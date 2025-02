La Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) rechazó la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial y anunció un paro docente de 24 horas para este lunes 24 de febrero, fecha en la que estaba programado el inicio del ciclo lectivo 2025 en la provincia. Se espera que para ese día se lleven adelante movilizaciones, caravanas, actos y clases públicas para exigir una recomposición salarial.

El pasado martes la administración provincial había propuesto una actualización salarial del 3,1 % para enero, con un monto mínimo garantizado de $50.000, y un 1,9 % adicional para febrero, asegurando un piso de $70.000. En total, el incremento representa un 5% para el primer trimestre de 2025, con un mínimo garantizado de $120.000.



El gremio docente solicitó una oferta superadora que contemple aumentos reales tanto para trabajadores activos como para jubilados. Para AMSAFE la propuesta del Gobierno resultó insuficiente, ya que no contempló el impacto de la inflación en los salarios docentes.

Luego de una asamblea de AMSAFE el secretario general, Rodrigo Alonso, hizo declaraciones a la prensa local. En principio informó que pusieron a votación el aceptar o no la oferta del gobierno provincial. De los 22355 afiliados, 18591 votaron rechazarla, mientras que solo 836 preferían aceptarla. Los 2928 restantes votaron en blanco o se abstuvieron. Alonso señaló que “la propuesta no cubre las expectativas de los compañeros activos y pasivos” y anunció que exigirán "una nueva paritaria" porque entiende que el gobierno de Santa Fe puede pagarla. Al respecto, el secretario general se preguntó "¿Cómo no va a haber recursos en una provincia tan rica como la de Santa Fe?".

"Nosotros estamos confiados que nuevamente las trabajadoras y los trabajadores de la educación, el próximo lunes 24 de febrero, vamos a dar una clase de dignidad, que no nos vamos a arrodillar, que seguimos de pie defendiendo el salario y la escuela pública", culminó Rodrigo Alonso, quien recordó que en 2024 los docentes perdieron "más de un 23% del poder adquisitivo".

Además, reclamaron la actualización de las asignaciones familiares y la regularización del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS), al considerar que las condiciones de acceso a la salud se vieron afectadas.

Del mismo modo, desde el gremio adelantaron que participarán a dos jornadas de movilización durante marzo: el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y del 24 de marzo, en conmemoración del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

El conflicto docente en Santa Fe se sumó a la crisis educativa a nivel nacional, marcada por el reclamo de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la convocatoria a una paritaria nacional.

La medida de fuerza anunciada por AMNSAFE coincidirá con el paro nacional docente anunciado este jueves por los gremios nucleados en la CGT, que también llevarán adelante un paro el miércoles 5 de marzo. De todas maneras, tras el anuncio, el Gobierno convocó a la Mesa del Salario Mínimo Docente.



La situación refleja las tensiones entre las administraciones provinciales y el gobierno nacional en materia de financiamiento educativo. La resolución del conflicto dependerá de nuevas instancias de diálogo y de la respuesta oficial a las demandas planteadas por los docentes.

Otra de las tensiones expuestas incluye la postura del gobierno santafesino, que asegura que la mayoría de los maestros sí irán a trabajar el próximo lunes 24 de febrero, lo que implicaría el descuento del día para los docentes que se sumen al paro. En Santa Fe el escenario está dividido ya que los docentes de la educación privada, nucleados en SADOP, sí aceptaron la mejora salarial.

"El lunes la enorme mayoría de los docentes van a ir a dar clases porque reconocen que los ingresos mejoraron", deslizaron fuentes cercanas al gobierno de Pullaro, deslegitimando la protesta y poniendo en duda su nivel de adhesión. Según José Gotiy, el ministro de educación de la provincia, "va a haber clases como corresponde en el inicio del ciclo lectivo".