sindical.